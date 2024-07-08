İMES OSB Bölge Müdürü Kesici: Yol haritamızı paydaşlarımızın fikirleriyle oluşturuyoruz

SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

Organize Sanayi Bölgeleri olarak dönüşümün neresinde olmalıyız? Neler yapabiliriz? sorusuyla düşünmeye başladıklarını ve programlar organize ettiklerini söyleyen İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici, “Buna istinaden öncelikle bize danışmanlık yapması için sürecin organizasyonel kabiliyetini oluşturmamız gerekiyordu. Bu anlamda geçen yıl KalDer ile protokol imzaladık. Türkiye Kalite Derneği (KalDer) uzun yıllardır ülkemize ekonomik model uyguluyor. Bu da kurumsal alt yapıları, organizasyonel dönüşümü sağlayan bir model oluyor. Geldiğimiz noktada Organize Sanayi Bölgemiz’in ‘Amaç, Vizyon ve Strateji’sini oluştururken değerli paydaşlarımızın fikirlerini çok önemsiyoruz. Fikirleri ile İMES OSB’nin yol haritasını oluşturacağız” dedi.

“2018 yılından itibaren arıtmalardan gelen sularımızı geri kazandırıyoruz”

Yeşil OSB Yol Haritası hakkında da bilgi veren Kesici, “Yeşil OSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hazırladığı bir yol haritasıdır. Aslında içerisinde sadece çevre yok, organizasyonel, sürdürülebilirlik, organize sanayi bölgesi mantığının oturması, Avrupa Yeşil Mutabakat’ı kapsamında karbon düzenlemesi, dijitalleşme, firmaların Avrupa’daki firmalarla adaptasyonu gibi önemli başlıkların olduğu bir organizasyonel yapıdan bahsediyoruz. İMES OSB olarak, Yeşil OSB sertifikasyonunu en kısa zamanda alacağız ifadesini kullandı.

İMES OSB içerisinde su geri kazanım tesisi olduğunu belirten Kesici, “2018 yılından itibaren arıtmalardan gelen sularımızı geri kazandırıyoruz. Fiziken mevcut OSB’miz içerisinde sulama göleti oluşturma imkanımız yoktu ama genişleme alanı içerisinde gölet oluşturma imkanımız oldu. Gereken izinlerimizi aldık şu an sulama göletinin projesini hazırlıyoruz. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Bursa’dan bir OSB gelerek su geri kazanım tesisimizi incelemelerde bulundu” dedi.

“İMES ekosistemi yaratmaya çalışıyoruz”

Onur Kesici, “Projeyi çok önemsiyoruz, çünkü döngüsel ekonominin en önemli kaynaklarından biri su. İMES OSB olarak, İMES ekosistemi yaratmaya çalışıyoruz. Sadece elektrik, su, doğal gaz, altyapı sağlayan bir osb değil, firmaların üretimden pazarlamaya tüm süreçlerine destek olan bir organize sanayi bölgesi kurmak istiyoruz” şeklinde konuştu. En büyük problemin beşeri sermaye, insan kaynağı olduğunu belirten Kesici, “Mükemmeliyet Merkezi’mize paydaşlarımız, tedarikçilerimizin gitmesi gerekiyor. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu endüstriyel niteliğe sahip personeli, sanayi gelişimine paralel şekilde yetiştiriyor. Bu kapsamda kuruluşundan itibaren 4 bine yakın nitelikli personel İMES Mükemmeliyet Merkezi’nde istihdam edildi” dedi.

İMES OSB Türkiye’nin en büyük makine kümesi

İMES OSB’nin Türkiye’de bir ilk gerçekleştirdiğini ve 2017’de bir envanter yaptığını söyleyen Kesici, “Bu envanter sayesinde firmalarımızın kapasitelerini, içeride kullandıkları makineleri, personel altyapılarını, sertifikasyonlarını, yazılımlarını, web olma kapasitelerine kadar her şeyin bilgisine sahibiz. Bu envanteri sadece 2017 yılında yapmadık, 2019 ve 2023 yılında da gerçekleştirdik. Envanter raporumuzu da Avrupa İmar ve Kalkınma Vakfı yöneticilerine teslim ettik. Avrupa İmar ve Kalkınma Vakfı’nın açıklayacağı, KOSGEB’le yapılan toplantı sonucu 1.5 milyar Euro’luk bir fonu hedef kitlesi olan 200 firmaya dağıtmak istiyoruz. Bölgemizde makine sektörü çok güçlü. İMES OSB ise halihazırda kurulmuş Türkiye’nin en büyük makine kümesidir. Aynı zamanda makine sektörü Türkiye’de otomotivden sonra en büyük ihracat kümesidir. Yani Türkiye dönüşecekse, gelişecekse makine sektörüne geçecek” diye konuştu.

Kesici, şu ifadeleri kullandı: “Kurulduğu günden itibaren İMES OSB’nin bütün verileri dijital ve fiziki arşivdedir. Çünkü bir kurumun hafızası arşivdir.”

Amaç, vizyon ve stratejik

İMES OSB, ‘Amaç, Vizyon ve Strateji Çalıştayı’ nda konuşma yapan EFQM Eğitmeni ve Danışmanı Dr. Mehmet Çoban, “Amaç ve misyonumuz doğrultusunda, yenilikçi uygulamalarımızla her alanda paydaşlarımızın yanında olarak sürdürülebilir üretim ortamı sağlıyor ve ekosistemimize değer katıyoruz. Yeşil OSB sertifikası sürecinde vizyonumuz, sürdürülebilir bir ekosistem ve teknoloji ile paydaş odaklı gelişmeyi hedefliyoruz. Stratejik amaçlar çerçevesinde, Yeşil OSB olarak sürdürülebilirliği sağlamak, OSB kapasitesini geliştirmek, gelişme ve paydaş odaklı büyümedir” ifadesini kullandı.