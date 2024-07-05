Fizyomer, Eskişehir'i sağlık turizminde öne çıkarıyor

ESKİŞEHİR

Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, 2000 yılından bu yana Eskişehir ve çevre bölgelere hizmet veriyor.

2015 yılında Sazova bölgesindeki 5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni binasına taşınan firma, A tipi Tıp Merkezi ruhsatını edindikten sonra sağlık turizmi yetki belgesi de alarak uluslararası alanda hizmet vermeye başladı.

9 yıldır fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında yoğun bir şekilde uluslararası sağlık turizmi hastalarına hizmet vererek Eskişehir sağlık turizmine büyük katkıda bulunduklarını belirten Fizyomer Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Türkan Tünerir, “Fizik tedavi ve rehabilitasyon branşının yanı sıra saç ekimi ve diş sağlığı kliniği ile de sağlık turizmi hastalarına hizmet vermeye başladık. Uluslararası sağlık turizmi hastalarımız, fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavi hizmetlerinin 3-4 hafta gibi uzun süreli olması nedeniyle Eskişehir’de uzun süre konaklıyor. Ayrıca hastanın yanında refakatçiler hastaya eşlik ederek kente gelmekte ve burada konaklamaktadır. Burada geçirdikleri süre içerisinde yeme-içme, alışveriş ve gezi programları ile Eskişehir’e kazanç sağlamaktadırlar. Ülkesine gittiğinde tavsiye ettiği kişiler de daha sonra kentimize gerek seyahat gerekse tedavi amacıyla gelmeleri şehrimizin tanıtımına katkı sağlamaktadır. Fizyomer olarak Eskişehir’i yurt dışında tanıtmak ve ülkemize döviz kazandırmak amacıyla çeşitli yurtiçi ve yurtdışı sağlık turizmi fuarlarına ve online tanıtım programlarına da katılmaktayız” diye konuştu.

Yurt dışından gelen hastalara VIP hizmet sunuyor

Yurt dışından gelen hastaları özel VIP araçlarla havaalanından tercüman eşliğinde aldırıp tedavi bitiminde de tercüman eşliğinde havaalanına geri bıraktıklarını vurgulayan Tünerir, Eskişehir’de kalınan süre içerisinde, konakladıkları otel, rezidans gibi tesislerde 7/24 tercüman, hekim ve hemşire desteği sunduklarını aktardı. Hastalarının tedavi olduğu branştaki hastalıklarının dışında diğer branşlardaki oluşabilecek hastalıkları ile de sağlık turizmi yetki belgeli hastaneler ile işbirliği yaparak birebir ilgilendiklerini kaydeden Tünerir, ayrıca tedavi dışındaki zamanlarda alışveriş, gezi gibi sosyal aktivitelerinde de tercüman ile destek olduklarını sözlerine ekledi.

Uluslararası hastalara yenilikçi tedavi programları sunuyor

Uluslararası hastalara en üst düzeyde tıbbi imkanlar sunduklarını belirten Türkan Tünerir, hastalarını ülkelerine memnun olarak gönderdiklerini söyledi. Özellikle felç sonrası rehabilitasyon ve serebral palsili (CP) çocuklar için 24 yıllık araştırma ve tecrübeler sonucunda geliştirdikleri yenilikçi ve bütünsel tedavi programlarının hastaların daha hızlı iyileşmelerine olanak sağladığını vurgulayan Tünerir, bu durumun yurt dışından gelen hastaların Fizyomer'i tercih etmelerinde önemli bir etken olduğunu söyledi. Fizyomer'in bünyesinde bulunan diş ünitesinde monoblok implant yöntemiyle 3 gün içinde hem implant hem de protez yapılarak hastaların tedavilerini kısa sürede tamamlayıp ülkelerine dönebildiklerini aktaran Tünerir, estetik birimlerinde ise saç ekimiyle sağlık turizminde öne çıktıklarını ifade etti.