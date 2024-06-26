Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi 40 yaşında...

KAYSERİ / EKONOMİ

İş insanı, öğrencilerin gönlünde Küçükçalık Dedesi olarak taht kuran rahmetli Nuh Mehmet Küçükçalık’ın bağışları ile kurulan Anadolu Lisesi, 1984 yılında açıldı.

Kurucusu Nuh Mehmet Küçükçalık’ın da dediği gibi milli değerlerini hazmetmiş, beynelmilel bilim ve tekniği öğrenmiş, kendisine, ailesine, vatanına, milletine ve tüm insanlığa faydalı bir şahsiyet olarak mezun ettiği öğrencileri, Türkiye’nin saygın üniversitelerinde öğrenim hayatlarını devam ettirmiş, yüzlerce doktor, mühendis, avukat, idareci ile ülkesine ve tüm insanlığa hizmet ediyor.

Atatürkçü düşüncenin temeli olarak laik, evrensel değerlere dayalı, demokratik, çağdaş, katılımcı, kaliteli eğitimi hedefleyen Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi, Türkiye’ye ve insanlığa hizmet sunacak bireyler yetiştirmeyi amaç edinen Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’nin 40. yılı buluşması için mezunlar arasında da heyecanlı bir bekleyiş var. Programın geleneksel sucuk-ekmek ziyafeti, müzikle eğlence, bol kahkahalı, bol hasret gidermeli olması ve Küçükçalık’tan yolu geçen herkesin onurla taşıdığı Çalık Ruhu’nun doyasıya yaşanması bekleniyor.