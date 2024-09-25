‘Minyatürlerle Yaşar Kemal’in Bütün Kitapları’ sergisi sanatseverlerle buluştu

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BANDIRMA

Nazım Hikmet Ran anısına düzenlenen 21 Eylül tarihinde başlayan 6. Bandırma Kitap Günleri’nin 4’üncü gününde, Dr. Figen Gürsoy’un ‘İnsan Dünyadır’ isimli sergisi ile ‘Minyatürlerle Yaşar Kemal’in Bütün Kitapları’ konulu minyatür sergisi sanatsever ile buluştu.

Bandırma Tunç Başaran Kültür Merkezi’nde 24 Eylül (bugün) gerçekleştirilen sergiye; Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Yaşar Kemal Vakfı Temsilcisi Prof. Dr. Kenan Mortan, bölge sivil toplum kuruluşlarının önderleri ile çok sayıda sanatsever katılım sağladı.

‘Yaşar Kemal’in kitapların her biri mini eser oldu’

Yaşar Kemal’in bütün kitaplarını geleneksel minyatür sanatı yoluyla siz sanatseverlerle buluşturan Dr. Figen Gürsoy; ‘İnsan Dünyadır’ isimli, ‘Minyatürlerle Yaşar Kemal’in Bütün Kitapları’ konulu minyatür sergisinin açılış töreninde Yaşar Kemal’i ve sanatı sevenleri bir araya getirdi.

Sanatı ve minyatürleri hakkında bilgi veren Dr. Figen Gürsoy; “İnsan Dünyadır’ isimli, ‘Minyatürlerle Yaşar Kemal’in Bütün Kitapları’ konulu Minyatür Sergi serimizin 3’üncü durağı Bandırma oldu. İlki yaşadığım şehir İzmir’de gerçekleşti. İkincisi ise Eskişehir’de dün tamamladık. Bugün ise 3’üncü sergimi Bandırma’da açmanın gururunu yaşıyorum. Burada hem usta bir yazar, hem kitap resmi hem de kitap fuarı için yani kitaba dair bütün güzellikler bir araya geldi. Yaşar Kemal, yaşamı boyunca yazdığı 57 kitabın içinde bize; yaşama dair iyi, güzel, doğru ne varsa yaşama dair muhteşem cümleler bıraktı. İnsan, doğa, çocuk, yaprak, toprak, kültür, sanat, umut, onur, barış gibi aklınıza gelen ne varsa bizlere bıraktı. Ben 4 yılda tamamladım bu seriyi. İlk yıl 57 kitabı okuyarak kendime notlar çıkardım. 2’inci yıl bu notlardan çizimlerimi tamamladım. 3 ve 4’üncü yıllarda ise boyadım ve uyguladım. Toplam dört yıl boyunca Yaşar Kemal cümleleri ile beni öylesine besledi ve güçlendirdi ki sizlerden isteğim bu sergiyi ziyaret edenler herhangi bir görselin altındaki etiketten hangi kitaba ait olduğunu tespit edip yeniden okumaları için Kare Kodlar var. Her kitabın ve her çalışmanın hem Türkçe hem de İngilizce olarak hem yazılı hali hem de seslendirmesini bulabilirsiniz” dedi.

Yaşar Kemal Vakfı Temsilcisi Prof. Dr. Kenan Mortan: Yaşar Kemal için buluştuk

“Umut için burada bulunuyoruz. Umut çağıran, ömrü boyunca çağıran ve çağıran bunu 57 eserinde bir anlamda söyleyen güzel insan Yaşar Kemal için buluşuluyor. Bununla kalmıyor ve ötesi var. İlk defa bir sanatçıya nasip olacak ender işlerden biri oluyor. Bu yüzden de Yaşar Kemal Vakfı’nı temsilen buradayım.

Yaşar Kemal Vakfı’nın Başkanı şu an Kadirli’de yapılan bir tiyatro gösterisinde. Nazan Kesal’ın oynadığı oyunda oynuyor. Yani aynı günde Yaşar Kemal ikinci mekanda. İstanbul Şehir Tiyatroları hafta sonuna sahnesini açıyor. Sahnenin tematiği barış, konu Yaşar Kemal ve Ağrı Dağı efsanesiyle başlıyor. Yaşar Kemal’i göklerde, semalarda selamlamayacağız da nerede selamlayacağız…” ifadelerini kullandı.