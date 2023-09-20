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Tek tehlike petrol fiyatı

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Türkiye seçimden sonra rasyonel politikalara geçince, ‘‘Dünyada carry trade, yani düşük faizli para biriminden borçlanıp yüksek faizli para birimine yatırım stratejisi, kurumsal yatırımcılar tarafından bu sene kullanılıyor. Doğru ekonomi politikası sürerse, içeriye para çekebiliriz’’ vurgusunu yaptım. MSCI gelişen ülke para birimleri endeksi, yılbaşından beri dengeli duruyor. Son günlerde bir yükseliş var. Risk iştahının yüksek olduğunun göstergesidir.

26 Temmuz’da, ‘‘Dolarda hızlı yükselişe izin verilmesi dışında, hâlihazırdaki politikaları eleştirmiyorum. Dolardaki artışa bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına arka arkaya zamlar geliyor. Tabii kontrol edemediğimiz, brent petrol fiyatı gibi dışsal faktörler var. Brent fiyatı bir yıl sonra uzun vadeli ortalamasının üzerine çıktı. Buradan da darbe alabiliriz’’ yazdım. O tarihten beri brent fiyatı yüzde 15 yükseldi. Petrol fiyatlarının enflasyon görünümünü bozması, faiz beklentilerini de değiştirebilir. 

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