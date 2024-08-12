Havacılık ve savunma sanayiinde yeni yatırımların çekim merkezi; Eskişehir OSB

ESKİŞEHİR

Son yıllarda Eskişehir OSB’nin yüksek teknoloji yatırımları açısından ciddi bir çekim merkezi haline geldiğini belirten Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli “Ülkemiz son yıllarda savunma sanayi üretiminde ve ihracatında çok ciddi bir atılım ve gelişme içinde. Uzun yıllar alan çalışmaların meyvelerini şimdi ülke olarak toplamaya başladık. Daha önce 1 milyar dolar olan savunma sanayi ihracatımız 2023’de 5,5 milyar dolara ulaştı. Savunma Sanayi Başkanlığımızın Strateji Belgesi kapsamında, 2028 yılında savunma ve havacılık ihracatımızın 11 milyar dolara çıkartılması ve Türkiye’nin sektörde dünyadaki en fazla ihracat yapan ilk 10 ülke arasında yer alması hedeflenmiş durumda. Bu önemli hedeflere ulaşabilmek için çok sayıda yeni firmanın bu sektörlerde kurulmasına ve yeni yatırımlar yapmasına ihtiyaç var. Sektörün kilogram başına ihracat getirisi çok yüksek ve karlılık ileri düzeyde. 2021 yılında savunma sanayiinde kilogram başına gelir 48 dolar iken 2023 yılında bu oran 65 dolara yükselmiş durumda” dedi.

Eskişehir sektörde en çok ihracat yapan üçüncü il konumunda

Bu kapsamda Eskişehir’de üretim yapan çok sayıdaki havacılık ve savunma sanayi firmasının çok önemli katkılar sağladığını vurgulayan Küpeli, aynı zamanda küresel tedarik zincirine de çok büyük katkılar sunduğunu ve ciddi oranda ihracat gerçekleştirdiğini dile getirdi. 2023 yılının ilk 7 aylık döneminde Eskişehir’deki firmaların savunma ve havacılık ürünleri ihracatı 224 milyon dolar iken, bu yılın ilk 7 aylık döneminde yüzde 21 artışla 272 milyon dolara ulaştığını ifade eden Nadir Küpeli, “Eskişehir, Türkiye’de İstanbul ve Ankara’dan sonra bu sektörde en çok ihracat yapan üçüncü büyük ilimizdir. Son 1,5 yıllık dönemde savunma sanayiinde üretim yapmak isteyen yerli firmalarımız yeni yatırım noktası olarak, sektörde çok sayıda firmanın yer alması, büyük bir eko-sistemin bulunması, ana ve yan sanayi ilişkisinin gelişmiş olması ile bu sektörlerde yetişmiş eleman bulmanın daha kolay olması nedeniyle Eskişehir OSB’yi tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.

Bazı yabancı firmaların havacılık sektöründe yapacakları yeni yatırımları Eskişehir’de gerçekleştirmeleri konusunda önemli oranda ilerleme kaydettiklerini aktaran Küpeli, “Buradan bu sektörde yeni yatırımlar yapmak isteyen, bu alanda büyümek ve gelişmek isteyen firmalarımız için en doğru yatırım noktasının Eskişehir OSB olduğunu bir kere daha belirtmek istiyorum. Savunma Sanayi ve havacılık çok ciddi uzmanlık ve birikim isteyen bir iş kolu. O yüzden doğru yatırımı doğru yerde yapmak gerekiyor. Eskişehir OSB olarak bu alanda yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye'ye örnek proje: Teknoköy

ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, merkez kampüste hayata geçirecekleri “Teknoköy” projesinin Türkiye’ye örnek olacağını belirtti.

Merkez kampüste oluşturacakları “Teknoköy” ile networkü canlandırmayı amaçladıklarını ileten Saraç, “Teknoköy projesi, uzaktan çalışma trendinin hızla yükseldiği günümüzde, çalışanların verimli ve inovatif bir ortamda faaliyet göstermelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. Proje kapsamında oluşturulacak 8 adet 80 metrekarelik yapı, modern çalışma alanları ve ortak kullanım alanlarıyla donatılacak. Bu yapılar, özellikle teknoloji tabanlı girişimler ve start-up şirketleri için ideal bir çalışma ortamı sunacak. Sonuç olarak, “Teknoköy” projesi, uzaktan çalışmanın getirdiği esneklik ve verimlilik avantajlarını kullanarak, Türkiye’de teknoloji ve inovasyon ekosistemine önemli katkılar sağlayacak. Proje hem çalışanlar hem de firmalar için yeni ve gelişmiş çalışma ortamları sunarken, Türkiye’nin teknoloji alanındaki uluslararası rekabet gücünü de artırmayı hedefliyor” dedi.