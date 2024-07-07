Karatay Lavanta Günleri başladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Karatay Lavanta Bahçesi, bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Karatay Lavanta Günleri”ne ev sahipliği yapıyor. Lavanta tarlalarının büyüleyici manzaraları ve etkinliklerle dolu bu festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor.

Lavanta Günlerinde zengin etkinlik imkanı

Karatay Lavanta Bahçesi'nin karşısında Karatay Belediyesi tarafından oluşturulan etkinlik alanında birçok firma açtıkları stantlarda el sanatlarını icra etti. Etkinlik alanına gelen vatandaşlar ve çocuklar, oyun alanları ve sahne gösterileriyle eğlenceli vakit geçirdi. Karatay Belediyesi’nin standına uğrayan vatandaşlar ise Lavanta Bahçesi’ndeki lavantalardan üretilen dondurma ve gazozun tadına bakma fırsatı bulurken yine lavantadan üretilen reçel, lokum, kolonya, sabun, krem, tohum ve yağlardan temin etme imkanı da buldu.

Çocuklar için birçok etkinlik vardı

Lavanta Günleri’nde çocuklar için ayrıca Yıldız ile Mercan çocuk tiyatrosu, Toti ile Poti çocuk tiyatrosu, Tahta Bacak, palyaço gösterileri, ilizyon show, buble show, pandomim gösterisi ve yarışma programlarının yanı sıra birçok etkinlik düzenlendi.

Vatandaşlardan Lavanta Günlerine övgü

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Karatay Lavanta Günleri’ne katılan vatandaşlar, etkinliği çok beğendiklerini ifade ederek, organizasyon dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık, AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri; Karatay Lavanta Günlerinde stant kuran firmaları tek tek ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar ve ürettikleri ürünler hakkında bilgi aldı

“Lavanta Bahçemiz ve etkinliklerimiz sizlerle güzel”

“Lavanta Bahçemiz ve etkinliklerimiz hemşehrilerimizle güzel” diyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Lavanta Günlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Hasan Kılca; “Lavanta bahçemize binlerce hemşehrimiz ziyarete geliyor ve hoşça vakit geçiriyorlar. Bahçemizde birçok alanda fotoğraf çekim alanlarımız mevcut. Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 340 bin metrekare lavanta bahçemizin hemen karşısında gül bahçemiz, piknik bahçemiz, hobi bahçelerimiz var. Ata tohumu üretim yerimiz de burası. Tüm bu faaliyetlerimizle bölge adeta üretim tesisi oldu. Bu yıl da eşsiz lavanta manzarasını, geleneksel hale getirdiğimiz etkinliklerle dolu “lavanta günleri” ile buluşturuyoruz. Lavanta Günlerimizde çocuklarımız için de çok güzel etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımız oyun alanlarında doyasıya eğleniyorlar. Bizler hemşehrilerimiz için çalışmaya, yanında olmaya ve Karatay’ımızın güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz. Tüm misafirlerimize geldikleri için teşekkür ediyorum. Lavanta bahçemiz sizlerle güzel. İyi ki varsınız. Buraya gelen stant açan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.