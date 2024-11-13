Efor Çay’dan üçüncü çeyrekte 219,5 milyon TL kâr

EKONOMİ / KOCAELİ

2014 yılında İstanbul’da kurulan Efor Çay, yaş çay işleme, kuru çay üretimi ve bitki ile meyve çaylarının paketlenmesi alanlarında faaliyet göstermektedir. 49 bin metrekare alana yayılan modern üretim tesislerinde, Karadeniz’in en kaliteli çay yapraklarını toplar ve bu yaprakları AB standartlarında, hijyenik ve gelişmiş teknolojilerle donatılmış tesislerinde Türkiye’ye özgü geleneksel yöntemlerle yüksek kaliteli çaylara dönüştürür. Ar-Ge çalışmaları sayesinde, yoğun dem, özgün aroma ve yüksek lezzet sunan ürünlerini yıl boyunca tüketicilerine ulaştırmaktadır.

Efor Çay, Türkiye genelinde tesislerinde yaş çay işleme ve paketleme yapmaktadır

Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, “Türkiye genelindeki tesislerimiz arasında; Trabzon Of’ta günlük 612 ton yaş çay işleme ve 209 ton paketleme kapasitesine sahip tesis, Artvin Arhavi’de günlük 280 ton yaş çay işleme ve 21 ton paketleme, Artvin Arhavi 2’de günlük 510 ton yaş çay işleme kapasitesine sahip tesis ve İstanbul Tuzla’da günlük 20 ton paketleme kapasitesine sahip tesisimiz bulunmaktadır. Şirketimiz, çay sektöründeki yolculuğuna kaliteli, yenilikçi ve çeşitli ürünler ekleyerek güçlü bir şekilde devam etmektedir” dedi.

Kaliteli çay deneyimi sunma misyonuyla son yıllarda ülkemizde ve dünyada adından söz ettiren Efor Çay, 2024 yılının ilk dokuz ayında 219.523.373 TL net kâr açıklayarak sektördeki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Şirketin finansal performansına dair Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, toplam aktif varlıklarının 6.967.847.004 TL’ye ulaştığı, özkaynakların ise 3.585.771.144 TL seviyesinde olduğu belirtildi. Şirketin net işletme sermayesi de 1.208.006.766 TL olarak kaydedildi.

“Ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz”

Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, şirketin 2024 yılı performansını değerlendirerek, üçüncü çeyrekte de çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Akkuş, “Efor Çay olarak, attığımız stratejik adımlar ve etkin maliyet yönetimimiz ile finansal ve operasyonel alanda istikrarlı bir büyüme kaydediyoruz. Elde ettiğimiz 219,5 milyon TL’lik net kâr, bu istikrarın bir yansımasıdır. Önümüzdeki dönemde de elde ettiğimiz başarıyı sürdürerek ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.