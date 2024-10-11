Sigorta prim üretimi yüzde 75,1 arttı

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Sigorta İstihsalcileri İhtisas Dernegi Kurucu Başkanı ve Nationel Sigorta Arc.& Danışmanlık A.Ş Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kılavuz, ülke sigorta sektörünün hem uluslararası gelişmelere bağımlılığı hem Türkiye’nin ekonomik gelişiminden etkilendiğini söyledi.

Son 20 yıldır sigorta sektörünün GSMH’da payının yüzde 1,2-1,5 seviyelerinde olduğunu belirten Kılavuz, şunları kaydetti:

‘’Ülke ekonomimizin dünya üzerinde ilk 18 ekonomide yer almasına rağmen, ne yazık ki sigorta sektörümüz 36. sırada yer alıyor. Kişi başına düşen sigorta primi dünya ortalaması 528 Dolar iken ülkemizde halen 197 USD seviyesinde bulunuyor. Şüphesiz bu sürecin artık kırılmasının bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz.’’

Sigorta prim üretimi

Üye şirketlerden derlenen verilere göre, 2024 yılı Ağustos sonu itibariyle Türkiye’de toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,1 artış ile 505 milyar 308 milyon 784 bin 536 TL olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Kılavuz, aynı dönemde toplam prim üretiminin de yüzde 74 arttığına dikkat çekti. Kılavuz, şöyle devam etti:

‘’Hayat prim üretimi geçen yılın Ağustos ayı dönemine yüzde 75,3 arttı. Büyüme rakamlarına bakıldığında TUİK verileri ile enflasyon artış oranı yüzde 61,74, ENAG'a göre enflasyon yüzde 90,35. Böyle bakacak olursak ilk cümle enflasyon artışı oranında sigorta bedelleri artmış olup bu artış sigorta sektörü büyüme oranını sağlamıştır. Enflasyondan arındırılmış olarak bakacak olursak bu artış yok demektir. Bununla birlikte ülkemizde seyreden yüksek faiz ve kurlarda çapalı kur politikası sonucu sigorta şirketlerinin finansal gelirlerindeki artış tamamen faiz gelirinden oluşmakla birlikte faaliyet geliri açısından durum hiç de iç açıcı değil.’’

Neler yapılmalı?

Sektörün Acil Kodu ile yapması gereken eylem planları olduğuna dikkat çeken Ayhan Kılavuz, şunları kaydetti:

‘’Öncelikle Türk Sigorta sektörünün bankacılık da olduğu gibi bağımsız çatı kanununa ihtiyacı olduğu sektörün tüm oyuncuları tarafından kabul görüyor. Bizde önceliğin mevzuat ve kanun düzenlemesi olduğunu güçlü bir şekilde söylüyoruz.

Sigorta sektöründe adil rekabetin fevkalade öncelikle sağlanması gereklilik değil zorunluluktur. Aksi halde tüm sektör zararlı çıkacaktır. Çatı kanun içerisinde sektörün vazgeçilmez en mühim dağıtım kanalı sigorta acentelerin özellikle özlük hakları, portföy mülkiyet hakları, mesleki etik, mesleğin bir ihtisas mesleği olduğu vurgusu yapılmalı.’’

Sektöre giriş ve çıkış disiplinin sağlanması ve sıkı bir şekilde denetlenmesi, düzenlenmesi, gerekliliği güncellenme, eğitim vb. gibi sorun olabilecek konuların mutlaka ele alınması gerektiğini vurgulayan Kılavuz, şunları kaydetti:

‘’Sigortalıların da ekosistemde hak ve menfaatlerinin sürdürülebilir olabilmesi için; Sistem içinde zararlı olanları, sistemden beslenenleri, cezalandırırken, Sistem içinde sektörün gelişmesinde faydalı değerleri, kurumları, kişileri de sakınmak zorunda. Bu da yine çatı kanun konusudur.’’

Türk sigorta sektörü 13 milyar doları geçti

Türkiye’de 130 bin sigorta sektörü çalışanı, 28 bin adet iş yeri vergi levhası ile sermayedar, girişimci ile Türk Sigorta sektörünün 11 milyar Dolar büyüklükten bu yıl itibariyle 13 milyar Doları geçilebileceğini belirten Kılavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Bu rakam ile sektörümüz son 20 yıldır devam eden 11 milyar çizgisini de geçmiş olacak cam tavan kırılacaktır. Lakin bilmemiz görmemiz gerek ki bunu biz yapmadık. Ama yapabiliriz, yapmalıyız. Bu ülkemize borcumuzdur. GSMH’da payımız yüzde 4-5 bandında olmalıdır. Enflasyona sırtını dayayan sıcak para sigortacılığının dışına çıkmamız kaçınılmaz zorunda olduğumuz hakikatimizdir. Bu bizim cumhuriyetimize ülkemize borcumuzdur. Artık heybede yük olmak zamanı tükenmiştir’’

Türk Sigorta sektörünün ülke ekonomisi, bireyler ve kurumlar için fevkalade kritik bir sektör olduğunun farkında olduklarını anlatan Kılavuz, ‘’Kapladığınız alan yokluğumuzda varlığımızdan da büyük. Bu kıymetli sektörün tüm bileşenlerini, insanlarını çatı kanun hazırlıklarında yapmamız gereken Türkiye Sigorta Sektörü Şurasını toplamaktır’’ dedi.