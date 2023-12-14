“Sosyal ve ekonomik etki yaratmak için kadın futbolu fırsatlarla dolu”

Türkiye erkek futbolunun gözde olduğu bir ülke… Kombineler alınır, stadyumlar dolar, forma rekorları kırılır… Bir gün önce yediği yemeği unutan bir taraftara tuttuğu takımın eski bir maçını sorun o anı tekrar yaşayarak tüm detaylarıyla anlatır… Maalesef son günlerde futboldan çok stadyumlarda yaşanan şiddeti konuşuyoruz.



Ama ben bugün erkek değil kadın futbolundan, iş dünyasının kadın futboluna neden destek vermesi gerektiğinden söz etmek istiyorum. Önceki hafta Litvanya’da A Milli Kadın Futbol Takımı’nın maçını izledim. Takımın sponsorlarından Sürat Kargo’nun Genel Müdürü Cem Oğuz ile gittiğimiz maç çok soğuk bir havada oynandı. Litvanyalılar çok kalabalık değildi ama çoluk çocuk tribündeydi. Litvanya’da yaşayan birkaç Türk ile beraber biz de titreye titreye takıma destek verdik. Maçı 4-0 kazanmanın keyfiyle otele döndük. Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve futbolcularla sohbet ettik. Kızlar 6’da 6 yaparak UEFA Uluslar C Ligi’nden B Ligi’ne çıktılar. Hedef A Ligi ama ondan Avrupa Şampiyonası’na katılmayı çok istiyorlar.



Futbol dünyasındaki tabirle Necla Hoca, konusuna hakim, iletişimi çok iyi bilen bir teknik direktör. Kadın futbolunu geliştirmeyi, kız çocuklarına yol açmayı amaç edinmiş. “Çok iyi oynayan bir kız çocuğu var, görmelisin” dediklerinde işi gücü bırakıp Hakkari’ye gidecek kadar işine tutkuyla bağlı…

Kadın A Milli Takımı’nın ana sponsorları THY, Turkcell, Arçelik, Spor Toto, Ülker, Sürat Kargo, BTC, Mercedes, Denizbank ve Nike. Ariel, Trendyol, Damat, İGA Pass, Opet, McDonalds ve Mac Fit ise resmi sponsorlar. Sosyal sorumluluk anlamında federasyon yeni projelere açık.

Toplumsal dönüşüme destek için projeler üretilebilir

Necla Güngör Kıragası, şirketler için kadın futbolunun fırsatlarla dolu bir alan olduğunu anlattı ve şöyle devam etti: “Türkiye Futbol Federasyonu son yıllarda kadın futbolunu vitrine çıkarıyor. Büyük kulüplerin bu alana yatırım yapması kadın futbolunun parlamasını, görünür olmasını sağladı. Almanya’da kadın futbol ligini kurmadan önce bir anket yapmışlar ve evdeki tüm kararları kadının verdiği görülmüş. Evi, arabayı seçen, makarnadan kıyafete her şeye yön veren kadınlar. Dolayısıyla kadın futboluyla kadınları cezbeden alanlara ulaşmak mümkün. Sadece ekonomik değil toplumsal anlamda da önemli. Bir şirket kadın milli takımına ya da kadın ligindeki bir takıma destek verdiğinde aslında toplumun olumsal dönüşümüne destek oluyor. Futbolcuya destek olduğunda ailesini de etkiliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına fırsat eşitliği gibi alanlarda mesajları vermek için de şirketler açısından önemli bir alan. ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde özellikle fırsat eşitliği yönündeki çalışmalar kadın futbolu üstünden ele alınıyor. Çünkü futbol çok güzel bir anahtar.”

BÜYÜK TAKIMLARIN REKABETİ BU ALANA TAŞIMASI FUTBOLCULARA YARADI

Sohbetimizde beni sevindiren bir konu da futbolcu kızların gelirlerinin artmaya başlaması… Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi büyük takımların bu alanda da rekabete girmesi oyunculara yaramış. Hocanın verdiği bilgiye göre 4 sene önce A milli takımdaki oyuncular bile asgari ücretle oynuyordu. Şu an 2 milyon TL yıllık ücret alan oyuncuları var. Artık transfer oluyorlar, primleri var. Asgari ücretten aylık 140 bin TL net alan oyuncu sayısı arttı.