Temettü şirketleri yıllık %86 getiri sağladı

BIST 30'da işlem gören temettü hisseleri yıllık bazda ortalama yüzde 86 oranında getiri sağladı. Bim Mağazalar, Turkcell, Sabancı Holding, Koç Holding ve Aselsan hisselerinde yüzde 100 üzeri getiriler oluştu.

BIST 30’da işlem gören temettü şirketleri ilgi görüyor. Yatırımcılar nakit kâr payı ödemeleri nedeni ile bu hisseleri tercih ediyor. Bu hisseler yıllık bazda ortalama yüzde 86 oranında getiri sağladı. Bim Mağazalar, Turkcell, Sabancı Holding, Koç Holding ve Aselsan hisselerinde yüzde 100 üzeri getiriler oluştu.

Enflasyonun altında kalanlar

BIST 30’da temettü ödeyen hisseler içerisinde dört hissede yüzde 100 üzeri getiriler oluşsa da beş hisse senedinde kazançlar yüzde 50’nin altında kaldı. Bu şirketler: Ford Otosan, Tofaş Fabrika, Enka İnşaat ve Alarko Holding ve Şişecam.

Temettü 25 Endeksi’nde dikkat çekenler

Temettü 25 Endeksi’nde yılbaşından bu yana getirileri ile dikkat çekenler Mavi Giyim, Garanti Bankası, Anadolu Efes ve Turkcell hisseleri oldu. Bu hisseler yılbaşından itibaren güçlü performansları ile dikkat çekti. Mavi Giyim, 126.4 TL’lik hisse fiyatı ve %121,89’luk yılbaşından bu yana getirisi ile listenin başında yer alıyor. Garanti Bankası, 120.9 TL’lik hisse fiyatı ve %116,65’lik yılbaşından bu yana getirisi ile bankacılık sektöründe güçlü bir performans sergiliyor. Türkiye’nin önde gelen bankalarından biri olan Garanti Bankası için beklentiler sürüyor. Anadolu Efes, 287.25 TL’lik hisse fiyatı ve %111,3’lük yılbaşı getirisi ile içecek sektöründe öne çıktı.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

● İzmir Fırça (#IZFAS): 12 gündür yükseliyor. Bir ayda %27,68 ve bir yılda % 244 yükseldi.

● Albaraka Türk (#ALBRK): 7 gündür yükseliyor. Bir ayda %12,05 ve Bir yılda % 90 yükseldi.

● Anadolu Grubu Holding (#AGHOL): 7 gündür yükseliyor. Bir yılda % 248 yükseldi.

● Gezinomi Seyahat (#GZNMI): 7 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 103 yükseldi.

● Boğaziçi Beton Sanayi (#BOBET): 6 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 25 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

● Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş (#YAYLA): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %6,72 geriledi.

● Inveo Yatırım Holding (#INVEO): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %5,27 geriledi.

●Mega Polietilen (#MEGAP): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,19 geriledi.

● Beşiktaş Futbol Yat. (#BJKAS): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %10,47 geriledi.

● Tek-Art Turizm (#TEKTU): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %13,98 geriledi.

NE OLDU?

● ABD’de mortgage başvurularında gerileme devam etti, 30 yıllık faiz %7.

● İşsizlik Sigortası Fonu toplam varlığı 257,96 milyar TL›ye ulaştı.

● İşsizlik Mayıs'ta yüzde 8,4 oldu

● Çin'de enflasyon haziran ayında yüzde 0,2 artışla beklentilerin altında kaldı.

● Fed Başkanı Jerome Powell’ın Senato sunumu sonrası ABD hisseleri rekor kapanışlara ulaştı.

NE OLACAK?

●Türkiye Perakende Ticaret verileri açıklanacak.

● Almanya Tüketici Enflasyonu verileri duyurulacak.

● İngiltere GSYH verileri açıklanacak, İngiltere Sanayi Üretimi verileri gelecek.

● ABD Tüketici Enflasyonu verileri ve ABD Reel Ortalama Saatlik Kazanç verileri duyurulacak.

● Güney Kore Merkez Bankası Faiz Kararı açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR / ÖDENMİŞ SERMAYE Mİ, ÇIKARILMIŞ SERMAYE Mİ?

Ödenmiş Sermaye; Şirketin borçlarını karşılama ve yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesini gösterir. Güncel finansal durumunu yansıtmayabilir, şişirmeler olabilir.

Çıkarılmış Sermaye; büyüme potansiyelini ve gelecekteki yatırım planlarını gösterir, likiditeyi değerlendirme olanağı verir. Farklı sektörlerdeki şirketler için farklı anlamlar taşıyabilir.

İlk çeyrekte gelirini artırdı. Aldığı krediyi ise GES ve enerji verimliliğinde kullanacak

Çimsa'nın yıl başından bu yana performansından hiç de memnun değilim. Sebebi hakkında değerlendirmenizi öğrenebilir miyim?/Önal Acar

Önal, hisselerin fiyatı daima yükseliş eğiliminde olmaz. Firma, güçlü ve kâr eden bir yapıya sahip olmasına rağmen fiyatta düşüşler ve dalgalanmalar kaçınılmazdır. Yaşanan dalgalanmaları her zaman bir olumsuzluğa ya da sorunu işaret olarak görme. Elde edilen kârlar bir noktadan sonra realize edilmesi mümkündür. Böylesi durumlarda piyasa konjonktürü ile birleşince fiyat beklenenin de üzerinde düşüş ya da yatayda hareket edebilir. Senin asıl bakman gereken ise firmanın mali yapısında kalıcı bir bozulmanın olup olmadığıdır. Bu yoksa endişelenmen de gereksiz kalacaktır. Geçtiğimiz yıl gelirini düşüren Çimsa, yıl sonunda kârını da geriletti. Son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında ise gelirleri toparlandı ve %11 arttı. Gelirindeki olumlu seyir, dönem sonunda kârının da büyümesine olanak tanıdı.

İvmenin yıl sonunda daha güçlenmesi, inşaat sektörünün canlanması ile yakından alakalı olacak. Öte yandan yatırımları sürüyor. Haziran ayında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 25 milyon euro tutarında; 2 yılı anapara geri ödemesiz 5 yıl vadeli krediye imza attı. Alınacak krediyi GES ve atık ısıdan elektrik üretimi yatırımında değerlendirecek.

Bankacılık sektöründe büyümenin sürmesi şaşırtmamalı. Artan kârlılık, ilgiyi canlı tutacak

İş C hissesindeki hareket devam eder mi? İki ay süresince elimde nakit kalacak bir param var. Alsam kazandırır mı?/Ünal Çetin

Ünal, borsanın riskli yatırım alanı olarak değerlendirilmesinin en belirgin sebeplerinden biri, kısa sürelerde öngörülebilir tarafı olmamasıdır. Bu da fiyat değişimini kısa vadede daha yüksek risk içermesine götürür. Anlamı da 2-3 ay gibi sürelerle alınacak bir hissenin getiri garantisinin olmamasıdır. İlgilendiğin İş Bankası sektöründe güçlü ve önemli bir banka olmasına rağmen kısa vadede dalgalanmalar kaçınılamazdır. Senin bu dalgalardan birine yakalanman beklentinin gerçekleşmemesine ve nihayetinde aldığın fiyatın altında satmana yol açabilir. Risk denen de budur.

Öte yandan bankacılık sektörü şimdilerde oldukça revaçta ve ilgi gören bir tarafı var. Sektörün ilgi görmesinde Türkiye’nin uluslararası camiada artan kredibilitesi. Bu durum fonların ülkeye girişini teşvik ederken öncü yatırımcılar da erken pozisyon alıyor. Bunlar sektördeki hisselerin prim yapmasına imkan veriyor. İş Bankası C hissesi son bir yılda %197 prim yaptı. Banka son açıkladığı üç aylık mali verilerinde faiz gelirlerini %164 artırırken dönem sonu kârını %9 büyüttü. Yıl sonunda da gelir ve kâr büyümesini sürdürmesi bekleniyor. Gelişmelerin hisseyi desteklemesi şaşırtmamalı.

YATIRIM FONLARI

Metaverse, robotik teknoloji ve oyun fonları son dönemde yatırımcıların ilgi gösterdiği alanlar arasında yer alıyor. Bu fonların getirileri incelendiğinde, yılbaşından bu yana ve son bir yılda dalgalı bir seyir gözleniyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Risk değeri 4 olan emeklilik fonları orta seviyede risk taşıyan ve dengeli getiriler sunan fonlardır. Risk değeri 4 olan emeklilik fonlarının yılbaşından itibaren ortalama getirisi %46,06 olarak gerçekleşti. Bu fonların son 1 yıldaki ortalama getirisi ise %92,75 oldu. Bu oranlar, orta riskli fonlar için oldukça tatmin edici seviyelerde ve yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.

En iyi performans gösteren fonlar

Yılbaşından itibaren en yüksek getiri oranını sağlayan fon, %70,53 ile QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. Den. Değ. Grup EYF (CGE) oldu. Bu fon, hem yılbaşından itibaren hem de son 1 yıl içerisindeki performansıyla dikkat çekiyor. Fonun yılbaşından itibaren sağladığı %70,53’lük getiri oranı, yatırımcılar için oldukça yüksek bir kazanç anlamına geliyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar kuru ve BIST 100’ün seyri Dolar kuru 32,90 seviyelerinde bulunurken BIST 100 Endeksi 10.738’de bulunuyor. Endeks 11.000’i Dolar kuru ise 33’ü aşmada zorlanıyor. Kısa vadede bu seviyelerin aşılması hareketin ivme kazanmasına neden olabilir.

TAHVİL

Akdeniz Faktoring, TLREF+%5,5 faizden bono ihraç etti

Akdeniz Faktoring, nitelikli yatırımcılara 09.07.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 44.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%5,5 olarak belirlendi. 190 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 2 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 15.01.2025 olacak.

TLREF+5.5 YILLIK FAİZ

9 Temmuz tarihli TLREF %52,35 seviyesinde bulunuyor. Akdeniz Faktoring’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %5,5 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFAKDN12528 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KOROPLAST

Rekabet Kurulu incelemeye aldı. Geçen yıl geliri düştü. Bu yıl ilk çeyrekte geliri artsa da zarar yazdı

Rekabet Kurulu, Koroplast hakkında inceleme başlatma kararı aldı. Ancak bu kararın alınması firmanın doğrudan bir yaptırımla karşılaşacağı anlamına gelmiyor. Bununla birlikte şirketin haksız rekabette bulunup bulunmadığı hususu yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Haksız rekabetin yapıldığı yönünde bir tespitin varlığı halindeyse para cezası gündeme gelecek. Şirketin mali tabloları incelendiğindeyse geçtiğimiz yıl gelirini %21 düşürdüğü görülüyor. Açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarda ise bir toparlanma gözlenirken gelirini %3 artırdı. Gelirdeki artışa rağmen firma dönem sonunda kâr açıklayamazken 36,16 milyon TL zarar yazdı.

SANİCA ISI

Irak'tan altyapı boru siparişi aldı. Irak'taki etkinliğini artırmak istiyor. Ortak ise hissede sattı

Sanica Isı, Irak’ta faaliyet gösteren müşterisi Mabani ile 1.814.975 dolar tutarında altyapı boru ürünlerinin satışına ilişkin bir sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamındaki altyapı boru ürünlerinin teslimatı, 6 ay içinde tamamlanacak. Anlaşma, Sanica Isı’nın ihracat gelirlerini olumlu yönde etkileyecek. Sipariş aynı zamanda Sanica Isı’nın Irak pazarındaki etkinliğini de güçlendirecek. Kasım 2022’de borsaya gelen Sanica Isı, halka arzdan sonra hızlı bir çıkış gerçekleştirirken sonrasında dalgalı seyri ile öne çıktı. Öte yandan hissede temmuz ayının ilk haftasında Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fatinoğlu 7,02 TL ile 7,20 TL aralığında 12 milyon lot hisse satışı gerçekleştirdi.

ASELSAN

Roketsan ile sözleşme değişikliğine gitti. Hava savunma füzeleriyle alakalı işin bedeli arttı

Aselsan, Roketsan ile hava savunma füze alt sistemleri tedariki konusunda daha önce yaptığı anlaşmada değişikliğe gidildiğini duyurdu. Değişiklikle anlaşmanın toplam bedelinde 59.143.396 euro tutarında bir artış söz konusu oldu. Yeni durum, şirketin cirosunu olumlu yönde etkileyecek. Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek teslimatlar 2024- 2028 yılları arasında tamamlanacak. Yeni iş ilişkisinin Aselsan’ın 2023 yılı cirosuna oranı %2,85 seviyesinde bulunuyor. Aselsan, aldığı işleri düzenli paylaşan bir şirket. Temmuz ayının ilk haftasında da Savunma Sanayi Başkanlığı ile toplam bedeli 109.700.953 dolar tutarında olan bir sözleşme imzaladığını yatırımcısıyla paylaşmıştı.

DESPEC BİLGİSAYAR

Distribütörlük anlaşması yaptı. Ürün gamı geniş. Yıllık 10 milyon dolar gelir beklentisi var

Despec Bilgisayar, Baseus Technology ile taşınabilir şarj aleti, kablosuz kulaklık, araç içi aksesuarlar gibi farklı ürünlerle alakalı Türkiye’de satışı konusunda distribütörlük sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında Baseus ürünlerinin satışından yıllık 10 milyon doların üzerinde gelir elde etmeyi hedefl iyor. Şirket açıklamasında, Baseus’un 2011 yılında Çin’de kurulduğunu ve 50’den fazla ülkede faaliyet gösterdiğini, dünya genelinde 1.000›den fazla çalışanı bulunduğunu belirtti. Açıklamada, Baseus’un geniş ürün yelpazesinin ürün çeşitliliğini ve pazar payını artırmasına destek vereceği ifade edildi. Firma, 2024 ilk çeyrekte gelirini %12 artırırken dönem sonunda zarar açıkladı.

DOĞAN BURDA

Doğan Holding, Doğan Burda'da paylarını sattı. Alıcı tarafta birden fazla firma var

Doğan Holding ve Burda GmbH birlikte Doğan Burda Dergi’nin toplamda %76,30 payını 10 milyon dolara satıyor. Doğan Holding’in satıştan alacağı tutar 5.008.460 dolar olacak. Satış işleminde alıcı tarafta Alt Capital Holding, Altun Capital Girişim Yatırım Fonu, Re-Pie Yatırım Holding ve Re-Pie Portföy Yönetim firmaları olduğu belirtildi. Satışla birlikte Doğan Holding’in payı kalmayacak. Satış bedeli pazarlık usulü ile belirlenirken değerleme raporu hazırlanmadığı belirtildi. Payların devri için kapanış işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Doğan Burda, son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında gelirini %5 artırırken dönem sonunda zarar yazdı.