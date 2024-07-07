MTSO, kentin sanayideki yeterliliğini tespit edecek

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkanlık görevinde bir yılı geride bırakan Hakan Sefa Çakır, düzenlediği toplantıda hayata geçirilen çalışmaları değerlendirdi, yeni dönem için projelerini anlattı.

271 komite üyesi, 115 meclis üyesi, 11 yönetim kurulu üyesi ve profesyonellerden kurulu bir ekip olduklarını vurgulayan Çakır, göreve geldikleri ilk günlerde birlik ve beraberliği sağlamaya önem verdiklerini söyledi.

Sonrasında hedeflere yönelik stratejik projelere imza attıklarını dile getiren Çakır, “Kümelenmeye yönelik neler yapabileceğimizi çalıştık. Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyi hedefler arasına koyduk. Şirketlerin sonraki nesillere aktarılmasıyla ilgili çalışma kararı aldık. Firmaların daha çok ihracat yapmasını hedefledik. Limon sorununun çözümü için Adana ile hareket edip Ankara’da lobi çalışmaları yürüttük. SAHA İstanbul ve İDEF fuarlarına katıldık. Savunma sanayine hizmet veren firmalara yönelik mevcut durum analizi yaptık. Büyükelçi ve ataşelerden oluşan Avrupa Delegasyonunu ağırlayıp, dış ticaret sorunlarını ve vize sorunlarını konuştuk. AB Yeşil Mutabakatı ile ilgili hazırlık çalışmalarına başladık. Fransa ile vize anlaşmasını yenileyerek vize verilmesini biraz daha kolaylaştırdık. Dış ticaret elemanı yetiştirmek için işbirlikleri yaptık. Narenciye çalıştayı düzenledik, Mersin Agropark’ı açtık. Sertifikalı ve iş garantili kalıpçı ustası eğitimine başladık. Türkiye’nin değişik yerlerindeki 18 meslek okulunun 150’den fazla öğretmenine robot kol ve yazılım eğitimleri verdik” dedi.

Yeni iş kollarının temeli atılıyor

Önümüzdeki günlerde OSB işbirliğinde ‘Yıldızlar Sanayide’ isimli projeyi yeniden hayata geçireceklerini bildiren Çakır, 11-13 yaş arası 50 çocuğu OSB’deki okulda mesleki eğitime yönlendireceklerini kaydetti. En son alınan projeyle Mersin’in dijital kapasitesini ölçtüklerinden söz eden Çakır, “Türkiye’de ilk olacak projeyle Mersin’in sanayideki yeterlilik durumunu tespit edeceğiz. Geleceğin işlerine yönelik teknoloji tabanlı bir eğitim merkezi kuracak; cobot operatör, kodlama ve ihracat eğitimleri vereceğiz. ‘Bitkilerin Sesine Kulak Verin, İklim Değişimine Uyum Sağlayın’ projesiyle yeni iklim koşullarına uyum sağlayacak ürün desenleri üzerinde çalışıyoruz. AB ülkeleriyle Yeşil Gelecek için Liman Şehirleri projesi üzerinde yoğunlaştık. Deniz ekonomisinden daha çok yararlanacağız” diye konuştu.

MTSO Başkanı Çakır, Mersin dışında yaşayan gençleri yeniden kente çekebilmek için ‘Mersin’e Dön’ projesini hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.