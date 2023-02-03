YÖK, 2022 yılında 5 bin 193 kişiye üniversite denkliği verdi

Yurtdışında eğitim gören öğrencilerin eğitimlerini tamamlayarak Türkiye’ye döndüklerinde yaşadıkları denklik sorunu, YÖK Kanununda Değişiklik Yapan Yasa teklifinin görüşmelerinde gündeme getirildi. CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, YÖK’ün yurtdışında okuyan gençlerin eğitim düzeylerinin karşılaştırmasını yaparak, fark derslerini ve staj eğitimlerini tamamlatıp haklarının verilmesi gerektiğini ifade etti. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise, 100 bin gencin denklik problemi yaşadığını belirterek, “Problem o kadar büyük ki, gençlerimiz Diploma Denklik Mağdurları Derneği kurmak zorunda kalmışlar” diye konuştu.

“5 bin Suriyeliye denklik verildiği” iddialarının da hatırlatıldığı Genel Kurul görüşmelerinde TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, 2020 yılında 4 bin 51 kişiye, 2021 yılında 5 bin 391 kişiye, 2022 yılında 5 bin 193 kişiye denklik verildiğini söyledi. İşler, “2020 yılında Azerbaycan 356, Suriye 215, İran 93 kişi, diğer 430 kişi denklik aldı. 2021 yılında Suriye 499, Azerbaycan 348, İran 209, diğer 683 kişi denklik aldı. 2022 yılında İran 389, Azerbaycan 361, Suriye 329, diğer 945 kişi denklik aldı” bilgisini paylaştı.

CHP, vatandaşlıkta sahtecilik iddialarını Meclis’in araştırmasını istedi

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, son günlerde kamuoyunun gündemine gelen 400 bin dolar veya karşılığı döviz tutarı gayrimenkul alımı yoluyla verilen Türk vatandaşlığında yapılan hile ve usulsüzlüklerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

Hakverdi, araştırma önergesinde 1 milyon dolar olan rakamın 400 bin dolara düşürüldüğünü hatırlatarak, “Değerleme firmalarının seçiminin serbest bırakılması sonrası özellikle son dönemde Türkiye’nin birçok ilinde bu yöntemle vatandaşlık alımının kötüye kullanıldığı, yapılan sahte sözleşmeler, yanlış değerlemeler ve fiyatı şişirilmiş gayrimenkullerle bankalardan ilgili tutarın yatır çek yapıldığı, sadece harç yatırmak suretiyle birçok insanın vatandaşlık başvurusu yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı iddia edilmektedir” dedi.