Maximiles Black The Bodrum Cup başlıyor

Maximiles Black The Bodrum Cup’ta yarış kayıtları 18 Ekim’e kadar devam ediyor. 36 yıldır Bodrum’da devam eden yarışların, bu yılki teması ise "Kazanmaya Yelken Aç" olarak belirlendi.

Bu yıl, hem uzun yıllardır yarışan tecrübeli ekipleri hem de yeni katılımcıları sürpriz bir yarış etabı bekliyor. Bu yıl ilk kez yapılacak bu etapta, tüm tekneler kategorilerden bağımsız olarak birbirlerini geçmek ve adanın çevresini en hızlı şekilde dönen ekip olmak için de yarışacak. Bodrum'un en hızlısının belirleneceği yeni etabın merkezi ise Bodrum Karaada olacak.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal da 36. kez düzenlenecek olan Maximiles Black The Bodrum Cup'ın Bodrum’un tanıtımına ve bölge için yarattığı ekonomiye dikkat çekti. Her yıl ekim ayının üçüncü haftasında, ülkenin farklı sektörlerinden önde gelen firmaların Bodrum’daki yarış için bir araya geldiğini ve ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum’u tanıtmada büyük rolleri olduğunu belirten Uysal, geçtiğimiz yıl yapılan Cumhuriyetin 100. Yılı Anma Yolculuğu’nda Selanik'ten İstanbul Boğazı’na uzanan eşsiz seyri hatırlatarak, bu yıl tüm katılımcıları Bodrum'a beklediklerini söyledi.