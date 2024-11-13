Ticarette yükselen az seçici olabilen kazandı

BIST Ticaret Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 35 oranında yükseldi. Endeks kapsamında toplam 23 hisse bulunurken yedisi sektör endeksinin üzerinde performans sergiledi.

Yılın başından bu yana ticaret sektöründe faaliyet yürüten hisselerde dalgalı bir seyir izleniyor. Bazı hisseler yatırımcısına güçlü kazançlar sağlarken, bazıları kayıplarla gündeme geldi. BIST Ticaret Endeksi, yılbaşından itibaren %35,76 oranında yükselerek dikkat çekti. Ancak, bazı hisselerde gözlemlenen kayıplar sektördeki dengesizliklerin altını çiziyor. Bu durum, sektöre yönelik gerçekleştirilecek yatırımlarda değerlendirmede bulunurken dikkatli hareket etmeyi ve seçici olmayı gerektiriyor. Yılın başından itibaren en çok kazanç sağlayan ticaret hisseleri arasında TGS Dış Ticaret, Gen İlaç ve Bim Mağazalar gibi sektör içinde farklı alanlara hitap eden firmalar öne çıkıyor.

TGS Dış Ticaret %105,2’lik artışla yatırımcılarına yüksek kazanç sağladı. Geçtiğimiz yıl gelir ve kârını artıran firma, bu yılın dokuz aylık faaliyet döneminde de performansını sürdürdü. Gelirini %95 artırırken dönem sonu net kârını %192 büyüttü. Ticaret sektöründe kazanç sağlayanların yanı sıra kayıplarla gündeme gelen hisse senetleri de bulunuyor. Özellikle Doğuş Otomotiv, Şok Marketler ve Bizim Mağazalar yılbaşından yana düşüş yaşadı. Otomotiv sektöründeki olumsuz seyir Doğuş Otomotiv’in performansının zayıf kalmasında belirleyici faktör oldu. Söz konusu durum şirketin gelir ve kârlılığı üzerinde baskıya yol açtı.

Doğuş Otomotiv dokuz aylık mali dönemde gelirini %20 geriletirken dönem sonu kârı %73 gerileyerek 5,97 milyar TL’ye düştü. Bizim Mağazalar, dokuz aylık dönemde gelirini düşürürken dönem sonunda zarar açıkladı. Şok Marketler ise gelirini korumasına rağmen dönem sonunda kârını düşürmekten kurtulamadı. Yıl içinde sektörde yaşanan genel yükselişe rağmen bu hisselerin düşük performans göstermesi, şirketlerin içsel dinamiklerinin ve piyasa koşullarının yatırımcı kararların üzerinde etkili olduğunun gösteriyor.

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Yatırım fonu; profesyonel yönetim, çeşitlendirme, erişebilirlik, likidite. Yönetim ücreti, kontrol eksikliği, dalgalanma, gecikmeli fiyatlama.

Portföy yönetimi; kişiye özel, esneklik, doğrudan iletişim, sürat. Yüksek maliyet, sınırlı likidite, garantinin olmaması, yüksek başlangıç tutarı.

Sektördeki daralmadan olumsuz etkileniyor. Aldığı sipariş olumlu ancak daha fazlası gerek

Karsan’ın satışlarını nasıl görüyorsunuz? Şirketin kâra geçme olasılığı nedir?/Nihat Temel

Nihat, otomotiv sektöründeki durağanlık sürüyor. Geçen dokuz aylık dönemde otomotiv üretimi geçen yılın aynı döneminde göre %7 azalırken otomobil üretimindeki düşüş de %5 oldu. Ekim ayında da otomobil ve hafif araç satışları %4 azaldı. Sektördeki daralma Karsan’ı da ister istemez etkiliyor. Şirketin açıkladığı 2024 dokuz aylık mali verilerde satışları düşerken zararı yazdı. Sektörden bağımsız hareket etmeyen Karsan’ın yıl sonunda benzer bir performans sergilemesi şaşırtmayacak. Geçtiğimiz ekim ayında ise Botoşani Belediyesi’nden 17,8 milyon euroluk sipariş aldı. Tutar yıllık gelirin %7’si seviyesinde. Ancak kâr için fazlası gerek.

Mayıs ayında kâr payı vermişti. Şimdi de kâr payı avansı verecek. Temettüye ağırlık veriyor

Migros’un kârı düştüğü halde kâr payı avansı ödemesini nasıl okumak gerekir?/Yüksel Mert

Yüksel, nakit temettü ödeyebilmek için firmanın kâr ediyor olması önemlidir. Oluşan kârın miktarı dağıtılabilecek nakit temettünün büyüklüğünü belirler. Artan kârlılık daha fazla nakit temettüye olanak verirken düşen kâr ise miktarın azalmasına yol açacaktır. Geçtiğimiz nisan ayında Migros gerçekleştirdiği Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu’na kâr payı avansı dağıtma yetkisi verdi. Yönetim Kurulu da 5 Kasım günü aldığı kararla hisse başına brüt 2,87 TL nakit temettü ödenmesi yönünde karar aldı. Ödemeler 13 Kasım günü gerçekleştirilecek. Migros, geçtiğimiz yıldan başlamak üzere temettüye önem verirken mayıs ayında da ödemede bulunmuştu.

YATIRIM FONLARI

Garanti Portföy’ün GAE Fonu son bir yılda “endeks üstü getiri” sağladı

GAE Endeksi Hisse Senedi Fonu, BIST 30 Endeksi’nde yer alan hisselere yatırım yapıyor. Fonun toplam değeri 1,5 milyar TL’yi aşarken, portföyün %93,6’sını hisse senetleri oluşturuyor. Takasbank Para Piyasasının payı ise %4,45. Fonun doluluk oranı ise %76,6 seviyesinde bulunuyor. Büyük endeks hisselerine yoğunlaşarak düşük riskli ve istikrarlı büyüme hedefliyor. Sektör çeşitliliği sayesinde geniş bir alana yayılmayı tercih ediyor. En büyük pozisyonlar arasında THY, BİM ve Akbank gibi güçlü firmalar yer alıyor. Böylece dalgalanmalara karşı dayanıklılığını koruyor. Yıllık yönetim ücreti %2,05 olan GAE, son bir yılda %28,93 yükseldi. Borsada yaşanan dalgalanmalara rağmen fonun performansı endeksin üzerinde gerçekleşti. GAE, hem yüksek doluluk oranı hem de endeks üstü getiri ile dikkat çekiyor.

TAHVİL

Oyak Yatırım, %59,32 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Oyak Yatırım Menkul Değerler, 8 Kasım 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 820.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %49, bileşik faizi ise %59,32’ye denk geliyor. 79 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %10,60 olacak. 11 Kasım tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,39 seviyesinde bulunuyor.

%49 YILLIK BASİT FAİZ

Oyak Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %49 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,39 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 11 Kasım 2024 olurken vade tarihi 29 Ocak 2025 olacak. Piyasada TRFOYMD12522 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜRK İLAÇ

DMO’nun ihalesini kazandı. Gelirini destekleyecek. Aldığı yeni iş sayısını artırabilmeli

Türk İlaç, Devlet Malzeme Ofisi tarafından açılan Sağlık Market alım ihalesini TURKFLES markasıyla kazandı. Geçtiğimiz ekimde teklif verilen ve 8 Kasım günü sonuçlanan ihalenin bedeli, 224.479.602 TL + KDV olarak duyuruldu. Türk İlaç, ihaleye Serum Depo firmasıyla grup olarak katıldı ve ortaklığın %100 pay sahibi olduğunu belirtti. Gerçekleştirilen ihale, şirketin gelirini destekleyecek. Kazanılan ihalenin firmanın yıllık gelirine oranı ise %8,64. Türk İlaç, geçtiğimiz yıl 2,6 milyar TL gelir elde etmişti. Öte yandan yıl içinde açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı ise yıllık gelirin %38’ine denk geliyor. Gelir üretme noktasında zorladığı gözleniyor. Son açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında da gelirini %12 düşürdü. Dönem sonunda ise 69 milyon TL kâr açıkladı.

ÖZSU BALIK

Kapasitesini artırmak istiyor. Kendi belgesini daha yüksek kapasiteli olanla değiştirecek

Özsu Balık, kapasite artırma planları çerçevesinde su ürünleri yetiştiriciliği kapasitesini büyütmek amacıyla harekete geçti. Şirket, yıllık 2.900 ton kapasiteli unvanını paylaşmadığı bir su ürünleri yetiştiricisi firmanın yetiştiricilik belgesini devralacak. Aynı anda kendi elinde bulunan yıllık 2.000 ton kapasiteli yetiştiricilik belgesini de söz konusu firmaya devredecek. Daha yüksek yetiştiricilik belgesini devralabilmek için İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğünden izin alması gerekiyor. Özsu Balık, devir sürecinin zarar görmemesi için karşı tarafın bilgisini paylaşmadı. Karşılıklı devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi halinde firmanın kapasite artırımı da mümkün olacak. Amaçlanan devir işleminin gerçekleşmesi ise yasal mercinin onayı halinde söz konusu olacak.

TOFAŞ OTOMOBİL

Stellantis Europe ile yeni bir anlaşmaya vardı. Sekiz yılda 1 milyon araç üretecek

Tofaş Otomobil, Stellantis Europe ile yeni bir lisans sözleşmesi imzaladı. Anlaşma ile Stellantis markaları (FIAT, Opel, Citroën, Peugeot) için yeni “K0” model hafif ticari araç ve “Combi” versiyonlarının Türkiye’de üretim hakkı Tofaş’a verildi. Araçların üretimi Stellantis lisansı ile yürütülecek. Anlaşmayla, üretilen araç ve yedek parçaların satış koşulları da belirlendiği dile getirildi. Toplamda 232 milyon euroya kadar yatırım yapılması öngörülen proje kapsamında, 2024-2032 yılları arasında 1 milyon adet araç üretimi hedefleniyor. Yatırımın büyük çoğunluğu bu yıl içinde tamamlanacak. Ayrıca Stellantis Otomotiv’in paylarının Tofaş’a devrinin kesinleşmesi durumunda diğer Stellantis markalarının (Peugeot, Citroën, Opel) da Türkiye’deki dağıtım hakkı Tofaş’a geçecek.