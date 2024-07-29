Sanayiciden vergi kaçağına karşı örnek uygulama: Getir fişi, al primi

ADANA / EKONOMİ

Aslen Elazığlı olan 58 yaşındaki işadamı Feti Çevik, belgeye dayanmayan alışverişlerde devletin ciddi gelir kaybına uğradığını belirterek, “Son dönemlerde devletimiz vergi kayıp ve kaçaklarına karşı kapsamlı bir mücadele başlattı.

Bunları televizyonlardaki kamu spotlarında da izliyoruz. Bu kapsamda ülkesini seven bir iş insanı olarak ne yapabileceğimi düşünürken, çalışanlarımı alışverişleri karşılığında fiş ve fatura almaya teşvik edip hem devletimizin mücadelesine hem de çalışanlarımın bütçesine katkı sunmak istedim” dedi. Yeni uygulamayı tüm çalışanlarına açıklayarak her ay, o aya ait fiş ya da faturalarını getirmeleri halinde yüzde 5 prim vereceğini duyuran Çevik, “Bu ülke hepimizin. Daha gelişmiş, ekonomisi daha güçlü bir ülkede yaşamak istiyor ve gelecek nesillerimizi düşünüyorsak alışverişlerimizi belgelemek zorundayız” diye konuştu. Çevik, şöyle devam etti:

“Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadelede devletimizi yalnız bırakmayalım. Ülkesini seven her vatandaşımız alışverişi karşılığında alacağı fişten herhangi bir maddi getiri sağlamıyor olsa da almalı. 'Nasılsa bir işime yaramıyor' düşüncesi vatan sevgisiyle bağdaşmaz. Düşünün ki herkes böyle yaklaşırsa toplanmayan fişlerin KDV'si ve gelir vergileri devlet hazinesine yansımayacak. Öyleyse devletten nasıl hizmet üretmesini bekleyeceğiz? Benim anlayışıma göre, alışverişleri belgelemek önemli bir vatandaşlık görevidir."

Bir çalışana yaklaşık 2 bin lira ek gelir

Başlattıkları uygulamadan çalışanlarının da mutlu olduğunu kaydeden Çevik, “Bu uygulamayı üç amaçla başlattım. Birincisi devletimizin mücadelesine katkı sunmak, ikincisi çalışanlarımın bütçesine destek olmaktır. Üçüncü amacım ise bu uygulamanın model olması ve toplumda bir farkındalık oluşturmaktır. Tesislerimizde 60 çalışanımız var. Kaba bir hesap yapacak olursak 30 bin TL maaş, 10 bin TL mesai alan bir işçimiz bu miktarda getirdiği fatura karşılığında 2.000 TL kazanmış olacak. Bunu 60 çalışanla çarptığımızda en az 120 bin TL gibi bir ek maliyetimiz oluşacak. Ama bunun fazlasını da seve seve ödemeye hazırız. Yeter ki vergi bilincimiz gelişsin, ülkemiz kazansın."

Çevik, her ay düzenli olarak toplanacak fiş ve faturaların muhasebe birimlerince tek tek incelenip gerçekliğinin kontrol edileceğini, gerekirse 5 yıl arşivde saklanacağını, prim ödemesinin fiş ve fatura ibrazının ardından personelin hesabına aktarılacağını sözlerine ekledi.