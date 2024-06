'Birlikler hiç olmadığı kadar adil, hiç olmadığı kadar çalışkan olacak'

Takip Et

MUĞLA / EKONOMİ

Türkiye’deki belediye birliklerinin seçimlerinin tamamlanmasının ardından konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Şahsıma gösterilen teveccühten dolayı tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. İsmi Kıyı Ege Belediyeler Birliği olsa da Anadolu’nun her köşesinden, her coğrafyasından üyelerimiz var. Her bölgenin yer aldığı birliğimize yeni bir vizyon katmayı düşünüyor, belediyeler arası iletişim ve çalışma alanlarını güçlendirerek belediyelerimizin hedeflerine ulaşmaları ve bölgelerine en iyi hizmeti katabilmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Belediye birliklerinde başlayan yeni dönemin, birliklerin en verimli dönemi olacağını belirten Aras “Türkiye Belediyeler Birliği’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarihi Kentler Birliği’nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ege Belediyeler Birliği’nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Sağlıklı Kentler Birliği’nde ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay görev başına geldi. 5 birlik yeni başkanlarıyla yeni bir döneme girecek” dedi.

Daha önceki dönemlerde birçok birliğin bazı nedenlerden ötürü siyasi olarak yakın olan belediyelere daha çok destek sağlamayı tercih ettiğini, diğer belediyelerle ilişkilerini ne minimum seviyede tuttuğunu dile getiren Aras, “Dört değerli başkanımızla birlikte bu anlayışın değiştirilmesi birinci önceliğimiz. İnanıyorum ki, ben ve değerli başkanlarım birliklerin en iyi dönemlerini yaşatacağız. Adil, şeffaf bir yönetimle, tüm belediyelerimizin ortaklaşa çalışmasını, en iyi ve doğru bir şekilde desteklenmesini sağlayarak, belediyelerimizin kendi bölgelerine daha fazla hizmet edebilmelerini sağlamak için çalışacağız. Bu yeni dönem birliklerimizin en adil ve en çalışkan dönemleri olacak” dedi.