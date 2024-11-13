  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Efor Çay’dan üçüncü çeyrekte 219,5 milyon TL kâr
Takip Et

Efor Çay’dan üçüncü çeyrekte 219,5 milyon TL kâr

Türkiye'nin köklü çay üreticilerinden biri olan Efor Çay, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını kamuyuyla paylaştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, 2024 yılının ilk dokuz ayını 219.523.373 TL net kâr ile tamamladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Efor Çay’dan üçüncü çeyrekte 219,5 milyon TL kâr
Takip Et

EKONOMİ / KOCAELİ

2014 yılında İstanbul’da kurulan Efor Çay, yaş çay işleme, kuru çay üretimi ve bitki ile meyve çaylarının paketlenmesi alanlarında faaliyet göstermektedir. 49 bin metrekare alana yayılan modern üretim tesislerinde, Karadeniz’in en kaliteli çay yapraklarını toplar ve bu yaprakları AB standartlarında, hijyenik ve gelişmiş teknolojilerle donatılmış tesislerinde Türkiye’ye özgü geleneksel yöntemlerle yüksek kaliteli çaylara dönüştürür. Ar-Ge çalışmaları sayesinde, yoğun dem, özgün aroma ve yüksek lezzet sunan ürünlerini yıl boyunca tüketicilerine ulaştırmaktadır.

Efor Çay, Türkiye genelinde tesislerinde yaş çay işleme ve paketleme yapmaktadır

Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, “Türkiye genelindeki tesislerimiz arasında; Trabzon Of’ta günlük 612 ton yaş çay işleme ve 209 ton paketleme kapasitesine sahip tesis, Artvin Arhavi’de günlük 280 ton yaş çay işleme ve 21 ton paketleme, Artvin Arhavi 2’de günlük 510 ton yaş çay işleme kapasitesine sahip tesis ve İstanbul Tuzla’da günlük 20 ton paketleme kapasitesine sahip tesisimiz bulunmaktadır. Şirketimiz, çay sektöründeki yolculuğuna kaliteli, yenilikçi ve çeşitli ürünler ekleyerek güçlü bir şekilde devam etmektedir” dedi.

Kaliteli çay deneyimi sunma misyonuyla son yıllarda ülkemizde ve dünyada adından söz ettiren Efor Çay, 2024 yılının ilk dokuz ayında 219.523.373 TL net kâr açıklayarak sektördeki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Şirketin finansal performansına dair Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, toplam aktif varlıklarının 6.967.847.004 TL’ye ulaştığı, özkaynakların ise 3.585.771.144 TL seviyesinde olduğu belirtildi. Şirketin net işletme sermayesi de 1.208.006.766 TL olarak kaydedildi.

“Ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz”

Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, şirketin 2024 yılı performansını değerlendirerek, üçüncü çeyrekte de çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Akkuş, “Efor Çay olarak, attığımız stratejik adımlar ve etkin maliyet yönetimimiz ile finansal ve operasyonel alanda istikrarlı bir büyüme kaydediyoruz. Elde ettiğimiz 219,5 milyon TL’lik net kâr, bu istikrarın bir yansımasıdır. Önümüzdeki dönemde de elde ettiğimiz başarıyı sürdürerek ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

Dolmabahçe Tüneli’nde İETT otobüsün yangını: Tünel trafiğe kapatıldıDolmabahçe Tüneli’nde İETT otobüsün yangını: Tünel trafiğe kapatıldıGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 13 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 13 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Meteorolojiden son hava raporu: Yurt genelinde sağanak yağış ve sis etkili olacakMeteorolojiden son hava raporu: Yurt genelinde sağanak yağış ve sis etkili olacakGündem
Galatasaray'ın yıldızı Batshuayi 7 milyon TL dolandırıldıGalatasaray'ın yıldızı Batshuayi 7 milyon TL dolandırıldıSpor

 

Şehirler
Yerli robotik firması AKINSOFT yatırımlarla hedef büyütüyor
Yerli robotik firması AKINSOFT yatırımlarla hedef büyütüyor
Çukurova Havalimanı’nda yolcu ve kargo hizmetlerinin artması talep ediliyor
Çukurova Havalimanı’nda yolcu ve kargo hizmetlerinin artması talep ediliyor
Sadettin Saran: Türkiye’nin önümüzdeki 1-2 yılı çok zor görünüyor
Sadettin Saran: Türkiye’nin önümüzdeki 1-2 yılı çok zor görünüyor
Genç Ticaret Elçileri Bursa’da buluştu
Genç Ticaret Elçileri Bursa’da buluştu
Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy: “Çevreye saygılı üretim anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz”
Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy: “Çevreye saygılı üretim anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz”
Yurt içi piyasaya tedarik sürüyor: ‘Glikoz şurubu bazlı taklit ürünler gündemden çıkarılmalı’
Yurt içi piyasaya tedarik sürüyor: ‘Glikoz şurubu bazlı taklit ürünler gündemden çıkarılmalı’