Taş Tepeler Projesiyle Şanlıurfa turizminde yeni bir sayfa açılıyor

Mehmet Nabi Batuk / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da 10 farklı alanda kazı çalışmaları devam eden Taş Tepeler Projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ve Türk Hava Yolları’nın ana sponsorluğunda devam ediyor. Kentin kültür ve spiritüel turizm potansiyeline katkı sağlayacak proje ile Şanlıurfa’nın uluslararası tanıtımına da önemli ivme kazandırılacak. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, projede Kültür ve Turizm Baknalığı’nın Şanlıurfa’ya özel destekler sunduğunu ifade etti.

Projede MÖ 10. bin yıl ile 7. bin yıl arasında yaşanan Neolitik Çağ’a yönelik kalıntıların incelendiğini belirten Hasan Şıldak, “Projemiz kapsamında tarih öncesi toplumların yerleşik yaşama geçiş süreci ayrıntılı olarak değerlendirilmesi mümkün olacak. Arkeolojik alanların korunması, konservasyonu ve topluma aktarılmasını sağlayacak kültürel miras projelerini de hassasiyetle sürdürüyoruz. Göbeklitepe, Karahantepe, Gürcütepe, Sefertepe, Sayburç ve Çakmaktepe bölgesini kapsayan projede kazılar devam ediyor. Proje; Fırat ve Dicle nehirlerinin havzasında birbirine benzer toplulukların olduğunu ve günümüze kadar gelen aşamalarını anlatıyor. Tüm bu tarihsel birikim Taş Tepeler Projesi ile farklı bir boyut kazanıyor” dedi.

Kazılar için bakanlıktan 40 milyon TL bütçe

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu yıl içindeki kazı çalışmaları için Şanlıurfa’ya 40 Milyon TL tutarında bütçe ayırdığını ve bütçe kapsamında kazı çalışmalarının büyük hız kazandığını ifade eden Vali Şıldak ayrıca Bakanlık tarafından sağlanacak ödeneklerle Göbeklitepe ve Karahantepe’ye üstyapı tesislerinin kazandırılacağını söyledi. Vali Şıldak, “Taş Tepeler Projesi ile ilimiz için yeni bir algı, yeni bir yön, bir rota ortaya çıktı. Turizm ve kültür değerlerimizin güçlenmesine vesile olacak gelişmelerin her gün yeni keşiflerle ortaya çıkarılmasında bir yönetici olarak büyük mutluluk duyuyorum. Türk Hava Yolları’nın da projemizin ana sponsoru olması da çok önemli. Taş Tepeler Projesi’ne ana sponsor olarak projenin yanı sıra zengin kültürel dokusu, insanlık tarihinin başlangıç noktası, eşsiz lezzetlerle dolu mutfağı ve bütün güzellikleriyle Şanlıurfa’nın tanıtımına destek sunan Türk Hava Yolları’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Dünya Neolitik Kongresi 4-8 Kasım tarihlerinde yapılacak

Arkeoloji alanında Şanlıurfa için bir önemli gelişmenin daha bilgisini paylaşan Hasan Şıldak, Dünya Neolitik Kongresi’nin 4-8 Kasım tarihleri arasında Şanlıurfa’da gerçekleştirileceğini söyledi. Kongrede birçok ülkeden akademisyen ve uzmanın Şanlıurfa’da bir araya geleceğini belirten Vali Şıldak, şöyle devam etti: “Bu buluşma ile birlikte yine neolitik sözcüğünün gerçek değeri Şanlıurfa’da ortaya çıkacak. Böylesine bir buluşmanın dünyada ilk kez olacak olması ilimiz adına mutluluk verici. 4-8 Kasım tarihleri arasında ilimizdeki tüm arkeolojik çalışmalara ivme kazandıracak bu girişim, Valiliğimiz ile birlikte Kalkınma Ajansımızın ve iki güzide üniversitemiz destekleriyle ilimizde yapılacak. Şanlıurfa adına gurur duyacağımız bir buluşma olacak. Bizler de bu organizasyona katkı sunmak için heyecanlanıyoruz.”