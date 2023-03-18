Yargı paketi Meclis gündeminde

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. 11 ili vuran deprem ve seçim süreci Kabine’nin ana gündem maddesi olacak.

Meclis kapanmadan önce deprem bölgesine yönelik asgari ücret düzenlemesinin de yer aldığı son torba teklif üzerindeki hazırlık çalışmaları sürüyor.

Geçici işçilere kadro verilmesi, deprem bölgesindeki iş gücü kaybının önlenmesi için işveren sigorta priminin devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına eklenmesine dönük düzenlemelerin teklifte yer alması bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta tarım ve orman başlıklarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile kira ilişkilerinden kaynaklanan uzlaşmazlıklarda zorunlu arabuluculuğu getiren yeni yargı paketi ele alınacak.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 108. yıl dönümü kutlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Çanakkale’de olacak.

19 Mart Pazar günü Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisinin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ertelenen HDP ziyaretini gelecek hafta gerçekleştirmesi bekleniyor.

19 Mart’ta İzmir’de düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katılacak olan Kılıçdaroğlu, ‘Millet Buluşması’ kapsamında 21 Mart’ta Gaziantep’e gidecek.

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan seçim takvimi işliyor. 19 Mart’ta cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular başlayacak. Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular 23 Mart’ta sona erecek.

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için gelecek hafta başvurular yapılacak. Ayrıca siyasi partilerin ittifak protokollerini 24 Mart’a kadar YSK’ya teslim etmeleri gerekiyor.