Konya Şeker devler liginde

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) prestijli "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçları açıklandı. Konya Şeker zirveyi emin adımlarla tırmanmayı sürdürürken listede 52'inci sırada yer aldı.

“Bu başarı hepimizin başarısıdır”

Konya Şekerin sürekli büyüyen, gelişen iş hacmiyle, köklü tecrübesiyle, yüksek kaliteli ürünleri ve yenilikçi yaklaşımıyla listeye adını altın harflerle yazdırdığını aktaran PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “45 tesis ve yaklaşık 10 bin çalışanı ile ekonomiye dev katkı sunmaya devam eden Konya Şeker, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2023 listesinde güzel bir sıralamada yer aldı. Listede 52inci sırayla başarısını taçlandıran Konya Şeker, bizleri onurlandırmıştır. Bu başarı çiftçilerimiz ve çalışanlarımızla hepimizin başarısıdır. Bizler Konya Şeker olarak çok büyük bir aileyiz. Türkiye ekonomisine güç katmaya ve katkı sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.