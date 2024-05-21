Büyükşehir Meclisi’nde onaylandı: Sakarya’da öğrenciler ücretsiz seyahat edecek

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs Olağan Meclisi'nin ikinci birleşimi merkez binadaki meclis salonunda gerçekleşti. Toplantının ikinci oturumuna Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlık etti.

İkinci birleşimin ana gündem maddesi ise Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın müjdesini verdiği belediye otobüslerinde ilk-ortaokul öğrencilerine ücretsiz ulaşım ilelise ve üniversite öğrencilerine de yüzde 54 indirimli ulaşım kararı oldu. Komisyonlar tarafından incelenen bu madde, oylamaya sunuldu. İndirimli ve ücretsiz tarife, oy birliğiyle kabul edildi.

Sakarya'da belediyenin hizmet verdiği ulaşım araçları ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine (yüksek lisans ve doktora dahil) ise yüzde 54 indirimli tarifeye çevrildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, göreve geldikleri günden itibaren hizmetlerin en güzeli için hazırlıklara başladıklarını ifade ederek vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve yeni müjdeler vermek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.