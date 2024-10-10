Gymfit, yeni spor salonlarıyla büyüyecek

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Kurulduğu 2015 yılından bu yana “daha fazla daha kolay spor” sloganı ile faaliyet göstererek ulusal bir spor kulübü zinciri olma başarısına ulaşan Gymfit, toplam 50 bin metrekarelik alanda üyelerine erişebilir fiyat aralığında içerisinde basketbol sahası, squash, sauna, kapalı havuzu ve tamamı ücretsiz grup derslerinin gerçekleştiği grup ders stüdyoları ile geniş ve ferah alanlarda, sınırsız ekipman çeşitliliği ile kaliteli spor için hizmet veriyor. Yeni kulüpler ile büyümesini sürdürmeyi planlayan firma, ilk olarak İzmir'de ardından da Bursa’da yatırımlarını devreye almak için çalışmalara başladı. Firma ayrıca İstanbul’da bulunan mevcut iki şubesine bir yenisini daha ekleyerek buradaki yapılanmasını da genişletecek.



Gymfit’in çözüm ortağı Esjim olarak spor alanındaki tecrübelerini ve teknolojiyi kullanarak kurumsal gelişim süreçlerini daha ileri taşımak amacıyla üst düzey yöneticilerin katıldığı bir toplantı organize ettiklerini belirten Esjim Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ünal, sporun daha kolay ve erişilebilir hale gelmesi için atılması gereken stratejik adımlar konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Hem kurumsal gelişim hem de sporun geleceği üzerine önemli kararlar aldıklarını açıklayan Ünal, Türkiye’ye yakışır spor tesisleri kurmayı ve bu tesislerin yönetiminde dünya standartlarını yakalamayı hedeflediklerini kaydetti. 400 kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Ünal, spor tesisleri kurulumunda iç mimari, ekipman seçimi ve yazılım gibi birçok alanda uzmanlık gerektiren kapsamlı çözümler sunarak sektördeki konumlarını sağlamlaştıracaklarının altını çizdi.

32 ülkeye ihracatla sınırları aşıyor

Esjim’in 15 farklı seride 850'den fazla ürün gamına sahip olduğunu ve üretiminin yüzde 42’sini 32 ülkeye ihraç ettiğini vurgulayan Süleyman Ünal, spor salonlarından otellere, kamu kurumlarından fabrikalara kadar geniş bir müşteri portföyüne hitap ettiklerini aktardı. Yüksek teknolojili üretim tesisleri ile Ar-Ge ve endüstriyel tasarım süreçlerini başarıyla yürüttüklerini belirten Ünal, “Özellikle Ortadoğu pazarı bizim için önemli bir ihracat merkezi. Ayrıca Avrupa ve Afrika kıtalarında da pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekare alanda yer alan üretim tesisinde, kardiyo cihazlarından, izotonik makinelere, ağırlık ekipmanlarından aksesuarlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunduklarını dile getiren Süleyman Ünal, “Yeni seri ve modellerle hem yurt içinde hem de yurt dışında sporcuların ihtiyaçlarına yanıt verecek ürünler sunmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde kardiyo cihazlarında yerli üretime odaklanarak piyasaya yenilikçi çözümler sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.