Yatırımda defans dönemi öne çıkıyor

Jeopolitik riskler ve yurt içi pazarda daralma, bunlara ilave olarak şirket kårlarında zayıflama beklentisi kurumsal yatırımcıların satışlarını destekliyor. Şimdi defans dönemi. Harekete geçmek için faiz indirim sinyalini bekleyin.

Faizler yüksek ve yatırımcılar riskli varlıklarda kar realizasyonuna gidiyor. Olası satışlara karşı pozisyonlarında ufak değişimlere gidiyorlar. Kurumsal yatırımcıların yüzde 1 oranında pay değişimleri bile hisse senedi fiyatlarına ciddi boyutlarda yansıyabiliyor. BIST 100 Endeksi 10.473 puanda. Haftalık bazda maden, inşaat ve aracı kurumlar yükselen trendde. Finansal kiralama, metal eşya, holding, mali endeks hisseleri en fazla gerileyen endeksler oldu.

Pek, bu dönemde hangi sektörler ve şirketler öne çıkacak?

Defansif sektörler ve hisseler öncü olmaya devam edecek. Sağlık, temel tüketim malları, enerji, telekomünikasyon, altyapı ve kamu hizmetleri, sigorta ve hijyen ürünleri gibi sektörler, ekonomik durgunlukta daha dayanıklı olup, performanslarını koruyabilecek sektörler arasında yer alıyor.

Listelerde öne çıkanlar

Defter değerinin altında olan getirisi yüksek hisseler, hisse başına kârı ve getirisi yüksek hisseler, özsermaye karlılığı yüzde 50’nin üzerinde olan defter değeri 8’den küçük şirketler yatırımcıların tercihleri arasında öne çıkabilir.

Borsa düşüyorsa ne yapmalı?

1) Doğru hissede olup olmadığını kontrol et.

2) Genel trendde bozulma var mı bak! Yeni gelişmenin trend değişimi olup olmadığını analiz et.

3) Stratejini gözden geçir.

4) Mevcut gelişmenin ne gibi bir fırsat sunduğunu incele

5) Kısa ve uzun vade için bir hareket planı hazırla.

PİYASALARIN NABZI

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ Batısöke Çimento (#BSOKE): 5 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %31,98 yükseldi.

■ Özsu Balık (#OZSUB): 5 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %24,27 yükseldi.

■ Sinpaş GMYO (#SNGYO): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %31,73 yükseldi.

■ Ray Sigorta (#RAYSG): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %54,88 yükseldi.

■ Bizim Mağazaları (#BIZIM): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %13,76 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Vakko Tekstil (#VAKKO): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %8,94 geriledi.

■ Türk Traktör (#TTRAK): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %15,57 geriledi.

■ Yaprak Süt ve Besi Çift. (#YAPRK): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,68 geriledi.

■ Burçelik (#BURCE): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %17,61 geriledi.

■Makim Makine (#MAKIM): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %5,54 geriledi.

NE OLDU?

■ Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), temmuz ayında 1 milyar 541 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

■ Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) temmuz ayı ihracatı %13 artışla 3,2 milyar dolar oldu.

■ Garanti BBVA’nın yeni CEO’su Mahmut Akten oldu.

■ Kimya sektörü ihracatını %13,8 artırdı.

■ Fed’in bu yıl 125 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyor.

NE OLACAK?

■ BIST 100 haftalık %3,84 düştü; 12 gündür negatif ve 10.473’te. Önceki düşüş mayıs sonu haziran başında 14 gün sürdü. Yatırım fonları ve yabancı yatırımcı satıyor. Satışların seyri izlenecek.

■ Dolar kuru 33, Euro Kuru 36 üzerine yerleşti. Pozitif seyirleri takip edilecek.

■ Temmuz ayı TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR

STOK MALİYETİ Mİ, SATILAN MALIN MALİYETİ Mİ?

Stok maliyeti; üretim sürekliliği, maliyet kontrolü, satış fırsatları, fiyat avantajı. Depolama maliyeti, değer kaybı riski, bağlı sermaye, izleme ve yönetim.

Satılan malın maliyeti; kârlılık analizi, maliyet kontrolü, finansal planlama, vergi avantajı. Yüksek maliyet riski, maliyet değişkenliği, karmaşık hesaplama, stok yönetimi.

Son iki ayda emeklilik fonlarından güçlü satış geldi. Yatırım fonlarının karşı alımları zayıf kaldı

Sigorta firmaları iyi olacak diye Türkiye Sigorta hissesinden aldım. Fakat sürekli aşağı geliyor. Düşüş nerede durur? Yoksa zararına çıkmak mı gerekir?/Fatih Karaman

Fatih, beklentiler sigorta sektöründeki olumlu seyrin devam edeceği yönünde. Ancak söz konusu beklenti sektörde kâr satışlarına mani değildir. Türkiye Sigorta, uzun vadede güçlü bir çıkış sergiledi. Hissenin fiyatı Mayıs 2023’te en düşük 8,98 TL’ye kadar inerken geçtiğimiz haziran ayında en yüksek 83,40 TL’yi gördü. Sonrasında ise kârların realize edildiği gözlendi. Hisse, şimdilerde 58,70 TL seviyelerinde işlem görüyor. Son iki ayda hissede satışların daha ağırlık bulduğu bir süreç yaşandı. Gelen verilerse Türkiye Sigorta’nın gelirlerindeki artışın süreceğine dair güçlü işaretler veriyor. Geçen iki yılda gelirlerini hızlı şekilde büyüten şirket, son açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında da performansını korudu. Yılın ilk yarısında prim üretimi %107 artarak 50,4 milyar TL oldu. Dönem sonu kârı da %127 artarak 6,58 milyar TL’ye yükseldi. Veriler büyümenin sürdüreceği yönünde. Olumlu seyir hissenin fiyatını desteklemeye imkan veriyor. Takas verileri takip edildiğindeyse son iki ayda özellikle emeklilik fonları güçlü satışlarda bulundu. Buna karşılık yatırım fonları ve Citibank’ın alım yönlü karşı işlemleri oldu. Ancak güçlü satışlar fiyatı aşağı baskıladı.

İkinci çeyrekte daralma yaşadı. Sektör yılın ikinci yarısında sıkışmayı daha belirgin hissedecek

Doğuş Otomotiv için bir fiyat tahmininiz var mı? Mevcut fiyatı nasıl buluyorsunuz?/Ferdi Yeşiltaş

Ferdi, şirketleri değerlendirirken içinde yer aldıkları sektörlerden bağımsız ele alma. Neticede firmalar sektörün yöneliminden ister istemez etkilenir. Gerek sektördeki şirketlerin gerekse uzmanların otomotiv sektörünün bu yıl daralma yaşayacağını bekliyor. Gelen veriler de bu tespiti destekler nitelikte. ODMD verilerine göre, otomotiv pazarı yılın ikinci çeyreğinde yıllık %12 geriledi. Temmuzda ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı %17,5 daraldığı nazara alındığında enfl asyonla mücadele uygulamaların etkisi yılın ikinci yarısında daha belirgin gözlenecek. İç pazarın daralması sektördeki şirketlerin ihracat gelirini artırarak sorunu aşmalarını zorunlu kılıyor. Doğuş Otomotiv ise içeriye çalışan bir firma. Geçtiğimiz yıl hem gelirini hem de kârını artırdı. Ancak 2024’ün ilk çeyreğinde gelirini %2 büyütmesine rağmen dönem sonunda zarar açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde sektörde sıkışmanın etkileri henüz gözlenmezken yılın ikinci çeyreğinde veriler belirginleşti. Bu da Doğuş Otomotiv’in altı aylık mali tablolarında ticari hacmini daraltabilecektir. Gelir ve kârda arzu edilen performansın gözlenememesi hissede satış baskısına yol açabilir.

YATIRIM FONLARI

Yıllık en fazla kazandıran 10 fon yüzde 108 ile yüzde 143 arasında getiri sağladı.Yıllık bazda yüksek getiri sağlayan fonlar içerisinde İş Portföy fonları öne çıktı. Yıllık en fazla getiriyi sağlayan fonlar arasında İş Portföy BIST Banka Fonu, TEB Portföy BIST Banka Fonu, Ak Portföy BIST Banka Fonu öne çıktı. Yıllık bazda öne çıkan ikinci tema teknoloji. Teknoloji fonları yüzde 100’ün üzerinde getiri sağladı.

EMEKLİLİK FONLARI

Yıllık bazda en fazla kazandıran emeklilik fonları hisse ve değişken emeklilik fonları oldu. Anadolu Hayat Emeklilik fonları getiride ilk sıraya yerleşirken HDI Fiba Emeklilik ve BNP Paribas Cardif Emeklilik fonları da yıllık bazda yüzde 100 üzeri getirileri ile ön plana çıktı. Yıllık bazda yüksek getiri sağlayan emeklilik fonları sürekli olarak bu getirileri koruyacak anlamına gelmez. Ancak orta ve uzun vadede hisse ve değişken emeklilik fonları yatırımcılarına yüksek kazançlar sağlıyor. Borsanın düştüğü dönemlerde, küresel bazda risklerin arttığı dönemlerde yatırımcılar riskten kaçmaya çalışırken ilk satış yaptıkları enstrümanlar hisse senetleri olur. Bu dönemde daha çok altın fonları ilgi görür. Emtialara yönelim artar. Emeklilik fonlarına yatırımda da konjonktürel dalgalanmaların olabileceği göz ardı edilmemeli. Önemli olan uzun vadeli bir perspektif izlemektir. Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmalara karşı korunmalı ve soğukkanlı olmalı.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Kuru ve TLREF’in seyri

Dolar kuru 33,21 ve TLREF 51,09 seviyesinde. Dolar/TL ile TLREF arasındaki fark 18,23. TLREF’te geri çekilmeler yaşandığında dolar kuru da yükselişe geçiyor. Bu nedenle TLREF’in yüksek seyrini korumaya devam ettiğini görebiliriz.

TAHVİL

Deniz Faktoring, %59,31 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Deniz Faktoring, 31.07.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 405.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %50,75 olurken, bileşik faizi de %59,31’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 133 gün vadeli olup ödeme tarihi 11.12.2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %18,49 olacak.

%50,75 YILLIK FAİZ

Diğer taraftan 31 Temmuz tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %47,02 seviyesinde bulunuyor. Deniz Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %50,75 basit faiz oranı, TLREF’in 3,73 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFDZFKA2428 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU/ŞİRKET HABERLERİNDE BUGÜN ÖNEMLİ NE VAR?

POLİSAN HOLDİNG

Adana fabrikasındaki polimer yatırımı kasımda tamamlandı. Resmi olarak üretime başladı

Polisan Holding, Kasım 2023'te Polisan Yapıkim'in Adana fabrikasındaki 30.000 metrik ton kapasiteli PCE (Polimer) yatırımının tamamlandığını duyurmuştu. Yeni açıklama ile tesisin resmi olarak devreye alınıp üretime başladığını belirtildi. Gerçekleştirilen yatırım, Polisan Yapıkim'in üretim kapasitesini artırarak rekabet gücünü ve pazar payını artırmayı hedefliyor. Yeni tesisin devreye girmesiyle birlikte nakliye, ara mamul maliyetleri, depolama ve elleçleme giderlerinde önemli tasarruf sağlanacak. Gerçekleştirilecek tasarruflar, şirketin operasyonel verimliliğini artırırken maliyet avantajı sağlayarak kârlılığına destekleyecek.

HATSAN GEMİ İNŞAA

Yurt dışı müşterisinin gemi tamir ve bakım işini tamamladı. Ek taleplerle birlikte tutar arttı

Hatsan, yurt dışındaki bir firmayla 5.100.000 dolar bedelle başlayan gemi tamir, bakım ve onarım anlaşmasını tamamladığını ve müşteriye teslim ettiğini duyurdu. Müşteri ve uluslararası gözetim firmasının ilave talepleri doğrultusunda nihai tutar, başlangıçtaki bedeli aşarak 15.600.000 dolara ulaştığı belirtildi. Bedel, güncel kurdan yaklaşık 516.102.600 TL'ye denk geliyor. Proje, Hatsan'ın 2023 yılı hasılatının yaklaşık %22,81'ine denk geliyor. Şirket, son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında satışlarını %1 artırarak 534 milyon TL'ye yükseltti. Esas faaliyetlerinden ötürü kår etmekle birlikte dönem sonunda 175,2 milyon TL zarar açıkladı. Kârlı bir yapıya kavuşması önemli.

LOGO YAZILIM

İştiraki Total Soft'taki paylarını kademeli olarak diğer ortağa satarak paylarını sıfırlayacak

Logo Yazılım, iştiraki Total Soft'un %20 ortağı olan Avramos Holding ile yeni bir sözleşme imzaladı. Sözleşme çerçevesinde, Avramos Holding, 2027 yılı sonuna kadar Logo Yazılım'a toplam 15,1 milyon euro ödeme yaparak Total Soft'taki hissesini iki aşamada artıracak. İlk aşamada, 2025 yılında hisse oranı %30'a çıkacak. İkinci aşamada ise 2027 sonunda payını %85'e yükseltecek. Taraflar arasındaki anlaşma, Total Soft'un yönetim kontrolünün Avramos Holding'e geçmesini öngörüyor. Ayrıca, Logo'nun 2030 yılı itibarıyla Total Soft'ta kalan %15'lik payı için satma opsiyonu bulunuyor. İşlemlerin gerçekleştirilmesi için Romanya nın yetkili kurullarından gerekli izinler alınacak.

ÖZYAŞAR TEL

Yeni tel çekme makinası satın aldı. Verimliliği, kaliteyi ve kapasiteyi artırmayı hedefliyor

Özyaşar Tel, üretim sürecinde verimliliği, kapasiteyi ve kaliteyi artırmak amacıyla 560.000 euro tutarında yeni bir tel çekme makinası satın aldı. Gerçekleştirilen yatırımla şirketin pazar taleplerine daha hızlı ve esnek şekilde yanıt vermesi mümkün olurken rekabetçi konumunu güçlendirecek. Şirkete ait hisseler geçtiğimiz mayıs ayında borsaya gelirken, ilk üç gün tavandan işlem gördü. Fiyat, haziran ayının ilk işlem gününde en yüksek 40,98 TL'ye kadar çıktı Sonrasında gelen satışlarla geriledi. Şimdilerde zirve seviyesinin altında işlem görüyor. Yatırımcısı ile paylaştığı son mali tablolar 2024 üç aylık döneme ait. Bu dönemde geliri %19 gerilerken dönem sonu kârı %39 düştü.

TARKİM BİTKİ KORUMA

Yeni fabrika yatırımının temelini törenle attı. Fabrika tamamlandığında rekabet gücü artacak

Tarkim Bitki Koruma, Manisa Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştireceği yeni fabrika yatırımının temelini törenle attı. Yeni fabrika yatırımı, firmanın üretim kapasitesini artırmayı ve ürün yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. Fabrika faaliyete geçtiğinde sektördeki rekabet gücünü ve pazar payını artırmasına imkan sunacaktır. Yeni tesisin, modern üretim teknolojisiyle donatılması, ürün kalitesinin iyileştirilmesi ve üretim süreçlerinin verimliliğinin artırılmasına da olanak tanıyacaktır. Tarkim, 2024 ilk çeyrekte gelirini%28 geriletirken dönem sonu net kârını %336 büyüterek 202,1 milyon TL'ye çıkardı.