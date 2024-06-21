'Kirazda Yunanistan ve İspanya ile rekabet edemedik'

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Kış ve ilkbahar döneminde yaşanan dolu ve soğuk hava nedeniyle kiraz üretim merkezi konumunda olan Afyon, Isparta ve Ege bölgesinde rekoltede geçen yıla göre yüzde 30, İzmir’de ise yüzde 50 düşüş görüldü.

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bu sezon Anadolu’da kiraz rekoltesinde ortalama yüzde 30 düşüş yaşandığını belirtti. Döviz kurlarındaki durum ve maliyetlerin artması nedeniyle Avrupa’da rekabet edemediklerini ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

‘’Kiraz ihracatında Yunanistan ve İspanya düşük fiyat verdi. Türkiye ekonomisindeki döviz kurlarındaki baskılanma ile maliyetlerimiz de oldukça arttı. Bu nedenle Avrupa pazarında Yunanistan ve İspanya kirazı ile rekabet edemedik. Rekabette çok hırpalandık. Şu anda bu iki ülkede hasat sona erdi. Türk kirazı için bir şans yaratılabilir."

"Üzüm rekoltesinde de sorun var"

İlkbahar döneminde dolu afeti yaşanması nedeniyle üzüm rekoltesinde de yüzde-30 arası düşüş yaşandığına dikkat çeken Çavuşoğlu, ‘’Üzümde Avrupa’daki rakibimiz Mısır’da da iklimsel sorun yaşanıyor. Mısır’da aşırı sıcaklar nedeniyle üzüm yanması görüldü. Üzümde hasar olduğu söyleniyor. Bu sezon yaş üzüm ihracatında sıkıntı yaşanmaz. Ama kuru üzüm ihracında düşüş olabilir’’ dedi.

"Kirazda Avrupa pazarına bağımlı kalmamalıyız"

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin de, Isparta’nın kiraz üretim bölgesi olduğunu, iklimsel koşullar yüzünden bu sezon rekoltede geçen yıla göre yüzde 30 düşüş beklendiğini söyledi. Bu sezon bölgede 30 bin ton civarında üretim beklendiğini ifade eden Şahin, Türkiye genelinde de kirazda yüzde 30 düşüş beklendiğini kaydetti.

Türk kirazının Avrupa pazarına bağımlı kalmaması için yeni pazarlar geliştirilmesi gerektiğini anımsatan Hüdai Şahin, Çin pazarında henüz bir gelişme olmadığına dikkat çekti. Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

‘’Yıllardır Türk kirazının Çin ve Uzakdoğu pazarlarına ihracatı için çalışılıyor. Ancak henüz bir gelişme yok. Ama heyet hazırlıkları yapılıyor diye bilgim var. Ticaret Bakanı ve THY Genel Müdür Yardımcısı ile görüştüm. Uçak kargo fiyatlarında indirim istedim. Bu konuyu takip ediyoruz. Uzak doğu uçak kargo fiyatları ortalama 1,5 Dolar. Rekabet gücümüzün artması ve kiraz ihracatında Avrupa’ya bağımlılığımızın azalması için yüzde 30’luk indirim talep ettik.’’