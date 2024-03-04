HABER ANALİZ / YABANCI İŞLEMLERİ

Yabancılar hangi hisselere dönecek?

Yabancı yatırımcılar 2018- 2023 döneminde sürekli satış yaptı. 2024 yılına 237 milyon dolarlık alımla başlayan yabancıların seçim sonrası dönmeye başlaması halinde tercih edecekleri hisseler daha önce deneyimledikleri olacak.

Yatırımcıların payı, 2018’den 2024’e kadar dikkat çekici bir düşüş sergiledi. Özellikle petrol, sağlık ve bankacılık sektörleri, yabancı yatırımcıların paylarının en fazla azalttığı alanlar olarak öne çıkıyor. 2018 yıl sonunda %79,83 olan Tüpraş’ın yabancı yatırımcı payı, 2024 Mart itibarıyla %39,11’e geriledi. Bu 40,72 puanlık azalma, risk algısının arttığını gösteriyor. Benzer bir şekilde, sağlık sektöründe faaliyet gösteren MLP Sağlık’ın yabancı yatırımcı payı %79,80’den %28.71’e düştü ve 51,09’luk bir azalmaya işaret etti.

Bankacılık sektöründe ise Garanti Bankası, %70,67’den %10,48’e gerileyen yabancı payı ile öne çıkıyor; bu da 60,19 puanlık bir düşüş anlamına geliyor. Yabancılar, piyasaya dönüş yaparlarsa, eski güvenilir limanlarına, yani azalan yabancı paylarına rağmen sektör liderlerine büyüme potansiyeli gösteren şirketlere yöneleceklerdir.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

NEDEN YÜKSELDİ?

Dört hisse son bir haftada faizin üzerinde yükseldi: Haftalık bazda yüzde 60 yükselen bu hisseler: FONET, LMKDC, PATEK, YAYLA

Son bir haftadır her gün yükselen ancak haftalık getirisi yüzde 10’u aşmayan iki hisse var: AYDEM, BJKAS

Bir haftada getirisi yüzde 20 olan her gün çıkan hisse: Ata GMYO (ATAGY)

AYDEM’de hem yabancı hem de fon payında artış var.

PATEK’te fonların payında azalma başladı.

NEDEN DÜŞTÜ?

VESTL ve AKCNS Bir haftadır düşüyor. Yatırım fonlarının paylarında azalma var.

AYCES’te şelale düşüşü dinmiş görünüyor. 1 Mart düşüşü yüzde 0,98, Son 11 günde yüzde 41 geriledi.

Son 3 aylık yükselişi yüzde 282,36 olan ERSU bir haftada yüzde 21,28 geriledi.

Teknoloji favori sektörler arasında yer almasına rağmen hisselerin yarısı haftanın son işlem günü geriledi.

NE OLDU?

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri aralıksız 6 haftadır gerilerken; net uluslararası rezervler, geçen hafta 6,14 milyar dolar azalarak 22,44 milyar dolara indi.

Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyürken; 2023’ün son çeyreğinde ise yüzde 4 büyüme gerçekleşti.

Yabancı payı son 5 gündür sürekli azalanlar: KFEIN, AVHOL, KARYE, MIPAZ, PKART, ARENA.

Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: KUYAS, MGROS, DNISI, SAHOL, EPLAS, KNFRT, KONYA, BMSCH, LKMNH.

NE OLACAK?

Şubat enflasyon rakamları izlenecek.

Fitch’in 8 Mart Cuma akşamı açıklanması beklenen değerIendirmesi takip edilecek.

4 Mart’ta Tüpraş ve Aygaz bilanço açıklıyor.

Endeks’te 27 Şubat’ta aşağı yönlü bir sinyal oluştu bu henüz yukarı dönmüş değil.

BIST 100 Bollinger bandın orta desteğini test etti burada tutunmalı.

ZEYNEP’E SOR

LİKİDİTE Mİ, VOLATİLİTE Mİ?

Likidite, hisseyi hızlı şekilde, fi yatını etkilemeden satabilme kapasitesidir. Yüksek likidite dar alım satım marjı sağlar, riski azaltır. Volatilite, fi yatın ne hızda değiştiğini gösterir. Yüksek volatilite, kısa sürede yüksek iniş çıkışlardır, fırsat sunar, risklidir.

Hissenin piyasası sığ. Alsan çıkar, satsan düşer

Kalkınma Bankası hakkındaki yorumlarınızı öğrenebilir miyim? / Tuna Barış Özdeğirmen

Tuna, borsada herhangi bir şirkete yatırım yapabilirsin. Yeter ki firmanın gelir ve kârı büyüyor olsun. Ama yeri geldiğinde bunun da yetmeyeceğini bilmen gerekir. Hissenin derinliğini de göz önüne almanda yarar var. Çünkü alırken ya da satarken herhangi bir sorunla karşılaşmamalısın. Eğer hissede derinlik yoksa sana garip gelebilir ama alım emrin hissenin fiyatını yukarı taşıyabilir. Aynı şekilde satış emrin de fiyatı aşağıya itekleyebilir. Bu nedenledir ki profesyoneller sığ hisselerde alım ve satım işlemlerini azar azar gerçekleştirirler. Kalkınma Bankası’nın sermayesinin yüzde 99,08’i Hazineye ait bulunuyor. Kalan yüzde 0,9’luk pay da borsada. Halka açık kısmın az olması nedeniyle hisse, Piyasa Öncesi İşlem Platformunda bulunuyor. Hissenin son bir yıllık ortalama günlük işlem hacmi sadece 5 milyon TL. Yani bu hissenin tavan olması için fazla çabalaman gerekmez. Bu hacimdeki bir hissede yatırımcının rahat işlem yapması beklenmemeli. Hacimdeki sığlık fiyat hareketinde de sert iniş ve çıkışlara sebep oluyor. Bankanın kârındaysa sorun yok. 2023 faaliyet döneminde yüzde 139 artırdı.

Eğer kısa süreli hareket ediyorsan o kurumun işlemlerini de takip et

Hitit Bilgisayar hissesi hakkındaki görüşlerinizi paylaşabilir misiniz?/ İbrahim Beli

İbrahim, son yıllarda borsaya gelen hisseler oldukça fazla ilgi gördü. Bunun neticesinde de yatırıcısı kazandı. Benzer durum Hitit Bilgisayar için de geçerli. Hisse, Mart 2022’de ilk açılışını 12,86 TL’den gerçekleştirdi. Sonrasında da arada düşüşler yaşasa da sürekli fiyatı arttı. Teknik olarak 72 TL bölgesinde güçlü direnci var. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başardığı taktirde yükselişini sürdürmesi mümkün olacak. Hitit Bilgisayar, son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını yüzde 105 artırdı. Dönem sonu kârı da yüzde 367 artarak 86,6 milyon TL’ye çıktı. Mevcut kârlılığa göre fiyatı daha hızlı yükseldi. Bunda hisseye yönelik yatırımcı beklentisinin etkisi var. Öte yandan hissede özellikle Azimut Portföy’ün işlemleri dikkat çekiyor. Kurum portföyünü yönettiği fonlar adına bazen alarak bazen satarak kısa zaman aralıklarında ticaret yapıyor. Hissenin dalgalanmalarından yararlanmak isteyenlerin bu kurumun hareketini takip etmesinde yarar var. Azimut Portföy, son olarak ocak sonunda satış yaparken yönettiği fonların hissedeki payı yüzde 4,99’a indi.

YATIRIM FONLARI

Yüksek risk, yüksek getirili fonlar

Risk değeri 6 olan portföy değeri 500 milyon üstü fonlar

Portföy değeri 500 milyon TL’yi aşan hisse senedi fonları, yatırımcılara dikkat çekici getiriler sunuyor. Risk değeri 6 olan bu fonlar, yıllık bazda %100’ün üzerinde getiri elde etti. Öne çıkan fonlardan Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (NNF), yıllık %142,56 getiriyle yatırımcıların yüzünü güldürürken, toplamda 45,501 yatırımcı tarafından tercih edildi. Aynı şekilde, İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (IIH) %171,26’lık bir getiriyle dikkatleri üzerine çekiyor ve bu fonu 15,577 yatırımcı tercih etmiş. İş Portföy’ün iki farklı fonu da listeye girmeyi başardı. İş Portföy Hisse Senedi Fonu (TI2), %142,78 getiri oranı ve 12,391 yatırımcı sayısıyla; İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu (IHK) ise %144,74 getiri ve 28,772 yatırımcı sayısıyla öne çıkıyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte dikkat çeken getiriler

Risk değeri 6 olan portföy değeri 1 milyar TL üstü, fonlar

Yatırımcılar, risk değeri 5 ile 7 arasında olan ve portföy değeri 1 milyar TL’yi aşan emeklilik fonlarından önemli getiriler elde etti. Yüksek getiri oranları sunan bu fonlar, ilgi odağı haline geldi. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Emeklilik Fonu (BHT), %20 0,42’lik getiriyle bu segmentin ilk sırasında yer alıyor. Fon, 64.453 yatırımcıya sahip ve 3.013 milyon TL portföy değerine ulaşmış durumda. Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Emeklilik Yatırım Fonu (TBJ) da %172,53 getiri oranı ile yatırımcılarına yüksek kazançlar sağladı. En fazla yatırımcıya sahip fon ise Anadolu Hayat Emeklilik’in Hisseli Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AH5) olup, 258,028 kişi tarafından tercih ediliyor ve %143,53’lük bir getiri sunuyor. Portföy değeri ise 10,130 milyon TL’ye ulaştı.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Endeksinde veri odaklı seyir

Dolar Endeksi (DXY) açıklanan verilerle oynaklık gösterirken, Dolar TL karşısında çıkışını sürdürüyor. Dolar kuru veri odaklı gelişmelere duyarsız bir seyir izliyor. Kurun verisel gelişmelerden kopuk hareket etmesi yatırımcı cephesinde alım yönünde karşılık buluyor.

TAHVİL

Meksa Yatırım, %63.06 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Meksa Yatırım, 1 Mart 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan finansman bonosunun yıllık basit faizi %52.00, bileşik faizi de %63,06’e denk geliyor. 91 gün vadeli finansman bonosunun vadeye isabet eden faiz oranı ise %12,96 olacak.

Diğer taraftan 1 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 46,37 seviyesinde bulunuyor. Meksa Yatırım’ın çıkardığı finansman bonosunun yıllık %52,00 basit faiz oranı Gecelik Referans Faiz Oranının yaklaşık 5,63 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, emsalleri ile kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip görünüyor. Finansman bonosunun vade başlangıç tarihi 1 Mart 2024 olurken vade tarihi 31 Mayıs 2024 olacak.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

NETAŞ

5,2 milyon ceza aldı, 3,9 milyonla kurtaracak

Netaş, Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 5.243.244 TL idari para cezasına çarptırıldı. Şirket, %25’lik erken ödeme indiriminden de faydalanarak, cezayı 3.932.433 TL olarak ödeyeceğini açıkladı. Bu ceza, şirketin rekabet politikalarını gözden geçirmesinin gerekli olduğunu gösteriyor. Öte yandan şirket, cezaya karşı mahkeme nezdinde itiraz hakkını kullanabileceğini de hatırlattı. Netaş’ın mali büyüklüğü nazara alındığında aldığı idari para cezasının finansal durumuna önemli bir etkisi beklenmemeli. Bununla birlikte rekabete aykırı davranışların devamı halinde müşterileri ve tüketici nezdindeki imajını olumsuz etkileyeceği de not edilmesi gereken bir husus.

KARSAN

Hepi topu 2 otobüs demeyin. Pazarı büyütebilir… Bir de kârını büyütse…

Karsan, Hollanda’nın Rotterdam Belediyesi ile vardığı anlaşma gereğince iki adet 8 metre Otonom e-ATAK araç satacak. Yıl sonuna kadar teslim edilecek araçlar, Belediyesinin havaalanı ile şehir içi transfer hizmetlerinde kullanılacak. Karsan’ın bu anlaşması Avrupa pazarında güçlenmesine katkı sunma fırsatı açısından önemli. Şirket, otonom ve elektrikli araç teknolojilerine yönelik yatırımlarının meyvesini yurt dışı satışlarıyla alıyor. 2023 dokuz aylık mali tablolarında toplam gelirinin yarısının yurt dışından geldiği görülüyor. Ancak bu performansa rağmen kârlılığında arzu edilen performansı yakalamada zorlanıyor. Şirket dokuz aylık dönemde kârını yüzde 54 gerileterek 8,7 milyon TL’ye düşürdü.

ARD BİLİŞİM

Ek sözleşme ile bedeli artırdı. Demek ki alan hizmetten memnun

ARD Bilişim, Türkiye’nin önemli projelerinden biri olan e-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesi ve işletilmesi için TÜRKSAT ile ek bir sözleşme imzaladı. Aralıkta imzaladığı sözleşmede 419 bilişim personeli ile bir yıllık hizmet verilmesi planlanmıştı. Yeni sözleşmeyle, hizmetin bedeli, KDV hariç yaklaşık 604.900.000 TL’ye çıkarıldı. Bu gelişme, şirketin hizmet kapasitesinin gücüne dair önemli bir işaret olarak görülmeli. Öte yandan ek sözleşmeyle şirketin mali performansının olumlu etkilenmesi mümkün olacak. ARD Bilişim son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde kârını yüzde 153 artırarak 379,26 milyon TL’ye çıkarmıştı.

CW ENERJİ

Projeyi 1,5 yılda bitirdi. Santral üretime başladı

CW Enerji, Aksaray ilinde yer alan çatı ve arazi tipi güneş enerjisi santrali projesini tamamladı. Açıklamada ilgili resmi kurum tarafından kabul edildiği ve elektrik üretimine başlandığı belirtildi. Bu proje, şirket ile yurt içinde yerleşik müşteri arasında 3 Ağustos 2022 tarihinde imzalanan 1.161.446 dolar değerindeki sözleşme kapsamında gerçekleştirildi. Projenin resmi kurum tarafından kabul edilerek devreye alınması, CW Enerji’nin üstlendiği projeleri başarıyla hayata geçirme kabiliyetini gösteriyor. Bu durum şirketin yurt içi pazarındaki konumunu güçlendirecek bir durum olarak değerlendirilmeli.

İŞ BANKASI

Havale akımıyla finansman sağladı

İş Bankası, havale akımlarına dayalı program çerçevesinde 140 milyon dolar finansman sağladı. Bu finansman, 5 yıl ve 6 yıl vadeli iki ayrı seri halinde gerçekleştirildi. Banka geçekleştirdiği “havale akımlarına dayalı program” hakkında detay bilgi vermemekle birlikte bunun müşterileri arasındaki havale işlemlerinin analizine dayalı bir finansman programı olduğu anlaşılıyor. Banka, mevcut ve potansiyel müşterilerinin havale geçmişleri ve hacimlerini değerlendirerek, ihtiyaç duyabilecekleri finansman imkânlarını önermekte. İş Bankası’nın bu programı finansal piyasalardaki operasyonel faaliyetlerini genişletmesi açısından olumlu değerlendirilmeli.