Terk edilmiş binaları anlamaya çalışmak!

- Venedik Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’nda umut dolu öneriler var

Terk edilmiş binaları yıkmak ya da kaderine terk etmek yerine, onların hikâyelerini dinlemeyi ve anlamayı öneren Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi odağına mevcut olanı dönüştürmeyi alıyor. Türkiye Pavyonu’nda mimarlık dünyasındaki köklü değişimler, yapay zekâ, robotlar gibi yeni teknolojilerin yardımıyla, nasıl dönüştürebileceğimize dair araştırmalar sergileniyor ve umut dolu öneriler getiriliyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda düzenlenen Türkiye Pavyonu, T.C. Dışişleri Bakanlığı himayesinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Schüco Türkiye ve VitrA eş sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Türk Hava Yolları, havayolu partneri olarak destek veriyor. Türkiye Pavyonu, 26 Kasım tarihine kadar açık kalacak.

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-“Aziz İstanbul” sergisi Galata Rum Okulu’nda 24 Mayıs’ta açılacak



“Aziz İstanbul” sergisi, 24 Mayıs–12 Kasım tarihleri arasında Galata Rum Okulu’nda ziyarete açık kalacak. Dr. Fani-Maria Tsigakou ve Hülya Bilgi’nin küratörlüğünde düzenlenen sergide, Athanasios ve Marina Martinos Vakfı (AMMF) koleksiyonlarından İstanbul konulu resimler ile Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonlarındaki kilise eşyasından bir seçki sunuluyor. AMMF ile Vehbi Koç Vakfı’nın (VKV) yolları, AMMF’nin Galata Rum Okulu’nun restorasyonu için Koç Topluluğu şirketlerinden Ark İnşaat’ı seçmesiyle kesişmiş. Binanın restorasyonu ve sergi, AMMF’nin sponsorluğunda gerçekleşmiş.

- “SSM’de Türk Resmi Konuşmaları” başlıklı konferans serisi başlıyor



Sakıp Sabancı Müzesi’nin Modernizmin İzinde Türk Resmi sergisi kapsamında düzenlenen “SSM’de Türk Resmi Konuşmaları” başlıklı konferans serisi başlıyor. 25 Mayıs - 13 Haziran arasında saat 16:00’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konferanslar, Türkiye sanat tarihinin farklı dönemlerinde kuşaklar arası etkileşimlere ve değişim anlarına odaklanacak.



Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan modernleşme sürecinin kronolojik olarak ele alınacağı konferans serisi, 25 Mayıs Perşembe günü Prof. Dr. Zeynep İnankur’un “Çok Yönlü Bir Kimlik: Müzeci, Arkeolog, Eğitimci ve Ressam Osman Hamdi Bey” başlıklı konuşmasıyla başlayacak. Konferansta Osman Hamdi Bey’in yaşam öyküsünün yanı sıra, Batı sanat piyasası için ürettiği resimler, konuları ve teknikleri ele alınacak.

- Zeynep Oral’a “Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü”



Nâzım Hikmet ölümünün 60. yıldönümünde, hayata gözlerini kapadığı Moskova’da anılıyor. “Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü” bu yıl da daha önceki yıllarda yapıldığı gibi bir Türk bir de Rus tarafı olmak üzere iki ayrı isme takdim edilecek. Rus tarafında Nâzım Hikmet’in büyük aşkı ve eşi Vera Tulyakova-Hikmet’in kızı, tiyatro bilimci ve Profesör Anna Anatolyevna Stepanova, Türk tarafında ise tiyatro eleştirmeni, gazeteci, yazar ve PEN Yazarlar Derneği Türkiye Başkanı Zeynep Oral, Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel bağların gelişmesine ve Nâzım Hikmet’in edebi mirasının korunmasına yönelik katkılarından ötürü ödüllerin sahibi olacaklar.

- Boğaziçi’nde müzik şöleni



Poll Production tarafından düzenlenen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde Emel Sayın, İbrahim Tatlıses, İzel-Çelik-Ercan, Yıldız Tilbe, Volkan Konak, Hakan Altun, Haluk Levent, Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Levent Yüksel, Hande Yener ve Zeynep Bastık gibi sanatçılar sahne alacak. Konser serisi, 28 Temmuz’a kadar devam edecek.

- Octo’da Murat Taşdemir’in lezzetlerine Boğaz’ın mavisi ve Tarihi Yarımada’nın renkleri eşlik ediyor



İstanbul’un her daim en önemli merkezlerinden biri olan Karaköy’de konumlanmış 180 yıllık JW Marriott Istanbul Bosphorus’un 9. katında yer alan Octo, 2023 Michelin Rehberi'nde tavsiye edilen restoranlar arasında. Octo, Şef Murat Taşdemir’in lezzetli dokunuşları ile menüsünü yeniledi. Murat Taşdemir’in mevsime özel taze ve yerel ürünlerle hazırlayarak kendine özgü teknikler ile harmanladığı yeni menüde yer alanlar arasında Enginar Tarama, Şef Usulü Yoğurt Kapsül, salatalarda mevsimin taze içerikleri ile hazırlanan Izgara Şeftali ve Ispanak Salatası, başlangıçlarda Taze Kabak Çiçeği Dolması ve Zaytinyağlı Kuşkonmaz, makarnalarda Garganelli ve Pansotti, ana yemeklerde Sicilya Usulü Lipsos Balığı favoriler arasında bulunuyor.

- Sur Balık yazı yeni menüsü ile karşılıyor



2005 yılından bu yana hizmet veren ve adını İstanbul’un tarihi surlarından alan Sur Balık, geleneksel Türk damak tadıyla deniz ürünlerini harmanlayarak sunduğu kendine özgü lezzetleriyle sektörde 18 yılı geride bıraktı. Restoran, yeni sezonu da menüsüne eklediği mevsiminde ve taze lezzetlerle karşıladı.