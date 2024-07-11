Enda Enerji, kapasitesini 500 MW’a çıkarmayı planlıyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Enda Enerji Holding Genel Müdürü Metin Tuncay, bu yıl içerisinde planladıkları halka arzdan gelen gelirler ve özkaynaklarla beraber bu hedef doğrultusunda önümüzdeki 5 yıl içerisinde rüzgâr ve güneş enerjisi alanında kapasitelerini 500 megawattın üzerine çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuran Enda Enerji’nin, net nakit pozisyonu güçlü bir mali yapıya sahip olduğunu belirten Tuncay, “Hedefimiz 2024-2030 dönemi için sadece yenilenebilir enerji alanında olmak üzere, mevzuatın ve bağlantı kapasitelerinin izin verdiği ölçüde, minimum risk ihtiva eden ve finansal olarak sürdürülebilir projelerle, kapasitemizi 500 megawattın üzerine çıkarmak. Bu da bugünkü şartlarda büyüklük anlamında ilk 20 şirket arasında olma hedefi anlamına geliyor. 31 yıllık birikim ve tecrübemiz, 500’ü aşan ortağımız ile kuruluştan itibaren genlerimizde bulunan çok ortaklı yönetim felsefemiz ve kurumsal yapımız ile gelişerek büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

1993 yılında kurulan Enda Enerji’nin enerji sektörünün gelişimi açısından Türkiye’nin yakın dönem geçmişine de tanıklık ettiğini vurgulan Tuncay, “Bu tanıklık bizi Türkiye’nin enerji alanındaki hedeflerine ulaşması için daha da istekli kılıyor. İzmir, Türkiye geneli elektrik tüketiminde İstanbul Avrupa yakasının ardından 2’nci, elektrik üretim kurulu gücünde ise 1’inci sırada bulunuyor. Bu anlamda İzmir’e yayılmış bir marka olarak; enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, iklim ve çevre bilinciyle, yeşil dönüşüme katkı sağlamak ve tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı yeni üretim projeleri geliştirerek etki alanımızı artırmak üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.