Siyasi partilerde seçim hazırlıkları hızlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi seçime götürecek kararı bugün imzalayacak. Seçim kararının 11 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, Türkiye artık seçim sathına girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kararı öncesinde Cumhur İttifakı ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ardından dün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. Seçim kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte aynı gün Yüksek Seçim Kurulu toplanacak. YSK’nın 14 Mayıs tarihini karara bağlaması ile birlikte 60 günlük seçim takvimi de işlemeye başlayacak.

Siyasi partilerde de milletvekili listeleri, seçim kampanyaları ve seçim beyannameleri konusundaki çalışmalar hızlandı. AK Parti’de aday adaylığı başvuruları genel merkez ve il başkanlıklarında 11 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 17 Mart’ta sona erecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından 18 ve 19 Mart tarihlerinde temayül yoklaması gerçekleştirilecek. Temayül yoklaması 81 ilde elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Temayül yoklamasının ardından oluşturulan alt komisyonda başvurular ön elemeden geçecek. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak toplantılarla milletvekili listeleri netleştirilecek. Olası takvime göre nisan ayının ilk haftasında milletvekili listeleri YSK’ya teslim edilecek.

Millet İttifakı listeler ve kampanyaya odaklandı

Cumhurbaşkanı adayı konusunda yaşanan krizin aşılmasının ardından Millet İttifakı, milletvekili listeleri ile kampanyaya odaklandı. İttifakta milletvekili aday listeleri konusundaki çalışmalar ocak ayında kurulan Seçim İttifakı Komisyonu tarafından yürütülüyor. Komisyon, Meclis’te çoğunluğu elde etmek için milletvekili seçimlerinde uygulanabilecek alternatifl er üzerinde çalışmalarını uzun zamandır sürdürüyor. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için sade bir tanıtım toplantısı yapılması ve Cumhurbaşkanlığı Manifestosu açıklanması planlanıyor. Olası takvime göre, YSK, 21 Mart’tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak.