Temizkan: Çiftçilerimiz bu yıl su problemi yaşamayacak

Takip Et

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Yaklaşık 210 bin dönüm tarım arazisinde ekim yapan 5 bin çiftçiye hizmet verdiklerini belirten Kahramanmaraş Sulama Birliği Başkanı Yusuf Temizkan, çiftçilerin ekinlerini sorunsuz bir şekilde sulamalarını sağlamak adına gerekenin yapıldığını söyledi.

Küresel ısınmanın su kaynaklarında azalmaya neden olduğunu, bunun da tarımı olumsuz etkilediğini kaydeden Temizkan, bu yıl yağmur yağışları nedeniyle su sorunu yaşanmayacağını ifade ederek “Bu yıl kar yağışının az olmasına rağmen, yağmur yağışları sayesinde Kartalkaya Barajı yüzde 100 oranında doldu. Barajı tedbir amaçlı tahliye dahi ettik. İnşallah bu yıl çiftçilerimiz su problemi yaşamayacak. 2024 sulama sezonuna Nisan ayında başladık ve buğday sulamaları sorunsuz tamamlandı. Ayçiçeği, mısır, pamuk, kırmızıbiber, sarımsak ve acur gibi ürünler için de sulama çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş Ovası'nın bereketli topraklarında modern sulama teknikleri ile daha yüksek verim elde edeceğiz. Hizmet verdiğimiz yerler çok bereketli topraklara sahip. Bu bereketli toprakları suyla buluşturarak ovamızdan üç ürün bile alma şansımız var. Çiftçimizi katma değeri yüksek ürünler yönelteceğiz.Bildiğiniz gibi tatlı su kaynaklarının yüzde 70’i tarımsal sulamada kullanılmakta” diye konuştu.

“Deprem nedeniyle 2024 sulama ücretlerini en alt seviyede tuttuk”

Su bakımından bu sene çiftçilerin rahat edeceğini, gerekli suyu zamanında, en uygun ve en verimli bir şekilde çiftçilere ulaştırmak için, gece gündüz çalıştıklarını belirten Kahramanmaraş Sulama Birliği Başkanı Yusuf Temizkan şunları söyledi:

“Deprem sonrası çiftçilerin yaşadığı maddi kayıpları göz önünde bulundurarak 2024 sulama ücretlerini en alt seviyede tuttuk. DSİ Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla bakım onarım çalışmaları ve bina yapımında destek aldık. Çiftçilerimizin maliyetler konusunda mağdur olmaması için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Çiftçilerle sürekli iletişim halindeyiz

Kahramanmaraş Sulama Birliği olarak çiftçilerimizle sürekli diyalog halindeyiz. Çiftçilerimizin her türlü sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ayrıca, Bertiz bölgesindeki ceviz üreticilerimize hizmet veren iki göletimiz bizim için önemli. Bu bölgedeki çiftçilerimizin de sulama birliğimizden memnun olduğunu biliyoruz. Bereketli topraklarımızda su olduğu sürece her şey yetişir. Bu yıl su kaynaklarımız yeterli olduğu için çiftçilerimizin yüzü gülecek. Katma değeri yüksek ürünlere yönelerek, Kahramanmaraş’ı tarımda daha da ileriye taşıyacağız. 37 personelimizle 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Gece ekiplerimiz de mevcut. Çiftçilerimiz her türlü su ihtiyacı ve sorunlarında bize ulaşabilirler. Çiftçilerimize suyu en verimli şekilde ulaştırmak için buradayız."