Odunpazarı Belediyesi, Doğan Avcıoğlu Ödülleri’nin üçüncüsünü düzenliyor

ESKİŞEHİR

Gazeteci, Yazar Doğan Avcıoğlu’nun ‘ismini yaşatmak’ ve ‘yarınlara taşımak’ için sosyal bilimler alanında gerçekleştirilen ödüle katılmak isteyenler, 30 Ağustos 2024 Cuma gününe kadar başvuru yapabilecek.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi, geleneksel hale gelen “Doğan Avcıoğlu Ödülleri”nin üçüncüsünü düzenlemeye hazırlanıyor. Doğan Avcıoğlu’nun adını, eserlerini ve dünya görüşünü yaşatmak; yarına taşımak, genç nesillerle tanıştırmak amacıyla düzenlenen ödülün seçici kurulunda Altan Öymen, Barış Zeren, Behlül Özkan, Cangül Örnek, Deniz Hakyemez, Elif Akkaya, Gamze Yücesan Özdemir, Merdan Yanardağ, Okan İrtem, Orhan Gökdemir, Özge İzdeş Terkoğlu, Tolga Gürakar ve Uluç Gürkan yer alıyor.

Sosyal bilimler alanında 3 esere ödül verilecek!

Yarışmaya katılacak dosya sahipleri, eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile 30 Ağustos 2024 mesai bitimine (17.00) kadar Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Atlas Çıkmazı Sok. No: 7, 34672 Üsküdar-İstanbul’da bulunan Tekin Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti’ne teslim edebilecek. Sosyal bilimler alanında 3 esere ödül verilirken, ödüle değer görülen 3 eserin yazarına “Ödül Belgesi”, “Ödül Plaketi” ile 7 bin TL para ödülü verilecek. Ödüle değer görülen eserlerin sahibi (daha önce yayımlanmamış ise) kitap olarak yayınlatmak istediği takdirde, Tekin Yayınevi destek olacak.

Onur ödülü Korkut Boratav’a verilmişti

İkincisi geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Doğan Avcıoğlu Ödüllerinin; onur ödülüne Korkut Boratav layık görülürken, birinci eser Fatma Eda Çelik’in “Kişisel İktidardan Millet Meclisine Saltanattan Cumhuriyet’e, ikinci eser ise Nevzat Evrim Önal’ın “İnsan Bencil mi?” seçilmişti.