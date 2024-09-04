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Osman Baş son yolculuğuna uğurlandı

Ekonomi Gazetesi Eskişehir Bölge Temsilcisi Gazeteci Ali Baş’ın babası Osman Baş, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığına yenilerek hayata gözlerini yumdu. Gençlik ve Spor il Müdürlüğü’nden emekli olan Osman Baş, 3 Ağustos 2024 Salı günü son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazına müteakip Emek Mahallesi Hz. İbrahim Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, merhum Baş, Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Haber Merkezi
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Osman Baş son yolculuğuna uğurlandı
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ESKİŞEHİR

Eskişehir'in duayen gazetecilerinden Ali Baş'ın bu acı kaybı, basın camiasında derin üzüntü yarattı. Merhum Osman Baş'a son görevlerini yerine getirmek için düzenlenen cenaze törenine, siyaset, bürokrasi ve basın dünyasından çok sayıda isim katıldı.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, önceki dönem AK Parti Meclis Üyesi Murat Özcan, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz,  BBP MDK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna, ESTRAM Genel Müdürü Hakan Bayındır,  gibi isimlerle birlikte çok sayıda basın mensubu ve Baş ailesinin yakınları katıldı. Ekonomi Gazetesi Temsilciler Koordinatörü Ömer Faruk Çiftçi de cenazeye gelerek Baş ailesine başsağlığı diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, eski başkan Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, AK Parti MKYK üyesi Ali Demirel,  AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, İYİ Parti GİK ÜYESİ Melih Aydın, önceki dönem AK Parti Milletvekili Harun Karacan ve önceki dönem CHP Milletvekili Gaye Usluer de aileye taziyede bulundu.

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