Maritaş, rejeneratif pamuk üretimini bu yıl da sürdürüyor

ALİ ESKALEN / KAHRAMANMARAŞ

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Denim sektöründe 2013 yılından bu yana hayata geçirdiği sürdürülebilir üretim yatırımları, ürün ve iş modelleri ile dikkatleri çeken Maritaş Denim, rejeneratif pamuk üretimini bu yıl da sürdürüyor. Global denim markalarının en önemli çözüm ortaklarından biri olan firma, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde rejeneratif tarım tekniklerini uygulayarak 2’nci kez pamuk üretimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 500 dönüm alanda ekilen rejeneratif pamuklar ekim ayının sonuna doğru hasat edilerek denim kumaşına dönüştürülecek. Maritaş Denim Genel Müdürü Fatih Kesim, yenileyici tarım uygulamalarını benimseyerek bölge topraklarında devrim niteliğinde önemli uygulamalar yaptıklarını söyledi. Pamuk ekiminden önce mercimek ekimi yaptıklarını ve bitkinin köklerinde biriktirdiği azot sebebiyle pamuk üretiminde gübre kullanımını ciddi oranda azalttıklarını kaydeden Fatih Kesim, “Rejeneratif pamuk üretimimizin ilk etabını, geçtiğimiz yıl Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği iş birliğinde, 500 dekarlık üretim alanında başarı ile gerçekleştirmiştik. Aynı projeyi ikinci kez gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Projemiz ile gelecekteki üretim süreçlerine ışık tutarak, yakın tedariği merkeze koyarak sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyoruz. Projemizin en önemli ulusal hedefi ise GAP Bölgesi'nde pamuk lifi üretiminde yenileyici tarım uygulamaları alanında farkındalık yaratmak. Ayrıca projemiz, rejeneratif pamuk elyafı üretimi ve tekstil sanayinde kullanımı konusunda ülkemizdeki TÜBİTAK destekli ilk üniversite-sanayi işbirliği olma özelliğini taşıyor” dedi.

Entegre üretim ile tüm üretim sürecini kendi bünyesinde gerçekleştiriyor

Rejeneratif pamuk projelerinin başlangıcında, bölgedeki çiftçilere yönelik Control Union işbirliğinde eğitimler verdiklerini ifade eden Fatih Kesim, sanayi alanında da sürdürülebilir üretim alanında önemli yatırımlar yaptıklarını aktardı. Kesim, “Projemiz Harran bölgesindeki elyaf üretimi başta olmak üzere rejeneratif ve konvansiyonel pamuk numunelerinin Maritaş Denim bünyesinde tüm üretim aşamalarının araştırılmasını ve akademiye kaynak sağlamayı kapsıyor. Sektörüne yeni ve farklı bir bakış açısıyla yaklaşan, sürdürülebilir ürün ve iş modellerini ilke edinmiş bir firma olarak bugün 500'ü aşkın çalışanıyla global markalara ihracat yapan, denim kumaş üretiminin iplikten dokumaya kadar tüm aşamalarını gerçekleştirebilen entegre bir tesis olarak hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Üniversite sanayi işbirliğiyle gücüne güç katıyor

Ar-Ge merkezlerinde %85’i lisans ve lisans üstü programlarda eğitim alan toplam 49 personel istihdam ettiklerine dikkat çeken Fatih Kesim, şöyle devam etti: “2018 yılında lisansını aldığımız Ar-Ge Merkezimiz ile dünyanın önde gelen hazır giyim markalarına fikir ve yenilik sunup, denim kumaşlar tedarik ediyoruz. Hammadde, makine ve üretim süreçlerini içerisinde barındıran Ar-Ge departmanımız, en yeni trendleri ve müşteri davranışlarını yansıtan yeni ürün ve koleksiyonlarımızın temelini oluşturuyor. Bu yetkin ekiple tamamladığımız TÜBİTAK ve Özkaynak projelerimizi nihai ürünlere dönüştürüp patent ve marka tescil çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca üniversite ve sanayi iş birliği projeleri kapsamında İTÜ, Uludağ, Akdeniz, Erciyes, Harran, Gaziantep ve Kahramanmaraş Sütçü İmam gibi bir çok üniversiteden değerli akademisyenlerle görüşmeler yapıp proje ve analiz çalışmalarında birlikte yol alıyoruz. Verimlilik, kalite, inovasyon, çevre ve firmamızın sürdürülebilirlik konularını içeren proje çalışmalarımızı sürekli güncel tutuyoruz. TÜBİTAK Yeşil dönüşüm projelerinde geniş bir konsorsiyumla partner olarak yer alıyoruz. 2024 Eylül ayı içerisinde Akdeniz Üniversitesi ile işbirliğimiz olan TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandığımız yeni projemizi en kısa süre içinde duyuracağız. 2024 yılı itibariyle ulusal ve uluslararası 5’i tescilli 14 patent ve 11 adet tescillenmiş marka başvurusu gerçekleştirdik. Ayrıca yine merkezimizde geliştirdiğimiz faydalı model çalışması da tescillendi. Şirket olarak Ar-Ge alanındaki çalışmalarımıza yatırım yapmayı misyon edinerek Turkish Time’ın Ar-Ge araştırması kapsamında 2023 yılında 1312 Ar-Ge merkezi arasında sıralamamızı 372’ye taşıdık. Ar-Ge harcamamızın ciroya oranı ile Kahramanmaraş’taki Ar-Ge merkezlerinde ilk sırada yer alıyoruz”