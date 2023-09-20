Tarımda edindiği tecrübeyi Azerbaycan’a taşıdı, sıra Kongo’da

Albayrak Grubu, 2018 yılında özelleştirmeden Erzurum ve Erzincan’da iki şeker fabrikasını aldı. Sukkar Şeker çatısı altında bu şeker fabrikalarındaki üretimle bölgede şeker pancarı tarımı yapan çiftçilerin destekçisi oldu. Aynı yıl kurulan Mezra Ziraat de şeker fabrikalarının hammadde eksikliğini gidermek için Erzurum başta olmak üzere tarıma elverişli araziler kiralayarak pancar ekimi yapmak, modern tarım uygulamaları ve tarım aletleriyle bölge çiftçisini tanıştırıp onlara bu konuda önderlik yapmak hedeflendi. Şirket traktör, sulama, söküm ve yükleme makineleri gibi alanlarda toplam 160 milyon TL’lik yatırım yaptı. Ekim için araziler kiraladı. Mezra Ziraat kurulduğunda bölgede 95-100 bin dekar olan ekim alanı 125 bin dekara çıktı. Birim dekardan alınan verim 2,7 tondan 4,5 tona yükseldi. İşsizlik yüzünden yaşanan genç nüfus göçü önemli ölçüde azalırken şirket hayvancılık alanına da el attı ve Erzurum’un en büyük hayvan çiftliği olan Bayram Ağa Çiftliği’ni satın aldı. Hayvancılıkta ciddi büyüme hedefleri konurken şirket yurt dışına da açıldı. Azerbaycan’da şeker pancarı ve buğday tarımı için çalışmalar başlarken Kongo’da tarım planları yapılıyor. Bir diğer yeni proje de jeotermal sera olacak.

Makine ve ekipmana 160 milyon TL’lik yatırım yapıldı

Mezra Ziraat’in Genel Müdürü Eyüp Demir ile Türkiye ve yurtdışındaki çalışmalarını ve geleceğe dönük planlarını konuştuk. Bölgede şeker pancarı üretimini ve verimini artırmak için ciddi yatırım yaptıklarını belirten Demir, bu süreci şöyle anlattı: “İlk yıl baktık yeterli şeker pancarı üretilmiyor. Erzurum’da 80 köy muhtarı ile toplantı yaptık, neden şeker pancarı ekmediklerini sorduk. Tüm 16 sebep belirledik. En önemli nedenlerden biri genç nüfusun göç etmesiydi. Yaşlılar da pancar tarımı zor diye buğday ve diğer bitkilere yönelmişti. İkincisi; pancar tarımı çok meşakkatli olması ve yeterli makineleşmenin sağlanamamasıydı. Biz şeker pancarı ekimini gösterelim ve çiftçiye örnek olalım, bölgeyi modern makineler ve sulama sistemleriyle tanıştıralım dedik. Bu çerçevede makine ve ekipmana 160 milyon TL yatırım yaptık. Bizden önce yağmurlama sulama yöntemi 200 dekarda vardı, bizden sonra 25 bin dekarı buldu. Pancarda söküm zordur. Erzurum altı sıra söküm makineleriyle bizimle tanıştı. Bizim çalışmalarımızla kapasite boşluğu yüzde 20’lere kadar geriledi. 2018 yılında 4 bin dekarla başlayan hikâye, bu yıl 15 bin dekarlara ulaştı.” Yurt dışına açıldıklarına değinen Demir, Azerbaycan’dan davet aldıklarını, buğday ve şeker pancarı tarımına başlayacaklarını vurguladı. Demir, “Kongo’da da tarıma başlamak için planlarımız var” dedi. Üç ay önce Erzincan’da atıl bir yem ve un fabrikası aldıklarını sözlerine ekleyen Demir, burayı da aktif hale getireceklerini vurguladı.

■ Hayvancılık başladı, jeotermal serada domates yetiştirecek

Mezra Ziraat, Aralık 2022’de Erzurum’un en büyük çiftliği olan Bayram Ağa Çiftliği’ni satın aldı ve hayvancılığa da başladı. 1500 dekar alanda 750 büyükbaş hayvan beslediklerini belirten Eyüp Demir, önümüzdeki bir iki yıl içinde bu sayıyı 2 bin 500’e çıkaracaklarını anlattı. Uzun vadede 10 bin hayvan hedefleri olduğunu kaydeden Demir, ekledi: “Çiftlikteki ahırların çatılarını Güneş Enerji Sistemleri ile donattık. Tesis kendi enerjisini de üretiyor.” Eyüp Demir, sohbetimizde jeotermal sera projelerinden de söz etti ve şunları anlattı: “40 bin metrekarelik bir jeotermal sera projemiz var. Şeker pancarı arazisinde jeotermal kaynak bulunuyor. İstediğimiz sıcaklığı bulursak domates serası kuracağız. Trabzon Limanı grubumuzun. Yeni açılan tünelle yol çok kısaldı. Rusya, Ukrayna gibi ülkelere oradan ihracat yapmayı hedefliyoruz.

İŞ GÖRÜŞMESİNE SARI-KIRMIZI KRAVATLA GELEN VAR!

Albayrak Grubu’nun kuruluşu 1952 yılına dayanıyor. Hacı Ahmet Albayrak’ın girişimiyle inşaat sektöründe ticari hayatına başlayan grup bugün inşaat dışında sanayi, hizmet, turizm, lojistik ve medya sektörlerinde 80’in üzerinde şirket ve yayın markasıyla yoluna devam ediyor. Dünya çapında toplam 10 binden fazla çalışanı var. Trabzon Port, Tümosan ve Platform Turizm, hisse senetleri borsada işlem gören şirketleri arasında. Öte yandan grupla ilgili farklı algılar mevcut. Kimi grubu, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Berat Albayrak’ın sanıyor. Kimi de Abdürrahim Albayrak’la özdeşleştiriyor. Oysa grubun ikisiyle de ilgisi yok. Berat Albayrak’ın ailesi ile Albayrak Ailesi komşu köylüler. Eyüp Demir, Mezra Ziraat’de işe alım yaparken yanlış algılarla ilgili enteresan birkaç örneği şöyle anlattı: “Ben Albayrak Ailesi’ni 25 yıldır tanırım, beş yıldır da bu şirketteyim. Fabrikayı alınca işe alıma başladık. Biri sarı kırmızı kravatla gelmiş. ‘Abdürrahim Albayrak’ın değil mi şirket, ben de Galatasaraylıyım’ dedi. Bir diğeri Berat Albayrak’ın fabrikası sanmış. Dolayısıyla bazı durumlarda algı olgunun önüne geçiyor.”