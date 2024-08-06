100 ülkeye transformatör satan Eltaş, ihracatta 193 basamak atladı

İZMİR / EKONOMİ

Ürettiği transformatörleri 100’den fazla ülkeye ihraç eden Eltaş Transformatör San. ve Tic. A.Ş., Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2023 yılı verileriyle oluşturduğu ve Türkiye’de en fazla ihracat yapan firmaların sıralandığı raporda 284. sırada yer aldı. Eltaş, toplam cirosu içerisinde % 85’i aşan ihracat oranıyla ve 100 milyon doları aşan transformatör ihracatı ile bir önceki yıla göre sıralamasını 193 basamak birden yükseltme başarısı gösterdi.

Ürün portföyünde, 420 kV üst gerilimine haiz 250 MVA güce kadar yüksek gerilim güç transformatörleri, yağlı tip dağıtım ve orta güç transformatörleri, 36 kV üst gerilimde 25 MVA güce kadar dökme reçineli kuru tip transformatörleri, reaktör (konvertör) ve özel transformatörler bulunan Eltaş, sektöründe 43 yılı aşkın tecrübesi ve son yıllarda gösterdiği ihracat başarıları ile küresel pazarda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Başta ABD, İspanya, Hollanda, Almanya, İngiltere ve Avustralya olmak üzere 100’den fazla ülkede enerji yatırımcılarının prestijli projelerinde tercih ettiği bir marka haline geldiklerini söyleyen Eltaş CEO’su Bilge Güre, 2023 yılında 100 milyon dolar transformatör ihracatı yaparak, TİM’in en fazla ihracat yapan firmalar sırasında 193 basamak birden yükselerek 284. sıraya çıktıklarını söyledi. Güre, “En büyük 1000 ihracatçı firma arasında bu kadar büyük bir sıçrama yapmak bize gurur ve mutluluk verdiği gibi, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimize yönelik motivasyonumuzu da yükseltti” dedi.

Amerika ve Hollanda’da da kurulu şirketleri ile projelerini yakından takip ederek müşterilerinin saha servis taleplerine hızlı ve zamanında çözümler üretebildiklerini belirten Güre, Aliağa ve Atatürk Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan ve son teknoloji makinalar ile donatılmış üretim tesislerine bir yenisini daha ekleyeceklerini belirtti. Güre, “Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 bin metrekarelik alanda yeni tesisimizin inşaatı devam ediyor. Dijital (akıllı) fabrika olarak tasarlanan, son teknolojiye sahip makinalarla donatılacak olan yeni kazan imalat fabrikası inşaatımız tamamlandığında toplamda 85 bin metrekarede üretim gerçekleştiren, Türkiye ve Avrupa’da alanında sayılı üretim tesislerinden bir tanesi olacak” dedi.

Hedef 200 milyon dolar ciro

Dünyada enerji ihtiyacının her yıl yaklaşık % 7-8 oranında arttığını ve transformatörlerin tüm enerji sektörü için olmazsa olmaz konumda olduğuna dikkat çeken Güre, “Eltaş olarak bizim amacımız sürdürülebilir bir dünyaya hizmet etmek” dedi. Güre, 2024 yılında Sanayi 4.0 çalışmalarını hızlandırıp, dijitalleşme ve kapasite artırımına yönelik yatırımlarının tamamlanmasıyla 1-2 yıl içinde 200 milyon dolar ciro hedeflediklerini söyledi.