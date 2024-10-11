Gebze Ticaret Odası, Bayram Çöreği ile 13. Yörex Yöresel Ürünler Fuarı’nda

EKONOMİ / KOCAELİ

Antalya’da gerçekleştirilen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı bu yıl 13.kez Anadolu lezzetlerine yer veriyor. Birbirinden çeşitli ürünlerin olduğu fuarın açılışını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş gerçekleştirdi.

Yöresel ürünlerinin ulusal ve küresel ölçekte tanınmasını amaçladıklarını belirten Aslantaş, “Gebze’mizin 200 yıllık geleneği ve bölgemizin ilk coğrafi işaretli ürünü olan Gebze Bayram Çöreği'mizi standımızı ziyaret eden Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valimiz Hulusi Şahin, 365 Oda ve Borsa Başkanımız başta olmak üzere fuara katılan büyük bir kitlenin beğenisine sunma fırsatı bulduk. Gebze Bayram Çöreği’mizi önce Türkiye’ye sonra Dünya’ya tanıtmak ve tattırmak istiyoruz. 13 Ekim tarihine kadar açık olan fuara herkesi Gebze Bayram Çöreği’mizi tatmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.