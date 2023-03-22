Tuncay Özilhan’dan ‘’Medeniyetler Kenti Hatay” dersi…

Sanayici Tuncay Özilhan dostlarına Hatay konusunda tarihi bilgiler de içeren bir yazı gönderdi ve Hatay’ın tüm özellikleriyle geri döndürülmesi için önemli vurgular yaptı. Bu yazıyı siz okurlarımla paylaşıyorum:

Medeniyetler şehri Hatay 4 bin yıllık geçmişe sahip. Dünyada kurulan ilk şehirdir. Depremlerde 7 defa yıkılıp tekrar kuruldu.

M.Ö. 300 yılında kurulan Antakya, M.Ö. birinci yüzyılda antik dünyanın üç büyük şehrinden biriydi.

Antakya Mozaik Müzesi, mozaik koleksiyonuyla dünyada ikinci sıradadır.

Dünyadaki ilk kilise olan St. Pierre Kilisesi Antakya’dadır ve Hristiyanlığın yayıldığı kilisedir. Hristiyanlara “Hristiyan” ismi bu klişede verildi.

Müslümanlık, Anadolu’da bu kentten kabul almış olup, Habib-i Neccar Anadolu’da cami olarak yapılan ilk camidir.

Antakya’nın 26 km’lik surları dünyanın bilinen en eski surlarıdır.

Eski dünyanın en büyük ticaret yolları ”ipek ve baharat” olarak buradan başlayıp burada tamamlanmıştır. 18.yy’a dek nehir vasıtasıyla yapılan ticaret, şehir merkezine kadar girmiştir.

0-Hatay, Türkiye Cumhuriyeti ‘nde devlet olma özelliğini kazanmış tek vilayettir. “Sınırdaki Işık” anlamına gelen Hatay adı Atatürk tarafından verilmiştir

Tuncay Özilhan, Türkiye topraklarının ortaya çıkardığı anlamlı bir girişimci. Hatay ile organik bağı yok. Ancak bu ‘’kadim kenti ‘’ dile getirirken görüyorum ki; bu mümtaz kentin 2000 yıllık bir portresini çiziyor. Bence bu anlamlı mektupta ‘ Aman bir ucuz yaklaşım olmasın!‘’ diyen bir yaklaşım var. Antakya yeniden kurulurken ‘’Hatay Ortak Meselemiz Platformu’’ başta olmak üzere bu kenti terk etmeyi düşünmeyen insanların fikri katkısıyla inşa edilmesi gerekir.

Sayın Özilhan’a bu deprem kargaşası içinde kamuoyuna bu anlamlı noktayı anımsatması nedeniyle bir ‘’teşekkür‘’ borcumuz olduğunu düşünüyorum.