Adıyamanlı kadınlar ‘Binbir Yaprak’ ile mentorluk desteğine kavuşacak

ADIYAMAN / EKONOMİ

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından bölgede ekonomik hayatın yeniden canlandırılması ve kadın girişimcilere yönelik destek programlarını içeren BinYaprak Programı Adıyaman’da tanıtıldı.

Depremzede kadın girişimcilerin desteklenmesi ve genç kadın girişimcilerin yetiştirilmesinin hedeflendiği programda Adıyamanlı Kadın girişimcilere mentörlük desteği sunulacak. Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Adıyaman’ın deprem sürecini kadınlarla birlikte aşacağını belirtti. Afetin ardından oluşan komplikasyonların giderilmesi için Turkish Win ile önemli faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Abdulgani Bereket, “Adıyaman’ın yeniden inşa sürecini kadın girişimcilerimizin yarattığı katma değerli projelerle çok daha hızlı aşacağız” dedi.

Adıyaman TSO Başkanı Mehmet Torunoğlu da oda olarak kadın ve gençlere yönelik pek çok proje üzerinde çalıştıklarını ve işbirliği yaptıkları kurum sayısını artırmaya özen gösterdiklerini söyledi. 6 Şubat’ta en çok zararı gören gruplardan birisini kadın girişimciler olduğunu vurgulayan Başkan Torunoğlu, “Kadın girişimcilerimizin yeniden ayağa kaldırılması için kendi bünyemizde programlar yaptık, Bazı hibe programları organize ettik. Bu dönemde kadın kooperatif sayımız üç kat arttı. Kadın kooperatiflerimize yönelik desteğimiz devam ediyor. Kalkınma Ajansları vasıtasıyla hem Avrupa Birliğinin diğer fonları ve UNDP ile beraber birçok programı gerçekleştirdik. Son olarak gastronomi projemiz devam ediyor. İkinci olarak Sosyal Girişimcilik Merkezi’ni kısa bir süre içinde odamız bünyesine kazandıracağız. Projelerimiz onaylanırsa bu alandaki faaliyetlerimize hızla başlayacağız. Yeni merkezimizde kadın girişimcilerimiz başta olmak üzere şirket yönetimlerine özel destekler sunacağız” diye konuştu.

“Kadınların daha sürdürülebilir kamu desteklerine ihtiyacı var”

TOBB Adıyaman Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevil Binzet, Adıyaman’daki kadın girişimciliği alanının son yıllarda ciddi ivme kazandığını söyledi. Kadınların kentte pek çok alanda özel girişimler üstlendiğini belirten Binzet, şöyle devam etti: “Sürdürülebilir ekonomide kadın ve gençler olmazsa olmaz. Son yıllarda gerek kamuda gerek sivil toplum kuruluşlarında çok fazla kadın destekli programlar açıklanıyor. Biz bunun sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Yani tek seferlik bir destek değil kadının ticaretini devam ettirmesine yönelik destekler istiyoruz. Adıyaman’ın kadını cesurdur. Finansal ve danışmanlık hizmeti aldığı taktirde gözü kapalı girişimciliğe girer. Bu anlamda kamuoyundan kadın girişimciliğine yönelik daha sürdürülebilir destek programlarının uygulanmasını istiyoruz. Çünkü Depremde birçok kadın girişimcimiz işlerini kaybederek ekonomik bağımsızlıklarını yitirdi. Mevcut destekler yetersiz kalırken, kadınlar ya konteynerlerde işlerini yürütmeye çalışıyor ya da evlerinden internet üzerinden faaliyet gösteriyor.”

“Ekonomideki yeniden inşa sürecinde mentörlük desteği sunacağız”

TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak da BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı’nın Adıyamanlı kadın girişimcilerin işlerini yeniden kurabilmeleri ve mevcut işlerini geliştirebilmeleri için bilgi, deneyim ve uzman ağından faydalanması için projelendirdiklerini aktardı. Deprem sonrası birçok esnafın, iş yerlerini yeniden kurabilmek için devlet tarafından verilen desteği yeterli bulmayarak kendi imkânlarıyla yeni bir başlangıç yapmak için çalıştığını dile getiren Melek Pulatkonak, “Adıyaman genelinde kadınlarımızın yeniden iş hayatına katılmaları, kendi işlerini kurmaları ve Türkiye iş piyasası ile entegre olmaları için gereken tüm desteği vermeye kararlıyız. Mentorluk programımız, kadınların iş hayatına dönüş süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olacak stratejileri sunuyor. Adıyamanlı girişimci kadınlar, program sayesinde işlerini geleceğe taşıyacak bilgi ve deneyime ulaşmanın yanı sıra, geniş bir uzman network ağından da faydalanma fırsatı bulacak” şeklinde konuştu.

Milyon Kadına Mentörlük Programı’da kısa süre içinde devreye alınacak

BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı'nın yanı sıra, daha geniş kapsamlı bir inisiyatif olan Milyon Kadına Mentorluk Programı’nı da yakın bir tarihte devreye gireceğini açıklayan Melek Pulatkonak, “Bu program, Türkiye genelinde milyonlarca kadına mentorluk desteği sağlamayı hedefliyor. Milyon Kadına Mentorluk Programı, kadınların iş hayatındaki yerlerini güçlendirmeyi, iş kurma süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı ve onların profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Program kapsamında, kadınlar farklı sektörlerden deneyimli mentorlar ile eşleştirilecek ve iş dünyasında karşılaştıkları sorunları çözmek için gerekli bilgi ve kaynaklara ulaşmaları sağlanacak. Ayrıca, program aracılığıyla kadınlar geniş bir mentor ağına dahil olarak, yeni iş fırsatları ve iş birlikleri geliştirme şansı yakalayacaklar” dedi.