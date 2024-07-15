Kuru meyve ihracatçılarının hedefinde Z kuşağı var

İZMİR / EKONOMİ

Dünya genelinde kuru meyve ve kabuklu meyvelerin en üst istişare platformu olan Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi (International Nut and Dried Fruit Council-INC), Latin Amerika'da Z kuşağının fındık, kuru meyve ve atıştırmalık tercihlerini açıkladı.

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, “INC, Latin Amerika'nın Z kuşağının beslenme tercihleri üzerine, fındık ve kuru meyve tüketimine odaklanan kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Z Kuşağı, bitki bazlı protein, enerji, vitaminler ve lif içeren sağlıklı gıdalara öncelik veriyor. Bu da sektörümüz için büyük bir avantaj. INC’nin araştırması, Z kuşağının fındık ve kuru meyveleri insan sağlığına yüksek faydaları nedeniyle tercih ettiğini ortaya koydu. Kuruyemiş ve kuru meyve tüketiminde Z Kuşağı çok büyük bir potansiyele sahip. Arjantin, Brezilya, Şili ve Meksika'da yapılan araştırmaya göre Z Kuşağında yüzde 99 yer fıstığı, yüzde 97 badem ve yüzde 94 ceviz tüketimi yüksek” dedi.

Z kuşağının en çok tükettiği kuruyemişlerin yer fıstığı, badem ve ceviz olduğunu belirten Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) Türkiye Büyükelçisi Ahmet Bilge Göksan, “Kurutulmuş meyvelerde de kuru üzüm, kurutulmuş kızılcık ve kuru erik önde geliyor. Atıştırmalık kuşağı olarak bilinen Z kuşağının yüzde 96'sı, öğünler arasında atıştırmalıklar tüketiyor. Yoğurt, süt ürünleri ve taze meyveleri tercih ediyorlar” diye konuştu.

Trendleri Z kuşağı belirliyor

Z kuşağının trendleri belirleme gücüne sahip olması sebebiyle önümüzdeki 10 yılın en önemli kuşağı olduğunu aktaran Göksan, “INC, Z kuşağı arasında kabuklu yemiş ve kurutulmuş meyve tüketimiyle sağlıklı beslenmeyi desteklemeyi amaçlıyor. Türkiye olarak dünyadaki tüketim trendlerini tespit etmek için sektörümüze yol gösteren ve genç tüketicilerden oluşan dinamik Z Kuşağının farklı davranışlarını, tercihlerini, kullandıkları kanallarla ilgili firmalarımızı üretim ve pazarlama konusunda daha iyi hale getiren INC’nin araştırmalarını titizlikle takip ediyoruz” dedi.