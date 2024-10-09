GAGİAD Kültür Sanat Festivali 2024 için geri sayım başladı

GAZİANTEP

Kültür ve sanatın zengin dünyasını kent halkıyla buluşturmak üzere hayata geçirilen festival, Ekim ayı boyunca, çağdaş sanat sergilerinden klasik müzik konserlerine, sanatçı söyleşilerinden sergi turlarına ve atölyelere, müziğin ve görselliğin buluştuğu video mapping’e kadar bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak. Tarihi Pürsefa Hanı’nda ziyarete açılacak olan “Bir Kelebek Ömrüdür Yaşamak! Mitler, Düşler, Masallar, Anlatı ve Anılar” sergisi ise 26 Ekim’e kadar izlenebilecek.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen GAGİAD Kültür Sanat Festivali 2024, birçok farklı disiplini bir araya getiren çağdaş sanat sergisi, Zeugma Müzesi’nde gerçekleşecek olan resim çalıştayı ve klasik müziğin başarılı yorumcularını sanatseverlerle buluşturacak.

Bulunduğu konum itibariyle Gaziantep şehri, ilk uygarlıkların hüküm sürdüğü Mezopotamya ve Akdeniz arasında olması ve doğu ile batıyı birleştiren yolların kavşağında konumlanmasıyla tarih öncesi çağlardan bu yana insan topluluklarına yerleşme sahası olmuştur.

Gaziantep’in kültürel mozaiğindeki mitler, düşler ve masallar, anılar ve anlatılar, GAGİAD Kültür Sanat Festivali 2024 ile birlikte kendi zamanlarından, mekanlarından günümüze taşınıyor.

31 yıl önce, 44 kurucu üye tarafından “GELECEĞE GÜVENLE, OMUZ OMUZA YÜRÜYORUZ” prensibiyle atılan tohumla yeşeren GAGİAD, bugün 354 üyesiyle, çeyrek asırlık bir çınara dönüştü!

GAGİAD’ın en önemli hedeflerinden biri şehrin her alanda gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda, düzenlenen festival, sanatın farklı disiplinlerine kucak açan ve sürdürülebilir bir yapı haline gelmiştir. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan KONUKOĞLU’nun sözleri, GAGİAD’ın kente olan derin ve içten sorumluluğunun altını önemle çizmektedir; “Bizler Gaziantep’in, bir sanat şehri olarak anılmasını içtenlikle arzu ediyoruz. Gagiad olarak, iş dünyasını odağımıza alsak da sanatın birleştirici, iyileştirici ve geliştirici gücüne derinden inanıyoruz. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı bu güzel topraklarda sanatın varlığını sürdürmesi ve üretilmesine katkı sağlamaya her zaman devam edeceğiz.”

Türkiye’nin seçkin sanatçılarının eserleri Pürsefa Han’da sergileniyor

GAGİAD Sanat Danışmanı Dilek Karaaziz Şener’in küratörlüğünü, proje koordinatörlüğünü ise Ankara Platform A Sanat Galerisi’nin üstlendiği “Bir Kelebek Ömrüdür Yaşamak! Mitler, Düşler, Masallar, Anlatı ve Anılar” sergisi, şehrin çok kültürlü gücünü, tarihsel belleğini, tarihçesini, kentsel dokusunun renk, koku, ses olarak birleştiriciliğini sanatın diller üstü gücüyle birleştiriyor. Farklı disiplinlerden 62 sanatçının 170 eserinden oluşan sergi, öykülerin, anıların, Pürsefa Hanı’nın duvarlarına fısıldanan gizlerin/sırların tıpkı bir sandığın kapağını aralar gibi yeni bir öyküye, geleceğe dair aktarılacak belleğin, mitlerin, masalların, anlatıların birleşimi bir sürece doğru sanatseverleri davet etmektedir.

Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları adlı şiirinde de söylediği gibi, hayat çizgileriyle dolu han duvarları, gönlümüzü sızlatan, kentin dokusunun tarihsel sürecine tanıklık eden, yaşama, yaşantılara, anılara dair hikâyeleriyle, sanatçılarımızın eserleriyle gizil bir iletişime geçiyor. İşte bu noktada sergi, dünden bugüne han duvarlarının derin duvar çatlaklarına sızarak sanatçılarımızın anlatılarıyla, hayatın sırlarını paylaşmaya sanatseverleri davet ediyor.

Pürsefa Han’ın duvarlarına gizlenen “hayat ve yaşantılar” sergiyle birlikte yeniden günümüze, güncel dünyamızın odağına yerleşiyor. Mekânlar, özellikle de hanlar eski yaşanmışlıkları, yaşantıları, insanların değdiği duvarlarında, odalarında birçok anıyı gizler. 400 yıllık tarihiyle Pürsefa Han, acaba kimlerin uğrak yeri, hangi hikâyelerin başlangıcı, bitişi ve sonrasında da zaman aktıkça değişen kentin sosyal yapısında nasıl bir yere sahip oldu? Sorunun yanıtı serginn sanatçılarının eserlerindeki anlatılarda gizli!

Gaziantep Mevlevihanesi’nin karşısında yer alan Pürsefa Hanın kapısındaki kitabede inşa tarihi olarak 1887 yılı yazıyor. Ancak han kaynaklara göre, bu tarihten önce iki defa yangın geçirmiş ve büyük bir tahribat meydana gelmiştir. Tarih boyunca, konaklama ve sabun imalathanesi gibi çeşitli amaçlar için kullanılan han, 2008 yılında restore edilerek yeniden Gaziantep'e kazandırılmış. Burada serginin ana temasını belirlerken hem tarihsel süreci hem de günümüzde çarşının dokusuna, seslerine ve kentin değişen atmosferine yeni yaşanmışlıkları kattığını ve ileride de yeni projelerle katmakta olacağını görüyoruz.

Son sözü mekânlar için de insanlar için de “hayat” söyler. Nitekim “Bir Kelebek Ömrüdür Yaşamak! Mitler, Düşler, Masallar, Anlatı ve Anılar” aslında hepimiz için geçerlidir. Kısacık yaşama izler bırakmak, geçmişin izlerinin peşinden giderek bugünü yapılandırmak ve sonrasında da yeniden geleceğe dair izler bırakma. İster yaşamda yaşama katılan hayatlarımızın hikâyeleriyle isterse de nesilden nesile sürdürülen kültürel değerlerin aktarımıyla; hayat son sözü söyleyene kadar hepimiz aynı hayat dolabında kendi düşlerimizin peşinden gitmekteyiz.

Sanatçıların eserleri, “mitler, düşler, masallar, anlatı ve anılar” belki yaşadığımız, belki de yaşamadığımız fakat bir şekilde hayatlarımızda maruz kalmış olabileceğimiz hikâyeleri, gerçekleri bizlere duyumsatacaktır.

Sergide, Ahmet Yiğider, Ahu Akkan, Ali Teoman Germaner (Aloş), Asiye Sarıoğlu, Aslı Işıksal, Aykut Öz, Bala Kavlakoğlu, Bekir Kıraç, Bilal Hakan Karakaya, Cemalettin Yıldız, Civan Atik, Delfin Demirgüreş, Duygu Aydoğan, Eda Taşlı, Elif Aydoğdu Ağatekin, Erdal Duman, Esin Aykanat Avcı, Esma Burcu Havasi, Esra Koruç, Evrim Kılıç, Ezgi Bıçakçı, Gamze Şiriner, Gökhan Okur, Gül Derman, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Habip Aydoğdu, Hanefi Yeter, Harun Antakyalı, Hasan Doğan Yılmaz, Hayri Esmer, Hilal Küçük, Hüseyin Arıcı, Işıl Tüfekçi Ardıç, İrem Sezer, Malik Bulut, Melis Aydoğmuş, Metin Kalkızoğlu, Metin Kılıç, Mevlüt Akar, Mustafa Ağatekin, Mustafa Horasan, Nihat Kemankaşlı, Nuri Abaç, Okan Ercan, Orhan Taylan, Osman Dinç, Ramazan Can, Raşit Altun, Ruken Aslan, Samed Arda Selim, Selçuk Yılmaz, Sera Uzel, Serdar Leblebici, Serpil Yeter, Süleyman Saim Tekcan, Şeniz Aksoy, Tansu Kırcı, Temür Köran, Tuba Merdeşe, Yalçın Gökçebağ, Zeynep Karabacak ve Zeynep Munzur’un yapıtları yer alıyor.

Zeugma Mozaik Müzesi’nde sanatçı atölyeleri

Dünyanın en büyük mozaik müzesine sahip olan Gaziantep’in sembolü olarak hepimizin aklına gelen “Çingene Kız” mozaiğinin de sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi’nde, beş sanatçının katılımıyla 15-24 Ekim 2024 tarihleri arasında müze ziyaretçilerinin, özellikle çocukların ve gençlerin katılımına açık olan, sanatçılarımızın üretim pratiğinin izlenebileceği sanatçı aölyeleri düzenlenecek. Bir açık atölye mekânına dönüştürülen müze süreli sergi salonunda, sanatseverlerle üretim pratiklerini deneyimleyecek olan sanatçılarımız, atölye bitiminde düzenleyecekleri söyleşi ile de müze ziyaretçileriyle birlikte olacak.

“Zeugma Mozaik Müzesi Sanatçı Atölyesi”, sanatçılarımız, Asiye Sarıoğlu, Aslı Işıksal, Civan Atik, Samed Arda Selim ve Zeynep Munzur’un katılımıyla gerçekleşecek.

Şehrinden klasik müzik tınıları yükselecek

GAGİAD Kültür Sanat Festivali, klasik müzik konserleriyle sanatseverleri büyülü bir yolculuğa çıkaracak. “Çukurova Symphonic Project ve Faik Mansuroğlu” ile 14 Ekim 2024 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi’nde açılış konseri düzenlenecek. 17 Ekim 2024 tarihinde ise klasik müzik tınıları Okan Ercan tarafından hazırlanan video mapping gösterisinin görsel şöleni ile birleşecek. Efe’s Quartet’in konseri için özel olarak tasarlanan video mapping gösterisi, Ömer Ersoy Kültür Merkezi’nin tarihi mekânıyla hem izleyenlere hem de dinleyenlere renkli, coşkulu ve heyecanlı bir deneyim yaşatacak. Müziğin tınılarıyla sanatın görsel dili tarihi mekânın dokusunda ayrı bir anıya, anlatıya ve öyküye dönüşecek.

12-26 Ekim 2024 tarihleri arasında SANKO Holding ve CINCINNATI Roastery ana sponsorluğunda; Turna, ANCIENT GREENS ve UNDER ARMOUR eş sponsorluğunda, Türkiye İş Bankası ve Tüfekçi Makine proje destekçiliğinde gerçekleşecek olan GAGİAD Kültür Sanat Festivali 2024, Gazianteplileri yani kentin sakinlerini ve şehri ziyaret eden sanatseverleri, Pürsefa Han’daki “Bir Kelebek Ömrüdür Yaşamak! Mitler, Düşler, Masallar, Anlatı ve Anılar” sergisi, konserler, Zeugma Mozaik Müzesi sanatçı atölyeleri ve sanatçı söyleşilerinin yer aldığı zengin bir programla buluşturacak.