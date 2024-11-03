EİB’den ekim ayında 1 milyar 619 milyon dolarlık ihracat

İZMİR / EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ekim ayında 1 milyar 619 milyon dolarlık ihracata imza attı. EİB, 2023 yılı ekim ayındaki 1 milyar 466 milyon dolarlık ihracatını yüzde 10 artırmayı başardı. Ekim ayında Türkiye’nin ihracatıysa yüzde 3,6’lık artışla 22,8 milyar dolardan 23,6 milyar dolara yükseldi.

9 birlik ihracatını artırdı, 6 birlik 100 milyon dolar barajını aştı

EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 9 tanesi 2023 yılı ekim ayına göre ihracatlarını artırmayı başarırken, 3 ihracatçı birliği 2023 yılı ekim ayı performansının gerisinde kaldı. 12 birliğin 6 tanesi ihracatta 100 milyon dolar barajını geçmeyi başardı.

Ege İhracatçı Birlikleri, ekim ayında sanayi ürünleri ihracatını yüzde 4’lük artışla 756 milyon dolardan 786 milyon dolara taşırken, tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 14’lük artışla 627 milyon dolardan 716 milyon dolara ilerledi. Egeli madenciler, 2024 yılındaki başarılı performanslarını ekim ayında da sürdürdüler ve yüzde 41’lik ihracat artışıyla Türkiye’ye kazandırdıkları döviz tutarını 82,8 milyon dolardan 116,6 milyon dolara taşıdılar.

Demir ve demirdışı metaller ihracatı zirvede yerini korudu

EİB bünyesinde uzun yıllardır ihracat şampiyonu olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, ekim ayında ihracatını yüzde 3’lük artışla 179 milyon dolardan 184 milyon dolara çıkarttı. 475 bin ton zeytinyağı ve 750 bin ton sofralık zeytin rekoltesiyle 2024/25 sezonuna giren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ekim ayında ihracatını yüzde 51’lik artışla 30 milyon dolardan 45,3 milyon dolara yükseltti. Su ürünleri, kanatlı eti, yumurta, süt ürünleri ve bal ihracatını bünyesinde barındıran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ekim ayında ihracatını yüzde 21’lik artışla 128,7 milyon dolardan 156,4 milyon dolara taşıdı.

Ege Bölgesi’nin ihracatı 2 milyar 816 milyon dolar

Ege Bölgesi, 2024 yılı ekim ayında ihracatını yüzde 8’lik artışla 2 milyar 601 milyon dolardan 2 milyar 816 milyon dolara çıkarmayı başardı.

Eskinazi: İhracatçılar OVP’ye destek veriyor

Türkiye’nin orta vadeli istikrar programında başarılı olabilmesi için ihracat hedeflerine ulaşmasının şart olduğunu dikkati çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin ekim ayı ihracat performansının OVP’yi desteklediğine dikkati çekti.

“İhracatta daha başarılı bir tablo ortaya koyabilirdik” diyen Eskinazi, “Türk ihracatçısı dünya pazarlarında resesyonun yaşandığı bir dönemde ihracatta başarılı bir tablo ortaya koydu. Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri olarak Türkiye ortalamasının da üzerine çıktık. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve ülkemizde 2025 yılında alınacak faiz indirim kararları Türk ihracatçısının finansmana erişimine olumlu katkı sağlayacak. 2025 yılının ikinci yarısında dünya genelinde ihracatçılarımız açısından daha uygun bir iklim oluşacağına inanıyoruz. OVP’de 2025 yılı için ortaya konulan 279,6 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Gemileri yüzdürmek zorundayız” diye konuştu.