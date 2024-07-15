'Ege havacılık ve teknoloji altyapısıyla savunmada hızlanıyor'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Savunma sanayi, havacılık ve uzay üzerine çalışan firma kurum ve kuruluşları bir araya getirmek için İzmir’de 2022 yılında kurulan Ege Savunma Sanayi Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (ESAS), KOSGEB’ten destek alabilen henüz çok büyümemiş firmaları bir araya getirerek Ege Bölgesi’nde sektöre destek oluyor. ESAS Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uçar, Ege Bölgesi’nde teknolojiyi iyi kullanan start-up ve kuluçka firmalarının sayılarının sektörde giderek arttığını söyledi.

Farklı sektörlerde yüksek teknoloji kullanarak başarılı olan firmaların zaman içerisinde savunma sanayi, havacılık ve uzay sektörlerine evrildiğini dile getiren Uçar, “Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren birçok firma daha önce başka alanlarda gelişmiş firmalardı. Belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra savunma sanayiye yöneldiler. Biz de Ege Bölgesi’ndeki bu firmaları bir araya getiren şu an 50 üyesi olan bir kümelenme derneğiyiz. Ege’de savunma sanayi yatırımları hızla ve giderek artıyor. Ama hala yeterli değil. Bu nedenle büyük firmalar yerine özellikle teknoparklarda bulunan ve hatta kuluçka sürecindeki firmaları, start-up’ları bir araya getirmek için gayret ediyoruz. Teknoparklar, üniversiteler ve kalkınma ajanslarıyla iyi niyet sözleşmesi yaparak işbirlikleri geliştiriyoruz. Savunma sanayide görev alabilecek, iyi işler üretebilecek kuluçka düzeyinde bölgemizde çok sayıda firma var. Bölgemizdeki firmalar özellikle teknolojiyi iyi kullanan havacılık üzerine çalışan firmalar. Ege Bölgesi’nin havacılık alanında önemli bir altyapısı var” diye konuştu.

“Destekler doğru değerlendirilmeli”

Savunma sanayi sektöründe Ar-Ge yatırımlarına hem mali hem teknolojik anlamda Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destek verdiğini hatırlatan Uçar, “Bu desteklere ulaşabilen firmalar çok hızlı ilerleyebiliyorlar. Hem insan kaynakları anlamında hem teknik destek hem de mali anlamda hızlanabiliyorlar. Önemli olan firmaların bu iş için zaman ayırması ve kendisi için hangi desteğin daha iyi olduğunu tespit etmesi” ifadelerini kullandı.

“Lojistik bazen avantaj, bazen dezavantaj”

Savunma sanayinin merkezi Ankara olduğundan yapılan işlerin Ege Bölgesi’nden Ankara’ya gitmesinin bazen maliyet ve zaman açısından zor olabildiğini belirten Uçar, “Örneğin İzmir’den verilen bir sipariş için 10 saati gözden çıkarmak gerekiyor. Bazen ise bu durum avantaja dönüşüyor, çünkü İzmir’in ihraç ürünleri için dışarıya açılan iyi bir kapı olması tercih edilmesine sebep oluyor. Doygunluğa ulaşan diğer bölgeler yerine bölgemiz tercih ediliyor. Ege Bölgesi’nde birçok yeni firma atak yapmaya başladı. Bu bir avantaj haline geliyor” diye konuştu.

“Sektörde sertifikasyon maliyetli”

Makine parkurunun iyileştirilmesi veya sertifikasyon süreçleri gibi maliyet gerektiren konularda firmaların zorlandığını ifade eden Uçar, “Firmalar öz sermaye ile yapabiliyorsa zorlanıyor, çünkü savunma sanayi, havacılık ve uzay sektörleri üst seviyede bir sertifikasyon istiyor. İnsan kaynaklarından alt yüklenicilerine kadar zincir şeklinde belli bir sertifikasyona sahip olması gerekiyor. Sektörümüzde en ufak bir hatanın telafisi yok. Bu nedenle firmalarımızı yukarı doğru taşımak zorundayız” dedi.