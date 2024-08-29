Son bir yılda 9 sektör %40 üzeri kazandırdı

Son bir yılda borsada 9 farklı sektör endeksi, %40’ın üzerinde yükseliş kaydetti. BIST Sigorta, %103,06’lık performansı ile ilk sırada yer aldı. Getiride mali sektör hisseleri öne çıktı.

Borsa İstanbul’da son bir yılda en fazla getiri sağlayan sektörler, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle sigorta sektörü, %103,06’lık yükselişle dikkat çekiyor.

Bankacılık ve bilişimde yükseliş

BIST Banka ve BIST Bilişim endeksleri sırasıyla %87,70 ve %78,59’luk yükselişle öne çıkıyor. Bankacılık sektörünün faiz indirimleriyle birlikte yeniden gündemde olması bekleniyor. Bu nedenle hisselerdeki aşağı yönlü dalgalanmalar alım fırsatı oluşturacaktır.

Diğer güçlü sektörler

İletişim, ticaret ve teknoloji sektörleri de yatırımcılara önemli getiriler sunmaya devam ediyor. Yıllık bazda BIST İletişim %68,14, BIST Ticaret ise %67,46 çıkış gerçekleştirdi

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ Batısöke Çimento (#BSOKE): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %58,27 ve bir yılda %1.351 yükseldi.

■ Arsan Tekstil (#ARSAN): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %7,12 ve Bir yılda yüzde 77 yükseldi.

■ Verusa Holding (#VERUS): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %9,34 ve Bir yılda yüzde 117 yükseldi.

■ DO-CO (#DOCO ): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda yüzde 86 yükseldi.

■ Oncosem Onkolojik Sistemler (#ONCSM): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %40,98 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ TAB Gıda (#TABGD): 10 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %20 ,46 geriledi.

■ Oylum Sınai Yatırımlar (#OYLUM): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %15,87 geriledi.

■ Söke Değirmencilik (#SOKE ): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %9,91 geriledi.

■ Ebebek Mağazacılık (#EBEBK): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %15,86 geriledi.

■ Papilon Savunma (#PAPIL): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %29,79 geriledi.

NE OLDU?

■ Brent petrol %2 düşüş gösterdi. 78 doların altına gerileyerek kapandı. ABD tipi ham petrol %2,2 düştü. 74 doların altına geriledi.

■ Temmuz’da Dış Ticaret Açığı 7,29 milyar dolar oldu. Bir önceki veri 5,87 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

■ İthalat Temmuzda yıllık %7,8 azaldı. 29,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

■ ABD’de Conference Board Tüketici Güven Endeksi açıklandı. Ağustos’ta 103,3 seviyesine yükseldi.

NE OLACAK?

■ Euro Bölgesi Ekonomik Görünüm Endeksi yayınlanacak.

■ Türkiye Ekonomik Güven Endeksi verileri izlenecek.

■ Altının Onsu 2.498 dolar seviyesine. Altın fiyatları yakından izleniyor.

ZEYNEP’E SOR

AŞIRI ALIM MI, AŞIRI SATIM MI?

Aşırı alım; trend gücü, yatırım fırsatları, piyasa analizi, kâr, trendin takibi. Düzeltme ve geri dönüş riski, yanıltıcı sinyaller, duygusal kararlar, geç alımlar.

Aşırı satım; alım fırsatı, geri dönüş, düşük maliyet, piyasa iyimserliği, kısa vadeli kazanç. Düşüş riski, yanıltıcı sinyaller, psikolojik baskı, uzun süreli durgunluk.

Kârı gelirden daha güçlü. İştirakini halka arz edecek. Kendisi ve iştiraki fon sağlayacak

Elime para geçtikçe Bera Holding hissesi almayı düşünüyorum. Bu hisse hakkındaki gözleminizi öğrenebilir miyim? Kazandırır mı? /Yağız Kaya

Yağız, uzun vadede düzenli şekilde yatırımda bulunmak birikimlerini artırman açısından doğru bir yaklaşım. Bununla birlikte kabul edilebilir bir riskle uzun vadede kazanç sağlayabilmen için şirketin büyüyen sektörde olması ve firmanın kendisinin de büyümesi kazanç elde etme imkanını artıracaktır. Bera Holding, bünyesinde farklı birçok firma barındırıyor. Bu itibarla geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Geçtiğimiz yıl geliri düşerken kârını artırdı. Bu yılın ilk çeyreğinde de gelirde düşüş devam ederken kârlı yapısındaki büyüme devam etti.

Bera Holding ile ilgili yakın tarihli önemli gelişme %65,99 iştiraki Golda Gıda’nın hisselerinin halka arz edilecek olması. Halka arzda hem iştirak sermaye artırım yoluyla gelir elde edecek hem de Holding sahip olduğu payların bir kısmını satacak. Bu şekilde hem iştirak hem de kendisi nakit girişi temin edecek. Tüm bunlardan ayrı olarak hissenin fiyatı arada düşüşler olsa da uzun vadede yükselen eğilime sahip. Hisse, Nisan 2021’den bu yana ise zayıf bir seyre sahip. Mayıs 2021’te 17,13 TL seviyesinde işlem gören hisse, şimdilerde ise söz konusu fiyatın altında işlem görüyor.

Yurt içi ve yurt dışı pazar dağılımı dengeli. Riski dağıtan firmanın gelir ve kârında artış sürüyor

Sayas’taki düşüşe akıl erdiremiyorum. Neden bu kadar veriyorlar? Daha nereye kadar düşecek? Bir sonu olmalı bunun./Emrah Aslan

Emrah, Say Yenilenebilir Enerji’nin geçtiğimiz yıl gelir ve kârı zayıf bir seyir izledi. Şirket, 2024 ilk çeyrekte ise güçlü bir faaliyet yapısı ile öne çıktı. Hem gelir hem de kârında artış gözlenmesi olumlu. Rüzgar enerjisi ve diğer alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor. Ağustos ayında yurt dışında Dongkuk S&C ünvanlı firmaya verdiği 968.458 euro tutarındaki teklif kabul edildi. Teklif kapsamında üretilen ürünler Güney Kore’ye sevk edilecek. Ürünlerin teslimatı yılın dördüncü çeyreği içerisinde tamamlanacak. Tutar güncel kurdan yaklaşık 35,5 milyon TL’ye denk geliyor.

Şirketin satış kanalları incelendiğinde gerek yurt içi gerekse yurt dışı ayağının dengeli olduğu söylenebilir. Yılın ilk çeyreğinde 404,1 milyon TL gelir elde etti. Bunun 207,2 milyon TL’si yurt dışı kaynaklı. Yurt dışı gelirlerini güçlü tutması pazar riski olasılığına karşı kendisini güvence altına almasına olanak tanıyor. Yılın ilk çeyreğinde gelirlerinde %55 artış kaydederken dönem sonunda 36 milyon TL kâr açıkladı. Şirketle ilgili yakın tarihli önemli gelişme temmuz sonunda inşaatı tamamlanan yeni tesisi ile ilgili. Devreye giren tesisin faaliyete geçtiği belirtildi.

YATIRIM FONLARI

Gümüş fonları, yatırımcılara son bir yıl içinde önemli kazançlar sağladı. Örneğin, QNB Finans Portföy Gümüş Katılım BYF, %58,51 yıllık getiri ile en yüksek performans gösteren fonlardan biri oldu. Portföy büyüklüğü 8,312 milyon TL’ye ulaştı. Diğer öne çıkan fonlar arasında %54,59 getiri sağlayan Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu ve %55,25 getiri ile Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu yer alıyor. Bu fonlar yılbaşından itibaren sırasıyla %44,5 ve %54 yatırımcı artışı yaşadı. Gümüş fonları, 2023 yılı boyunca yüksek performansları ile yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

YATIRIM ARAÇLARI

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilik fonları, son bir yıl içinde %70’e varan getirileri ile yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle, Anadolu Hayat Emeklilik Altın Katılım EYF ve Anadolu Hayat Emeklilik Hisse Senedi EYF, %70’in üzerinde yıllık getiri ile dikkat çekiyor. Bu fonlar arasında, portföy değeri 88 milyar 588 milyon TL olan Türkiye Hayat ve Emeklilik Altın Katılım EYF, %69,38 getiri sağladı. Yatırımcı sayısında ise %12,11 artış yaşandı. Ayrıca, AgeSA Hayat ve Emeklilik Altın EYF, 65 milyar 403 milyon TL portföy değeri ile %68,87 getiri elde etti. Emeklilik fonları, son bir yıl içinde yüksek getiriler sunarak yatırımcılar için cazip bir seçenek olmayı sürdürüyor. Özellikle altın ve hisse senedi odaklı fonlar, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen güçlü performans sergiledi. Bu durum, yatırımcıların bu fonlara olan ilgisini artırdı ve fonların büyüklüklerinde kayda değer artışlar gözlemlendi.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar kuru ve altının seyri

Dolar kuru istikrarlı bir yukarı hareket izlerken altın fiyatlarında dalgalanmalar gözlenmekte. Ancak Altının onsunda da ana trend yukarı doğru. Dolar kuru 34,03 ve Altının Onsu ise 2.502 seviyesinden alıcı buluyor. Her iki enstrümanda da ana trend yukarı doğru.

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası, %57,52 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Nurol Yatırım Bankası, nitelikli yatırımcılara 27 Ağustos 2024 vade başlangıçlı finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 350.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %51, bileşik faizi ise %57,52’ye denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %25,43 olacak.

YILLIK FAİZ 54,11

27 Ağustos tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %50,11 seviyesinde bulunuyor. Nurol Yatırım Bankası çıkardığı bononun yıllık %51 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,89 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için makul bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 27 Ağustos 2024 olurken vade tarihi 25 Şubat 2025 olacak. Piyasada TRFNURL22531 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SABANCI

Dolaylı iştiraki Enerjisa Üretim, Aydos RES’i aldı. 2026 yılında %60 paya ulaşmayı hedefliyor

Sabancı Holding, dolaylı olarak %50 pay sahibi olduğu Enerjisa Üretim aracılığıyla, yenilenebilir enerji pazarındaki konumunu güçlendiriyor. Bu yönlü bir adım daha attı. 2021 yılından bu yana faaliyette olan ve 14 MW kurulu güce sahip Aydos Rüzgar Enerjisi Santrali ile ilave 8,4 MW kapasite artış hakkına sahip olan şirketlerin hisselerinin tamamı Enerjisa Üretim tarafından devralındı. Satın almayla birlikte Enerjisa Üretim, 9 farklı santralde, toplam 417 MW’lık rüzgar enerjisi kurulu gücüne ulaştı. Tüm tesislerindeki toplam kurulu güç ise 3.813 MW oldu. Şirket, 2026 yılı itibarıyla toplamda 5.000 MW kurulu güce ve %60 yenilenebilir enerji payına ulaşmayı hedefliyor.

TAV

Teklif verdiği Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2 ihalesinde süreç devam ediyor

TAV Havalimanları, Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi tarafından düzenlenen Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2’nin işletme ve bakım hizmeti ihalesine katıldı. Açıklamada ihale için 23 Haziran 2024 tarihinde teklif verildiği belirtildi. Söz konusu ihale süreci halen devam ediyor. TAV Havalimanları’nın bu projede yer alma potansiyeli dikkatle takip ediliyor. Kuveyt havalimanındaki bu ihale, şirketin uluslararası genişleme hedefinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İhale sonucunun ne zaman açıklanacağı hakkında ise ek bilgi paylaşımı olmadı. Firma, son paylaştığı 2024 ilk yarıda gelirini %109 artırırken dönem sonunda 2,8 milyar TL kâr elde etti.

GERSAN

Yeni bir sipariş aldı. Öte yandan enerji ve yazılım firmasını satın almak üzere görüşme yapıyor

Gersan Elektrik, Bursa’da yerleşik bir firmayla inşaat projesi kapsamında busbar ihtiyaçlarının tedarik edilmesi için 252.000 dolar bedelli bir sözleşme imzaladı. Anlaşma ile Bursa merkezli inşaat projesi için gerekli ürünleri tedarik etmeyi üstlendi. Siparişin alınmasının ardından Gersan Elektrik, ilgili busbar ürünlerinin üretim sürecine başladı. Şirket yaptığı bir diğer açıklamada ise tespit edilen bir yazılım firması ve büyük bir enerji dağıtım şirketi ile görüşmelere başladığını duyurdu. Aldığı gizlilik kararı nedeniyle detay bilgi vermemekle birlikte görüşmelerin satın alma ve birleşme amaçlı olduğu ifade edildi. Şirket açıkladığı ilk çeyrek mali tablolarında hem gelirini hem de kârını artırdı.

MEGA METAL

Kuracağı tesis ile kapasitesini %50 artıracak. Yeni yatırım için 243 milyon TL teşvik aldı

Mega Metal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan yatırım teşvik belgesini aldı. Teşvik belgesi, yeni bir üretim tesisi kurarak mevcut kapasitenin %50 artırılmasını amaçlayan yatırımın bir kısmını kapsadığı belirtildi. Yatırım teşvikinin toplam tutarı 243.012.939 TL olduğu ifade edildi. Teşvik belgesi, 27 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak ve fabrika binası ile makine teçhizat yatırımlarını içeriyor. Şirket, bu doğrultuda makine teçhizat yatırımlarına başladığını duyurdu. Söz konusu adım, Mega Metal’in üretim kapasitesini %50 artıracak. Ayrıca rekabet gücünü büyütmesine olanak verecek. Şirket yılın ilk çeyreğinde gelirini artırırken dönem sonunda zarar açıkladı.

TATLIPINAR

Balıkesir’deki RES Projesine ek, yardımcı kaynak GES’i tamamladı. Santral üretime geçti

Tatlıpınar Enerji, Balıkesir’de bulunan ve EPDK tarafından lisansı verilen Tatlıpınar RES Projesi’nde önemli bir genişleme gerçekleştirdi. Projeye ek olarak 19,49 MW kurulu güç kapasitesine sahip yardımcı kaynak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımını tamamladı. Ek yatırım, Bakanlık tarafından kabul edilerek aynı gün ticari enerji üretimine geçti. Şirket, planlı şekilde yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ediyor. Gerçekleştirilen ek GES yatırımıyla yönetiminde söz sahibi olduğu toplam kurulu güç 303,21 MW’a ulaştı. Hibrit ve kapasite artışına yönelik devam eden yatırımların tamamlanmasıyla, toplam kurulu gücü 349,10 MW seviyesine çıkacak.