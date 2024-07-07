Akdeniz meyve sineği istilasına yerli çözüm

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Tarım ve tarıma dayalı gıda sektöründe faaliyet gösteren Sunar Yatırım’a ait NÇS Tarım’ın iştiraki CNA (Cleaner Natural Agro) şirketi, Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı CCFLY-HP (Zararlı Kitle Yakalama Sistemi) adlı bir ürün geliştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mersin Ticaret Borsası, Güvenilir Ürün Platformu ve Ürün Konseyleri iş birliği ile Mersin’de gerçekleşen Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması’nda en yararlı projeler arasında gösterilen CCFLY-HP’ye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından ödül verildi. Ödülü NÇS Tarım Genel Müdürü Mehmet Nuri Çomu, Bakan Yumaklı’nın elinden aldı.

NÇS Genel Müdürü Çomu, yeni ürünün Akdeniz meyve sineği istilasına karşı zirai ilaç kullanmadan tuzak yöntemiyle koruma sağladığını söyledi. Çomu, “Tamamen yerli ve yenilikçi bu ürünümüz başta turunçgil ve sert çekirdekli meyve üretiminde zararlılara karşı doğal mücadele fırsatı sunuyor” dedi.

Zararlı, özel formül içeren sıvıda boğuluyor

Ödül töreninde CCFLY-HP ile ilgili bilgi veren NÇS Genel Müdürü Çomu, şunları kaydetti: “Yenilikçi ürünümüz, meyveyi tehdit eden Akdeniz Meyve Sineği istilasının önlenmesi çerçevesinde ekolojik bir özelliğe sahip. Türkiye’de ilk defa üretilen ürünümüz, başta turunçgiller olmak üzere sert çekirdekli meyvelere zarar veren Akdeniz sineğini etkisiz hale getiriyor. Özel protein formülü bulunan sıvı besin zararlı için tuzak oluyor. CCFLY-HP kitle yakalama sistemi, Akdeniz meyve sineğinin özellikle dişi olan ergin bireylerini cezbederek özel olarak tasarlanmış şişe tuzağına girmesini ve sıvı içerisinde kalmasını sağlıyor. Faydalı böceklere olan etkisini en aza indirmek üzere özel bir formülü var.”

Akdeniz meyve sineğinin meyveciliğin en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Çomu, “CCFLY-HP ile meyveciliğimizin daha değerli hale gelmesine katkı sağlıyoruz. Ürünümüzün Güvenilir Ürün Platformu tarafından ödüle aday gösterilmesini anlamlı buluyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’nın elinden aldığımız kıymetli ödül için jüri üyelerine de teşekkür ediyoruz” dedi.