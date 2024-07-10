Sürdürülebilirlik için 5 milyar Euro getirdi, ‘Hubs’la hizmet ihracatçısı olacak

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, geçen yıl Aralık ayı başlarında “ING Hubs”ın dünyadaki 5’inci merkezinin İstanbul’da açılışı sırasında bankanın Türkiye’ye ilk girdiği günleri düşündü:

- ING, Türkiye’ye 17 yıl önce Oyakbank’ı satın alarak girdi. 17 yılda büyük bir dönüşüm yaşandı. Türkiye, 1 trilyon dolarlık ekonomi oldu. Bankacılıkta da büyük transformasyon yolculuğu yaşandı.

Mobil bankacılığın yaygınlaşma serüvenini irdeledi:

- 10 yıl önce müşterilerin yüzde 10’u mobil bankacılığı kullandığında mutlu olurduk. Şu anda mobil bankacılığı kullanan müşteri oranı yüzde 92’ye çıkmış durumda.

“ING Hubs”ın neler yaptığına baktı:

- “ING Hubs”, ING’nin 40 ülkedeki bankalarında verimliliğin ve dijitalleşmenin güçlendirilmesine katkıda bulunuyor. “Hubs” merkezleri yüzde 100 otomasyona sahip süreçler oluşturmaya odaklanıyor.

- Bu merkezler, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir çözümler üretmek üzere derin uzmanlık sağlarken, yazılım geliştirme, veri yönetimi ve perakende operasyonları alanlarında otomatik servisler üretiyor.

Geçen hafta Alper Gökgöz’le buluştuğumuzda mobil bankacılıkla ilgili şu veriyi paylaştı:

- Son 2.5-3 yıl içinde 400 bin müşterimiz şubelerimize uğramadan mobil görüşmeyle sisteme katılmış bulunuyor.

Türkiye’deki 85 şubeleri için kullandıkları yeni tanıma işaret etti:

- Biz şubelerimizi artık müşterilerimiz için birer deneyim merkezi olarak görüyoruz. Pandemi, dijital dönüşümü oldukça hızlandırdı. Örneğin, KOBİ’ler arasında şahıs şirketlerinin yüzde 70’i artık mobil işlem yapıyor.

Aralık 2023 başlarında hizmete giren “ING Hubs Türkiye”ye değindi:

- Vadi İstanbul’daki “Bilişim Vadisi”nde devreye giren “ING Hubs Türkiye”, bankaya dünya çapında yazılım ve veri analitiği hizmetleri sağlıyor.

ING’nin hedefine işaret etti:

- ING, Türkiye’dek, konumunu yeni yetenekleri bu merkeze çekmek için kullanmayı ve bu doğrultuda veri bilimcileri, veri analistleri ve yazılımcıları işe almayı hedefliyor.

“Hubs”ın Türkiye’de yaratacağı etkiye dikkat çekti:

- ING Hubs Türkiye, global düzeyde teknoloji alanındaki yetenek havuzu konumumuzu güçlendirecek bir merkez olması nedeniyle ING Türkiye için ayrıca önem taşıyor.

Yeri gelmişken ING’nin Türkiye’ye bakışını anımsattı:

- ING Grubu, Türkiye’ye hep uzun vadeli baktı, öyle bakmaya da devam ediyor. Türkiye’de hızlı büyüme potansiyeli görüyor. Türkiye hızla dijitalleşiyor. Ülkemizin potansiyeline inanıyor.

Yaşanan zorlukların altını çizdi:

- Zorluklar olmadı mı? Oldu elbette. Yaşanan zorluklar, ING Grubu’nun Türkiye’ye uzun vadeli yaklaşımını değiştirmiyor.

“ING Hubs”ın daha önce Polonya, Romanya, Slovakya ve Filipinler’de devreye girdiğini bildirdi:

- “ING Hubs Türkiye”, dünyadaki 5’inci merkez oldu. Yapay zeka ve teknoloji alanında hizmetler üreten “ING Hubs Türkiye”, 55 kişiyle işe başladı. Yıl sonuna kadar 150 kişilik kadroya ulaşacak.

Filipinler’e uzandı:

- Filipinler’deki ING Hubs, küçük bir odada başlamıştı. Bugün 5 bin kişilik bir kadrosu var.

“ING Türkiye Hubs”a son olarak ING Türkiye Veri Analitikleri Direktörlüğü görevini yürüten Emre Danacı’nın liderlik edeceğini kaydetti:

- Kısacası “ING Hubs Türkiye”, bizi ülkemizin hizmet ihracatçılarından biri yapacak.

Söz hizmet ihracatından açılınca ING Türkiye’nin iştiraki olan “ING Teknoloji”yi anımsadı:

- 1 Mayıs 2023’te faaliyete geçen ING Teknoloji, ING Türkiye ve ING Global’e mobil teknolojiler, bulut teknolojileri, yapay zeka ve veri madenciliği teknolojileri alanlarında uygulamalar, servisler ve ürünler geliştiriyor.

ING Grubu’nun, S&P’den en yüksek “çevresel, sosyal ve yönetişim” değerlendirme skoruna sahip olduğunu aktardı:

- ING Türkiye, sürdürülebilir finansman alanında Türkiye’de kurumsal bankacılıkta ön sıralarda yer alıyor. ING Grubu tarafından koordinasyonu sağlanan ya da aracılık edilen sürdürülebilir finansman hacmi 2023’te 4 kat arttı, 5 milyar Euro’yu aştı.

Bu konuda örnekleri sıraladı:

- Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri hızlı tren finansmanları için 3.9 milyar Euro sendikasyon kredilerine destek sağladık.

- Eren Holding’in çevre dostu üretim tesisi için 356 milyon Euro ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro projesi için 150 milyon Euro “Yeşil Kredi”işlemlerinde kreditör ve “Yeşil Kredi/Sürdürülebilirlik Koordinatörü” görevini aldı.

- ING Türkiye ve ING Leasing, EBRD ile sürdürülebilir finansmanı destekleyecek kredi anlaşmaları imzaladı.

Bazı bankaların şube sayıları azaldığında, kamuoyu gözünde, “galiba küçülüyorlar” hissi yaratıyor…

ING örneği, durumun öyle olmadığını gösteriyor. ING, global ağının da verdiği güçle sıkıntılı dönemlerde bile Türkiye’ye kaynak girişine aracılık ediyor.

40 ülke arasındaki 5’inci “Hubs”ı İstanbul’da kurması, ING’nin Türkiye’ye verdiği önemi ortaya koyuyor…

Hizmet ihracatı planıyla devreye giren “ING Hubs Türkiye”, fark yaratan adımlardan birini oluşturuyor…

Kahramanmaraş’taki çağrı merkezi 1500 kişiyi ağırladı, yardımı 60 milyon lirayı aştı

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, Türkiye’deki önemli yatırımlarından birinin Kahramanmaraş’ta olduğunu belirtti:

- ING Türkiye olarak 11 yıl önce hizmete aldığımız Operasyon ve Çağrı Merkezimiz, Kahramanmaraş’ta güçlü bir varlık oluşturuyor. Merkezimiz 6 Şubat depremleri günlerinde 1500 kişiye ev sahipliği yaptı, ağırladı.

ING Grubu’nun ve ING Türkiye’nin depremzedelere yardım için kol kola girdiğini vurguladı:

- Sivil toplum kuruluşlarına aktarılmak üzere 60 milyon lirayı aşan bir yardım fonu oluşturuldu. AFAD’a konteyner bağışı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ın deprem sonrası toparlanmasına destek için 3 proje hayata geçirdiklerini bildirdi:

- ING Türkiye ve Habitat Derneği işbirliği ile yürütülen “İş Hayatına Turuncu Destek Projesi” kapsamında “Kahramanmaraş Turuncu Ofis” adıyla ortak bir çalışma alanı açıldı. Buradan çalışma ofisi olmayan girişimciler, girişimci adayları ve öğrenciler yararlanıyor.

- ING Türkiye ve KAGİDER işbirliği ile bölgedeki kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla “Kadın Girişimcilere Turuncu Destek” projesi hayata geçiriliyor.

- ING Türkiye ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliği ile Kahramanmaraş’ta bir anaokulu inşa edilecek. Okulun Şubat 2025’te açılması hedefleniyor.

Pınar Abay, ING Grubu’nun zirvesinde 3 görevi bir arada yürütüyor

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, buluştuğumuz gün grubun global yöneticilerini bir-iki gün İstanbul’da ağırladıklarını bildirince sordum:

- Gelenler arasında Pınar Hanım (Abay) da var mıydı?

Gökgöz, Pınar Abay’ın ING Grubu Global Perakende Bankacılık Başkanı şapkasıyla Türkiye’ye de baktığını vurguladı. Gökgöz, ING Türkiye önceki Genel Müdürlerinden Abay’ın mevcut üç görevini sıraladı:

- ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi

- ING Belçika Yönetim Kurulu Başkanı

- ING Grubu Global Perakende Bankacılık Başkanı

Yeri gelmişken ING Grubu’nun üst yönetiminde görev alan Türkler’in listesini istedim, paylaştı:

- Yücel Ölçer: ING Grubu Perakende Bankacılık Operasyonlardan Sorumlu Yönetici (COO), ING Hubs Global Başkanı.

- Meltem Kalender Öztürk: ING Hubs ülkelerinden sorumlu Kıdemli İnsan Kaynakları İş Ortağı

- Bahadır Şamlı: ING Belçika CIO

- İhsan Çakır: ING Leasing Belçika CEO ve ING Grubu Pazar Liderleri Bölge Leasing Takım Lideri

- Bahadır Yılmaz: ING Grubu CAO (Veri Analitiğinden Sorumlu Yönetici)

- Alp Sivrioğlu: ING Hollanda CFO

- Işıl Akdemir Evlioğlu: ING Hollanda Bireysel Bankacılık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi

- Emre Danacı: ING Grubu Perakende Bankacılık Veri Analitikleri Direktörü

- Bahar Savaş: ING Hubs ülkelerinden sorumlu CIO

- Feyza Tamer: ING Grubu Global Marka Stratejisi ve Pazarlama İletişimi Lideri

Kadınlar yastık altı altın, erkekler hisse senedi ve döviz hesabına yöneliyor

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, 2011 yılından itibaren IPSOS işbirliği ile“Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gökgöz, araştırmanın 2023 yılı son çeyrek sonuçlarından bazı verileri paylaştı:

- Tasarruf sahipliği oranı yüzde 23.3’e yükseldi. Bu, araştırmanın ilk yapıldığı 2011 yılından bu yana en yüksek ikinci oran.

- Tasarruf sahibi her 10 bireyin 7’si düzenli tasarruf yapıyor.

- Tasarruf sahibi olanların araç tercihinde yastık altı altın ve nakit, yüzde 26 ile birinci sırada yer alıyor. Sistem içi altın yüzde 16 ile ikinci, hisse senetleri yüzde 14 ile 3’üncü sırada.

- Kadınların erkeklere göre daha çok tercih ettiği tasarruf araçları yastık altı altın ve nait, sistem içi altın ve vadesiz hesap oldu.

- Erkeklerin kadınlara göre daha çok tercih ettiği tasarruf araçları ise hisse senedi ve döviz vadeli hesap oldu.