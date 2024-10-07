Modoya, yerli otonom araçlarla lojistikte verimliliği artırıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Özellikle depolar, dağıtım merkezleri ve üretim tesisleri için insansız teknolojiler geliştiren Modoya, özgün tasarımlar, yaratıcı yaklaşımlar ve güçlü bir ekip ile yüksek teknoloji ürünlerini yerli ve milli bir kimlikle üretiyor.

Geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi yaklaşımla hizmet verdiklerini belirten Modoya A. Ş. Genel Müdürü Hikmet Özcan, özellikle yerli ve milli otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV) geliştirme konusundaki yetkinlikleriyle sektörde fark yarattıklarını söyledi. Stratejilerinin, müşterilerinin değişen gereksinimlerini karşılamak ve geliştirmek üzerine yoğunlaştığını aktaran Özcan, sundukları çözümlerin robotik teknolojiler ve özelleştirilebilir tasarım seçenekleri ile müşterilerinin iş akışına uyum sağladığını söyledi.

İstif makinelerinin otonom dönüşümünü sağlıyor

Dünyanın önde gelen forklift markalarının Türkiye pazarında otonom hale geldiğini belirten Özcan, bu gelişmenin fabrikalardaki iş gücü maliyetlerini üçte bir oranında düşürdüğünü ifade etti. Çeşitli iş akışlarına uygun olarak özelleştirilebilen bu araçların ihtiyaç duyulduğunda manuel kullanım imkanı sunarken, otonom çalışmaya geçmek için yalnızca bir düğmeye basmak yeterli diyen Özcan, geliştirdikleri AGV'ler sayesinde malzeme taşımada insan müdahalesini en aza indiren sistemler ürettiklerini vurgulayarak, “Platform, truck ve junior modelleri ile farklı kapasite ve işlevlere sahip otonom araçlarımız, navigasyon sistemleri kullanarak önceden belirlenmiş yolları takip eder, verimliliği artırır, engellerden kaçınır ve sensörleri sayesinde güvenliği sağlar. Bu araçlar, 100 kg'dan 4 tona kadar taşıma kapasitesine sahiptir” diye konuştu.

Bugüne kadar hem yurt içi hem de yurt dışında 200’e yakın ürünü devreye alarak toplamda 24 farklı ürün çeşidi sunmayı başardıklarını açıklayan Hikmet Özcan, bu süreçte sadece seri üretim odaklı değil, her müşterinin farklı taleplerine yönelik olarak yeni tasarımlar ve çözümler geliştirdiklerini söyledi. Özcan, "Taşımada ne problem varsa çözeriz" diyerek Modoya’nın sektördeki diğer firmalardan bu yaklaşımıyla ayrıştığını vurguladı.

360 derece hareket kabiliyetli araç geliştirdi

Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bir müşterileri için 2,6 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığındaki ambalaj bobinlerini taşımak üzere özel bir araç tasarladıklarını kaydeden Özcan, manuel taşıma yöntemlerinde fabrikanın içinde hareket etme konusunda zorluklar yaşandığını belirterek, "Manuel taşımada birkaç ileri geri hareket yapmak gerekiyordu. Biz bu ihtiyaca yanıt olarak 360 derece hareket edebilen mekanik yapısı ve yazılımları tamamen bize ait olan bir araç geliştirdik. Böylece hem iş gücü hem de verimliliğin artmasına katkı sağladık” dedi.

Ar-Ge çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirterek TÜBİTAK’tan onay alıp prototip aşamasına geçen 2 yeni ürünleri hakkında bilgiler veren Hikmet Özcan, “Stockman adlı projemiz dar alan forklift mantığıyla çalışan ve özellikle 100 kg’ın altındaki yükler için optimize edilmiş bir ürün olarak öne çıkıyor. Bu ürün sayesinde depolarda yer tasarrufu sağlanırken, verimlilik de artıyor. Tekstil sektörüne yönelik geliştirdiğimiz "Texrob" isimli ürün, fabrikalardaki temizlik işlemlerini otonom hale getiriyor. Yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerini entegre eden Texrob, üretim alanındaki tekstil atıklarını tespit ederek bu alanlarda etkin bir temizlik sağlıyor. Yerde bulunan metal, pamuk, iplik gibi her tür atığı vakumlayarak ayrıştırma işlemi gerçekleştiriyor. Bu ayrıştırma, iplik ve pamuk gibi malzemelerin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla geri dönüşüm sürecine dahil ediliyor. Bu projeyle tekstil fabrikalarında kaliteyi artırmayı ve verimliliği yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.