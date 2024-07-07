Antalya'da otellerin doluluğu yüzde 60-65 seviyesinde kaldı

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

EKONOMİ Gazetesi’nin edindiği bilgiye göre, Haziran ayında Antalya ve Gazipaşa havaalanlarından geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artış ile 2 milyon 304 bin 96 turist girişi oldu.

Savaşa rağmen Ruslar ilk sırada

Yılın 6 aylık döneminde ise Antalya’ya geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış ile 6 milyon 173 bin 886 turist giriş yaptı. Milliyetlerine göre turist dağılımında Antalya’ya gelen turistlerin başında ise Ukrayna ile savaşta olmasına rağmen Rus turistler yer aldı. Bu dönemde yüzde 9 turist artışı ve yüzde milliyetlere göre dağılımında 22,93 pay ile Ruslar ilk sırada yer aldı.

Alman turistler ise ikinci sırada yer aldı. Yılın ilk yarısında Alman turist sayısı yüzde 12 artarken yüzde 21,43 paya sahip oldu. İngiliz turistler yüzde 24 artış ve yüzde 10,41 pay ile üçüncü sırayı paylaştı. Bu ülkeleri sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Rusya ile savaşan Ukrayna, Çekya ve Litvanyalı turistler ile Belçikalı turistler ilk 10. sırayı aldı.

Turist rekoru kıran Antalya turistini arıyor

Antalya’ya gelen turist sayısında rekorlar kırılırken, otel doluluk oranlarının yüzde 60-65 düzeyinde kalması ise otelcileri ‘Turist nerede’ arayışına yöneltti.

Sektör temsilcileri Antalya’da yerleşik yaşayan Ruslar özellikle Ukrayna savaşında Batı Akdeniz bölgesinde yoğun şekilde konut satın aldığını, Rus turistlerin akraba ve yakınlarını ziyaret ettiğini belirtiyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, yılın ilk 6 ayında Antalya’ya gelen turist sayısında yüzde 13 artış olduğunu belirtti. Geçen yılın aynı dönemine göre Antalya’ya 700 bin daha fazla turist girişi olduğunu ifade eden Saatçioğlu, şöyle devam etti:

‘’Daha öncede basında yer almıştı. Antalya’da yaklaşık 110 bin konut yabancılara satış yapıldı. Birçoğu da vatandaşlık almak için… Ukrayna ve Rusya savaşından dolayı yerleşmek amacı ile yerleşim olmuştur. Yabancıların yüzde 90’ının giriş kapısı Antalya ve Gazipaşa havaalanı. Yabancılar satın aldıkları birçok evi yazlık amaçlı kullanıyor, birçoğu da akraba ziyareti için geliyor.’’

Haziran ve temmuz aylarındaki otel doluluklarının nerdeyse geçen yıl gibi seyrettiğine dikkat çeken Saatçioğlu, şunları kaydetti:

‘’Bazı tesislerde doluluklar geçen yıla göre yüzde 5-10 düşük, bazılarında yüzde 5-10 üstünde seyrediyor. Doluluklar genelde geçen yıl ile aynı gidiyor. Halbuki bu kadar daha fazla turistin gelmesi ve her odada 3 kişi olduğunu varsaysak yaklaşık ek olarak 250 bin oda ve 7 gecelemede 1 milyon 600 bin geceleme demek. Maalesef Antalya’ya giriş yapan ile otellerdeki konaklama uyuşmuyor. Bunun dışında ek olarak döviz kurunun baskılanmış olması ve giderlerimiz Türk lirası bazında enflasyona maruz kalması ters denklem oluşturuyor.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu da Avrupa Uluslararası Futbol Şampiyonası’nın turizmi etkilediğini belirterek, ‘’Mayıs-Haziran dönemlerinde Antalya olarak çok iyi bir dönem yaşadık.

Temmuz ayı rezervasyonları yavaş geçiyor. Otel doluluklarının yüzde 60-65 düzeyinde olduğu iddiaları doğru değil’’ dedi.