Sakarya'nın eylül ayı ihracatında yüzde 66'lık rekor artış

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Türkiye’nin en çok ihracat yapan 7. ili olan Sakarya’nın 9 aylık kümülatif ihracatı da yüzde 12’lik artışla 4.6 milyar dolara ulaştı. 4.6 milyarlık bu rakam Sakarya’nın tarihinde en yüksek Ocak- Eylül dönemi ihracatı oldu. Sakarya Ağustos ayına oranla ihracatını dolar bazında en çok artıran il olurken; 2023 Eylül ayına kıyasla da en çok artıran ilk 3 il içinde yer aldı.

15 sektör ihracatını artırdı

Eylül ayında Sakarya ihracatında sırasıyla otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri ile iklimlendirme sanayii sektörü başı çekti. 15 sektör ihracatını geçtiğimiz yıla kıyasla artırma başarısı gösterdi.

Kentin ihracatta lokomotif sektörü otomotiv endüstrisi Eylül ayında toplam ihracatın yaklaşık yüzde 89’unu tek başına karşıladı. Sakarya iş dünyası Eylül ayında serbest bölgeler dahil dünyanın 114 noktasına ihracat gerçekleştirdi. İhracatta başı çeken ilk 5 ülke ise sırasıyla; Polonya, İtalya, Fransa, İspanya, ve Almanya olurken 54 ülkeye de geçtiğimiz yıla oranla ihracat arttı veya ilk kez ihracat yapıldı.

2024 Ağustos ayı verilerine göre Sakarya’da ihracatın ithalatı karşılama oranı yılın ilk 8 ayında yüzde 150 olarak gerçekleşti ve 1.4 milyar doları aşkın dış ticaret fazlası verildi.

Başkan Altuğ: İhracatçı ciddi sınav veriyor

İhracat rakamlarını değerlendiren SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi: “Ağustos ayındaki planlı duruş nedeniyle yaşanan düşüşten sonra ciddi bir sıçrama beklediğimiz Eylül ayı bizim için yine rekor ayı oldu. Önemli başarılar elde ettik, Sakarya’nın potansiyelini yansıtan bir ay oldu. Üreticimizle ve ihracatçımızla gurur duyuyoruz. Katma değerli ihracatımızın arttığını ihracat kg değerimizin 1,53 dolara çıkmasıyla görüyoruz. Sakarya’da üretilip ‘MadeIn Türkiye’ damgasıyla bayrağımızı, ülkemizin üretim kalitesini dünyanın her noktasında temsil eden herkese teşekkür ediyorum. Ancak gururlandığımız bu başarıların arkasında ihracatçımızın verdiği ciddi bir sınav var. 15 sektör ihracatını artırırken 11 sektörde düşüşler yaşandı. Kalite ve fiyat dengesi şaşmış durumda. Başka ülkelerin aynı birime sattığı ürünlerde o birim üreticimizin sadece maliyetine denk geliyor. Düşme eğiliminde olan enflasyona rağmen reel piyasada hammadde fiyat artışları ve finansman ihtiyacı üretici ihracatçıyı zorluyor. İhracatçımız önceden kullandığı kredilerde ihracat taahhüdü verdiği için ceza yememek adına zararına ihracat yapmak zorunda kalıyor. Kuzey-Güney komşularımızda devam eden savaşlar, jeopolitik gerilimlerin ekonomik çıktısı, en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği’nin bazı ülkelerinde resesyon beklentileri ve üstüne de kaliteli üretimde kaybettiğimiz rekabetçiliğimiz bizleri geri götürüyor. Son dönemlerde vergi, enflasyon, üretimde pahalılık gibi nedenlerden dolayı sanayici yatırımlar konusunda tedirgin. Ülkemizin kalkınması üretimle mümkündür. Üretim modelimiz kendi kendine yeten ve de fazlasını dünyaya satan bir model olmalıdır. Her alanda üretim yapmalıyız. Katma değerimizi geliştirip dünya için üretmeliyiz. Global anlamda yaşanan olumsuzluklara rağmen her şartta üreten ve dünya ile rekabet eden tüm üreticimize ve ihracatçımıza teşekkür ediyorum.”