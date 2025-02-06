Zirveye yakın bu hisseler yatırımcının ilgi alanında

Bankacılık ve perakende sektörü hisseleri dikkat çekici bir performans sergiliyor. Yatırımcılar, zirveye yakın olan bu hisseleri yakından takip ediyor.

Borsada işlem gören bazı hisseler zirve seviyelerinde olmalarına rağmen yatırımcı ilgisinde eksilme gözlenmiyor. Bu durum, söz konusu hisselere yönelik yatırımcı güveninin yüksek olduğu anlamına geliyor. Söz konusu durum aynı zamanda şirketlerin içinde yer aldığı sektörlere yönelik beklentinin de korunduğu mesajını veriyor. Özellikle güçlü sektörlerde zirveye yakın seyreden hisseler, ileriye devam eden ilgiyle birlikte performanslarını sürdürme potansiyeli taşıyor.

Son bir yılda güçlü yükseliş kaydeden hisseler arasında özellikle bankacılık öne çıktı. Onu, teknoloji ve perakende hisseleri takip etti. Geride kalan bir yılda en yüksek çıkışı bankacılık sektöründe Garanti Bankası ve Akbank gerçekleştirirken üçüncü sıra da teknoloji sektöründen Aselsan oldu. Migros, 593.50 TL’lik zirvesine sadece %1,77 uzaklıkta bulunuyor. Turkcell %57,08 getiri sağlarken zirve seviyesine göre %4,57 geride. Aselsan %65,89 getiriyle güçlü performans sergilerken, zirvesinden %4.30 aşağıda işlem görüyor. Akbank ve Garanti Bankası da yüksek getirilerine rağmen zirvesinin gerisinde duran hisseler oldu.

Son bir yılda Garanti Bankası, %100,91 getiri sağlarken, zirvesinden %10,34 geride bulunuyor. Perakende sektöründe ise Bim Mağazalar ve Migros’un performansı dikkat çekiyor. Bim, %46,48 getiri ile zirvesinden %12,96 aşağıda duruyor. Migros ise en güçlü konumda olan hisselerden biri. Özellikle bankacılık ve perakende sektöründeki hisseler, yatırımcılar için cazip kalmaya devam ediyor. Piyasa dinamikleri ve faiz politikaları bu hisselerin hareketini belirleyecek ana unsur olacak.

ZEYNEP’E SOR

TEMİNATLI MI, TEMİNATSIZ MI?

Teminatlı; düşük risk, düşük faiz ve maliyet, yatırımcı güvencesi, krediye erişim kolaylığı. Varlık kaybı riski, sınırlı esneklik, uzun süreç.

Teminatsız; hızlı finansman, esneklik, yatırım çeşitliliği, büyüme fırsatı. Yüksek risk, yüksek faiz oranı, sınırlı borçlanma ve güven.

Gelir sorunu yok. Satışları büyüyor. Hissenin baskı yaşamasının nedeni kâr edememesi

Papilon Savunma hissesi için beklentiniz nedir? Ne zaman toparlanma görürüz?/Oğuz Dayan

Oğuz, şirketlerin yeni iş bağlantıları ve alınan siparişler, hissenin fiyatı üzerinde doğrudan etkilidir. Neticede artan gelir kârı da büyütürken uzun vadede hissenin fiyatını destekler. Papilon Savunma, ocak ayı içinde yeni bir iş bağlantısı ya da sipariş açıklamasında bulunmadı. Geçtiğimiz yıl içinde toplam 349 milyon TL değerinde iş bağlantısı gerçekleştirdi. 2023 yılı satışları 100,7 milyon TL olduğu nazara alındığında tutar armış görünüyor. Öte yandan dokuz aylık faaliyet döneminde ise artan gelire rağmen zarar açıkladı. Şirketin gelirini artırmadan ziyade kâr etme sorunu var. Bunu başaramaması nedeniyle hisse baskı altında kalıyor.

Satış ve ortaklık dahil alternatifler masada. Görüşmeler sürüyor. Henüz varılan bir sonuç yok

Girişim Elektrik’in Europower’daki paylarını satacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? / Burak Akyüz

Burak, şirketler sahip oldukları iştiraklerini farklı nedenlerle satmak isteyebilir. Bu satışlar genellikle sermaye artırımı, finansal risklerin azaltılması veya farklı alanlara yatırım gerekçesiyle gündeme gelebilmekte. Böylesi bir satış, şirketin mali yapısını güçlendirirken büyüme planlarını da destekler. Girişim Elektrik, Europower’daki paylarını blok satış veya ortaklık dahil farklı alternatifleri değerlendirmek üzere bir süreç başlattı. Hyosung Heavy Industries firması ile görüşmede bulunması belli bir mesafe alındığı şeklinde değerlendirilebilir. Satış halinde Girişim Elektrik’in nakit pozisyonu güçlenecek.

YATIRIM FONLARI

HSBC Portföy’ün kurduğu HBF Fonu, istikrarlı getiriyle yıllık %57 getiri sağladı

HBF Altın Fonu, altın ve altına dayalı enstrümanlara yatırımda bulunarak yatırımcılara güvenli ve sürdürülebilir bir kazanç sağlamayı hedefliyor. Toplam büyüklüğü 1,54 milyar TL olan fon, %20 doluluk oranına sahip. Fonun portföyünün %56,84’ü kıymetli madenler, %12,23’ü Kıymetli Maden Kamu B. A.’dan ve %10,64’ü Takasbank para piyasası araçlarından oluşuyor. Yıllık %1,80 yönetim ücreti ve 6.569 yatırımcı sayısı bulunuyor. Stratejisi, altının fiyatındaki artış trendinden maksimum yararlanmaya yönelik bulunuyor. Son bir yılda %56,82 getiri sağladı. Geride kalan beş yıldaki performansı ise %841,91. İstikrarlı büyüme ve düşük risk hedefiyle, piyasa dalgalanmalarına karşı uzun vadeli hareket ediyor. HBF, altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için seçenek sunuyor.

TAHVİL

Alnus Yatırım, TLREF+%4,50 faizden bono ihraç etti

Alnus Yatırım, nitelikli yatırımcılara 4 Şubat 2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 150.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,50 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 3 Şubat 2026 olacak.

+% 4.50 YILLIK FAİZ TLREF

4 Şubat tarihli TLREF %44,59 seviyesinde bulunuyor. Alnus Yatırım’ın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,50 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFSRMD22617 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜRK İLAÇ

Yatırım taahhütlü avans kredisi alındı. Yüzde 26 iştiraki Gaziantep’te üretim tesisi kuruyor

Türk İlaç’ın %26 iştiraki Gazi Serum, Gaziantep OSB’de yıllık 120 milyon adet serum üretim kapasitesine sahip olacak bir üretim tesisi kuracak. Üretimin tamamı Suriye, Irak ve Lübnan başta olmak üzere Ortadoğu pazarına ihracat odaklı gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 1,4 milyar TL tutarında Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ise onaylandı. Altyapı ve fizibilite çalışmaları tamamlanan projede, tesisin en kısa sürede bitirilerek üretime geçeceği ifade edildi. Öte yandan Türk İlaç, Irak’ta kurulu Hydrogen firması ile Mayıs 2024’te imzaladığı sözleşmeyi de iptal etti. Tarafl arın ortaklık kurma yönündeki hedefleri, karşı tarafın şartları yerine getirmemesi nedeniyle sonlandırıldı. Şirket, Irak pazarında farklı satış kanallarıyla ilerleyecek.

PEKER GMYO

Almanya’daki projesi için ruhsatı aldı. İspanya’daki projelerin de inşaat süreci tamamlandı

Peker GMYO’nun %100 bağlı ortaklığı Peker GYO Global GmbH, Almanya’nın Kuzey Ren- Vestfalya Eyaleti’nde bulunan Grevenbroich şehrindeki Phönix Grevenbroich Projesi için inşaat ruhsatı aldığını duyurdu. Belediye tarafından onaylanan ruhsata göre toplam 2.300 m2 alanda inşa edilecek projede 11 daire, 3 villa ve otopark alanı yer alacak. Projeden beklenen toplam hasılat 8.650.000 euro olacak. Tutar güncel kurdan 323.436.475 TL’ye denk geliyor. Açıklamada inşaat çalışmalarına başlandığı belirtildi. Şirketin İspanya›nın iki ayrı bölgesinde yer alan arsaları üzerindeki projelerde ise inşaat süreci tamamlandı. Açıklamada projelerin toplam 2.870.000 euroya satışa sunulduğu belirtildi. Şirket, paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında dönem sonu net kârını %138 büyüttü.

AVOD GIDA

Seferihisar’daki arsalarını bölerek satıyor. Üç parça satıştan 132,8 Milyon TL gelir elde etti

Avod Gıda’nın %71,96 bağlı ortaklığı Hasat BNO Grup, İzmir Seferihisar’daki 107.184 m2 büyüklüğündeki arsasını parselize ederek satışa sundu. 2020 ve 2021 yıllarında duyurulan inşaat projesinin imar sürecindeki gecikmeler nedeniyle uygulanamadığı belirtilirken, söz konusu taşınmazın parçalar halinde satışına karar verildiği ifade edildi. Karar doğrultusunda toplam 19.794,51 m2 büyüklüğündeki 3 arsa 132.812.000 TL’ye satıldı. Satıştan elde edilen gelir, şirketin finansal ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilecek. Son beş yılda, bir yıl kâr bir yıl zarar döngüsüyle hareket eden Avod Gıda, 2023 faaliyet döneminde kâr açıkladı. Döngüde değişim olmaması halinde 2024’te zarar şaşırtmayacak. Dokuz aylık dönemde zarar etmesi yıl sonu zarar olasılığını güçlendiriyor.