Gaziantep'te atık enerji ile çilek üretildi

GAZİANTEP

Gelecek nesillere daha sağlıklı ve yeşil bir Gaziantep bırakmak için çalışan Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık konusunda yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı kontrolünde işletilen Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda modern teknolojiler ile donatılan çilek serası 640 metrekaresi üretim, 60 metrekaresi ısı merkezi olmak üzere 700 metrekare alana kuruldu.

8 ton çilek üretilecek

Katı atıkların düzenli depolaması sonucu oluşan metan gazından gaz motorları vasıtasıyla elektrik enerjisi elde edilirken çıkan 80 santigrat sıcak sudan yararlanılan çilek serası tam otomatik topraksız tarım tekniği ile üretim yapacak. Hindistan cevizi kabuğunda yetiştirilen ve özel led aydınlatmalar ile fotosentez süresinin arttırıldığı serada yıllık 8 ton çilek üretilmesi bekleniyor. Seranın ihtiyaç duyduğu enerji ise çöp gazından elde edilen elektrikten sağlanacak.

Projenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üretilen çileklerin güzelliğine değinerek şunları söyledi:

“Yılda 8 ton çileğimiz olacak. Bizim ‘Emekli Kart’ uygulamamız var. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bizim hediyemiz olarak göndereceğiz burada üretilen çilekleri. Bu kaliteli çilekleri onlarla birlikte tüketelim, onların duasıyla millete hizmet etme yolculuğuna devam edelim diyoruz. 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığımda çok fazla sinek vardı ve bu sahanın çok büyük sorunları vardı. İşi ehline vererek güzel bir yöntemle bugünlere geldik. Buraya geldiğimizde görüyoruz ki bir gram koku yok, bir tane sinek yok. Bu büyük bir başarı.”

Sıfır atık projesi ete kemiğe büründü

Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nın modern bir hale gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Fatma Şahin, “Sıfır Atık Projesi’ni ete kemiğe büründüren bir ekibiz. Bir taraftan güneş enerjimiz bir taraftan sıfır atık projemiz bir taraftan da üretilen çilekler ile olağanüstü bir başarı hikayesini birlikte yazdık. Bu dönem bilginin bilgeliğe dönüştüğü dönem. 2 milyonun bizden razı olduğu, dua ettiği bir altın çağ dönemini beraber inşa edeceğiz. Birlikte başaracağız diyorum” dedi.