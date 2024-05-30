EİB Moda tasarım yarışması ödülleri sahiplerini buldu

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

“Analog” teması ile düzenlenen yarışmada genç tasarımcılar, teknolojinin kısıtlamalarından kurtulup geleneksel yöntemlere geri dönerek yaratıcılıklarını keşfetmek için hünerlerini gösterdi.

Bu sene yarışmaya 230 başvuru olurken final listesinde 10 genç tasarımcı kaldı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen final töreninde yarışmanın birincisi Nilgün Demirhan, ikincisi Buse Ünal, üçüncüsü Mustafa Sıtkı Asmanoğlu oldu. Ödül törenine, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Fikret Kileci, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EHKİB Başkanı Burak Sertbaş yanı sıra birlik başkanları ve davetliler katıldı.

EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, desteklerinden dolayı Ticaret Bakanlığı’na ve TİM’e teşekkürlerini ileterek, “Sektörümüzün kilogram başına ihracat birim fiyatı Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Amacımız bunu daha yüksek seviyelere çekmek. Ülkemiz tasarımda her sene daha ileriye gidiyor. Bu başarıya ulaşmamızdaki en önemli etken, aynı zamanda bizi rakiplerimizden de ayrıştıran tasarım gücümüz. Tasarım yarışmaları genç tasarımcıların teşvik edildiği, farklı perspektiflerin bir araya getirildiği, yeni fikirlerin ortaya çıkarıldığı platformlar. Yarışmalar her yıl genç yeteneklerin üretime kazandırılmasında büyük rol oynuyor. Burada 10 kişi var ama aslında onlarca birinci var. Hepsinin yolu açık olsun. Hepsinin çok iyi işler yapacağına inanıyorum” diye konuştu.